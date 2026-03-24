ரயில் டிக்கெட் கேன்சல் விதிகளில் மாற்றம்.. முழு பணமும் கிடைக்க இதை பண்ணுங்க! அதிரடி அறிவிப்பு

IRCTC new rules from April: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில்வே. ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். பயணிகளுக்காக பல்வேறு சலுகைகளை இந்தியன் ரயில்வே வழங்கி வருகிறது. அதே நேரத்தில், டிக்கெட் முன்பதிவில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை இந்தியன் ரயில்வே விதித்து வருகிறது.
இந்தியன் ரயில்வே
ஐஆர்சிடிசி கணக்கில் ஆதாரை இணைத்திருக்கும் பயணிகளுக்கு மட்டுமே டிக்கெட் முன்பதிவில் முன்னுரிமை அளித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இந்தியன் ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பை தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. அதவாது, ரயில் டிக்கெட் ரத்து விதிகளை இந்தியன் ரயில்வே கடுமையாக்கி உள்ளது. அதாவது, ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் ரயில் டிக்கெட் தொடர்பான பல முக்கிய சீர்த்திருத்தங்களை இன்று (மார்ச் 24) அறிவித்துள்ளார். டிக்கெட் முன்பதிவு, டிக்கெட் ரத்து, கடைசி நேர பயணம் தொடர்பாக நீண்ட கால பிரச்னைகளை சரி செய்யும் நோக்கில் ரயில் டிக்கெட் விதிகளில் மத்திய அரசு மாற்றம் செய்துள்ளது.
ரயில் டிக்கெட் ரத்து முறையில் மாற்றம்
புதிய விதிகளின்படி, ரயில் புறப்படுவதற்கு 8 மணி நேரத்திற்கு முன்பு பயணச்சீட்டை ரத்து செய்தால், அவருக்கு எந்தவித பணமும் திரும்பக் கிடைக்காது. 24 மணி முதல் 8 மணி நேரத்திற்குள் ரத்து செய்யப்பட்டால் 50 சதவீத தொகை திரும்ப பெற முடியும். ரயில் டிக்கெட்டை 72 மணி நேரத்திற்குள் முன்பு ரத்து செய்தால், உங்களுக்கு முழு பணமும் திரும்ப கிடைக்கும். ரயில் புறப்படுவதற்கு 72 மணி முதல் 24 மணி நேரத்திற்குள் ரத்து செய்தால், குறைந்தபட்ச கட்டணத்திற்கு உட்பட்டு, 25 சதவீதம் பணம் திரும்ப பெறலாம் என இந்தியன் ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், ரயில் புறப்படுவதற்கு 30 நிமிடங்களுக்கு முன்பு வரை பயணிகள் தங்கள் ஏறும் இடத்தை மாற்றிக் கொள்ள இந்தியன் ரயில்வே அனுமதித்துள்ளது. பல ரயில் நிலையங்களைக் கொண்ட நகரங்களில் உள்ள பயணிகள், தங்களுக்கு வசதியான எந்த நிலையத்திலிருந்தும் ரயிலில் ஏறிக்கொள்ள இந்த மாற்றம் உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது, பயணப் பட்டியல் தயாரிக்கப்படுவதற்கு முன்பு மட்டுமே ஏறும் இடத்தை மாற்றி கொள்ள அனுமதிக்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் பயணிகள் ரயில் புறப்படுவதற்கு 30 நிமிடங்களுக்கு முன்பு வரை ஏறும் இடத்தை மாற்றிக் கொள்ளலாம் என இந்தியன் ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது. இந்த விதிமுறைகள் அனைத்தும் ஏப்ரல் 1 முதல் அமலுக்கு வர உள்ளது.
பழைய விதிகள் என்னென்ன?
பழைய விதிகளின்படி, ரயில் புறப்படுவதற்கு 48 மணி நேரத்திற்கு முன்பு உறுதி செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டை ரத்து செய்தால், ஒரு நிலையான கட்டணம் கழிக்கப்படும். இது எக்ஸிகியூட்டிவ் வகுப்பிற்கு ரூ.240, ஏசி சேர் காருக்கு ரூ.180 வழங்கப்படுகிறது. புறப்படுவதற்கு 48 மணி நேரத்திற்கும், 12 மணி நேரத்திற்கும் இடையில் ரயில் டிக்கெட்டை ரத்து செய்தால், 25 சதவீதம் தொகை கழிக்கப்படும்.
ரயில் புறப்படுவதற்கு 12 மணி நேரத்திற்குள் மற்றும் 4 மணி நேரத்திற்குள் பயணச்சீட்டை ரத்து செய்தால், 50 சதவீதம் தொகை வழங்கப்படும். ரயில் புறப்படுவதற்கு 4 மணி நேரத்திற்கு ரயில் டிக்கெட்டை ரத்து செய்தால், எந்த தொகையும் திரும்ப பெற முடியாது. காத்திருப்போர் பட்டியலில் உள்ள பயணச்சீட்டுகளுக்கு, புறப்படுவதற்கு 4 மணி நேரத்திற்கு முன்பு வரை ரத்து செய்யப்பட்டால், ஒரு பயணிக்கு ரூ.20 கிடைக்கும்.
பயணப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்ட பிறகும், பயணச்சீட்டு முழுமையாகக் காத்திருப்பு பட்டிலியல் இருந்தால், அது தானாகவே ரத்து செய்யப்பட்டு, எந்த பிடித்தமும் இல்லாமல், முழு தொகையும் பயணிக்கு கிடைக்கும். ரயில் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டாலோ அல்லது மூன்று மணி நேரத்திற்கு மேலாக தாமதம் ஆனாலோ, பயணிகளுக்கு முழு பணத்தை இந்தியன் ரயில்வே அளிக்கும். எனவே, புதிய விதிகளின்படி, பயணிகள் முன்கூட்டியே உறுதி செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டை கேன்சல் செய்தால், முழு பணமும் திரும்ப கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது என இந்தியன் ரயில்வே கூறியுள்ளது. அதாவது, ரயில் டிக்கெட்டை 72 மணி நேரத்திற்கு முன்பு டிக்கெட்டை ரத்து செய்தால் மட்டுமே முழு பணமும் திரும்ப கிடைக்கும் என்பதை பயணிகள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Delhi: Union Railways Minister Ashwini Vaishnaw says, "A 25% charge of the fare will apply as a cancellation fee, and for genuine passengers who cancel at least 72 hours in advance, only the minimum cancellation charge will be applicable..." pic.twitter.com/jE7v4KPv6P
— IANS (@ians_india) March 24, 2026
மேலும் படிக்க: திருப்பதி செல்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு.. பெருமாளை சீக்கிரமே தரிசிக்க சூப்பர் சான்ஸ்!
மேலும் படிக்க: கேஸ் சிலிண்டர் விலையில் மாற்றம்? ஏப்ரல் 1 முதல் உயருமா.. அதிர்ச்சி தகவல்!
