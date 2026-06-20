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இரு மடங்கு அபராதம்! ரயிலில் டிக்கெட் இன்றி பயணித்தால் நடவடிக்கை.. புது ரூல்ஸ் இதோ

Indian Railway Rules Latest: இந்தியன் ரயில்வே விதிமுறைகளை மாற்றியுள்ளது.  அதாவது, ரயில் பயணிகள் பாதுகாப்பான தொடர்பான சில முக்கியமான விதிமுறைகளை ஜூலை 1 முதல் அமலுக்கு வருகின்றன. 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 20, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:11 PM IST
இரு மடங்கு அபராதம்! ரயிலில் டிக்கெட் இன்றி பயணித்தால் நடவடிக்கை.. புது ரூல்ஸ் இதோ
Image Credit: Indian Railway Rules Latest

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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