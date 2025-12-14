English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • ரயிலில் ரீல்ஸ் பார்த்தால் அபராதம்! ரயில்வே புது ரூல்ஸ்.. அவசியம் தெரிஞ்சிக்கோங்க

ரயிலில் ரீல்ஸ் பார்த்தால் அபராதம்! ரயில்வே புது ரூல்ஸ்.. அவசியம் தெரிஞ்சிக்கோங்க

Watching Reels On Trains Can Lead Fine: ரயில்களில் இரவு நேரத்தில் மொபையில் ரீல்ஸ் பார்த்தால் அபராதம் வரை விதிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து முழுமையாக இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 14, 2025, 04:06 PM IST
  • ரயில் பயணிகளே அலெர்ட்
  • ரயிலில் ரீல்ஸ் பார்த்தால் ரூ.1,000 அபராதம்
  • இனி இந்த தவறை பண்ணாதீங்க

Trending Photos

பெண்ளுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.3 லட்சம் பெற செம்ம சான்ஸ்.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
camera icon7
Tamil Nadu government
பெண்ளுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.3 லட்சம் பெற செம்ம சான்ஸ்.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
Padayappa Re Release : முதல் நாள் கலக்‌ஷன்! கில்லியை மிஞ்சி விடுமா? கணிப்பு இதுதான்!
camera icon7
Padayappa
Padayappa Re Release : முதல் நாள் கலக்‌ஷன்! கில்லியை மிஞ்சி விடுமா? கணிப்பு இதுதான்!
பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு ரூ.1000 வழங்கப்படுமா? அமைச்சர் பெரியகருப்பன் முக்கிய அப்டேட்
camera icon12
Pongal Gift
பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு ரூ.1000 வழங்கப்படுமா? அமைச்சர் பெரியகருப்பன் முக்கிய அப்டேட்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
ரயிலில் ரீல்ஸ் பார்த்தால் அபராதம்! ரயில்வே புது ரூல்ஸ்.. அவசியம் தெரிஞ்சிக்கோங்க

Indian Railway Latest News: தொலைதூர பயணங்களுக்கு மக்கள் பெரும்பாலும் ரயில்களில் பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதற்காக இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பே டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து பயணித்து வருகின்றனர். ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர்கழிவறை வசதி, படுக்கை வசதி போன்றவை இருப்பதால் மக்கள் பெரும்பாலும் ரயில்களில் பயணிக்கின்றனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

ரயில்களின் பயணிகளின் சீரான பயணித்திற்கான இந்தியன் ரயில்வே பல்வேறு வசதிகளை கொண்டு வருகிறது. அதே நேரத்தில், ரயில்களில் பயணிக்கும்போது சில விதிமுறைகளை கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும். இல்லையெனில் அபராதம் போன்றவற்றையும் நீங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். அதன்படி, ரயில்களில் இரவில் ரீல்ஸ் பார்ப்பதற்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது. இதனை மீறி பார்த்தால் அபராதத்தை நீங்கள் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.

ரயிலில் ரீல்ஸ் பார்த்தால் அபராதம்

இரவு பயணத்தை வசதியாக மாற்றுவதற்காக இந்திய ரயில்வே ரயில் பயணிகளுக்கு இரவு 10 மணிக்குப் பிறகு புதிய விதிகளை ரயில்வே அமல்படுத்தியுள்ளது. இந்தியன் ரயில்வே புதிய விதிகளின்படி, இரவு 10 மணிக்கு பிறகு ரயில்களில் சத்தமான ரீல்ஸ் பார்ப்பதற்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது. இதனை மீறுபவர்கள் மீது கடுமையாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. மற்ற பயணிகளுக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் எந்தவொரு செயலையும் பயணிகள் செய்யக் கூடாது.

இந்த விதியின் முக்கிய நோக்கம், பயணத்தின் போது ஒவ்வொரு பயணிக்கும் தூக்கம் மற்றும் ஓய்வுக்கான முழுமையான வாய்ப்பு கிடைப்பதை உறுதி செய்வதாகும். இரவு 10 மணிக்குப் பிறகு தொலைபேசிகளில் சத்தமாகப் பேசவோ அல்லது ஹெட்ஃபோன்கள் இல்லாமல் பாட்டுகளை கேட்பதோ கூடாது. மேலும், இரவு விளக்கைத் தவிர மற்ற அனைத்து விளக்குகளையும் அணைக்க வேண்டும்.

இரவு 10  மணிக்கு  பிறகு இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது

மேலும், எந்தவொரு பயணியும் ரயில்களில் அதிக சத்தத்தில் பாடல்களைக் கேட்கவோ அல்லது மொபைல் போன்களில் சத்தமாகப் பேசவோ கூடாது. உங்கள் செயல்கள் சக பயணிகளுக்கு அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தினால் அல்லது அவர்களுக்கு இடையூறு விளைவித்தால், அது விதிகளை மீறுவதாகக் கருதப்படும். இதனால், சம்பந்தப்பட்ட பயணி மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இந்த விதிகளை மீறும் பயணிகளுக்கு ரயில்வே சட்டம், 1989 இன் பிரிவு 145 இன் படி, ரூ.500 முதல் ரூ.1,000 வரை விதிக்கப்படலாம் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

மேலும் பயணிகள் இரவு 10 மணிக்கு பிறகு, குடும்பத்தினருடன் அல்லது நண்பர்களுடன் பேசிக் கொண்டு வரக் கூடாதாம். இது மற்றவர்களுக்கு தொந்தரவாக இருக்கும் என்பதால், குழுவாக வரும் பயணிகள் இரவு 10 மணிக்கு பிறகு பேசக் கூடாது என சொல்லப்பட்டுள்ளது. இரவு 10 மணிக்கு மீடில் பெர்த் பயணி தூங்குவதாக இருந்தால், அதற்கு கீழ் பெர்த் இருப்பவர்கள் அதற்கு மறுப்பு தெரிவிக்க கூடாது. இரவு 10 மணிக்கு பிறகு ரயில்களில் உணவு விநயோகத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, பயணிகள் அதற்கு முன்பே உணவுகளை ஆர்டர் செய்து கொள்ள வேண்டும். இந்த விதிகள் ஸ்லீப்பர், ஏசி ஸ்லீப்பர், சாதாரண பெட்டிகளுக்கும் பொருந்தும் என ரயில்வே விளக்கம் அளித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க: கம்மி செலவில் குடும்பத்துடன் கொடைக்கானல் டூர்! IRCTC சூப்பர் திட்டம்.. முழு விவரம்!

மேலும் படிக்க: பான் கார்டு செல்லாது! ஆதார் கார்டில் பெயர் மாற்ற புது ரூல்ஸ்.. அதிரடி அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

 

About the Author
Indian RailwayIndian Railway Latest Newsrailway latest newsIndian TrainsWatching Reels On Trains Can Lead Fine

Trending News