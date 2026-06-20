/இரு மடங்கு அபராதம்! ரயிலில் டிக்கெட் இன்றி பயணித்தால் நடவடிக்கை.. புது ரூல்ஸ் இதோ

Indian Railway Rules Latest: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். ரயில்களில் பயணிப்பவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது. இந்தியாவில் தினமும் 15,000க்கும் மேற்பட்ட ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. குறைந்த கட்டணம், கழிவறை வசதி, படுக்கை வசதி போன்றறை இருப்பதால் பயணிகள் ரயில்களில் பயணித்து வருகின்றனர்.
அவ்வப்போது ரயில் பயணிகளுக்காக விதிமுறைகளை இந்தியன் ரயில்வே அவ்வப்போது மாற்றி அமைத்து வருகிறது. மேலும், டிக்கெட் முன்பதிவு விதிமுறைகளையும் இந்தியன் ரயில்வே கடுமையாக்கி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது புதிய விதிமுறைகளை கொண்டு வந்துள்ளது. அதாவது, ரயில்வே அபராத தொகையை இந்தியன் ரயில்வே இரட்டிப்பாக்கி உள்ளது.
ரயில்வே நிர்வாகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, ரயில் டிக்கெட் இல்லாமல் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கான அபராதத்தை அதிகரித்துள்ளது.ரயில்வே விதித்த குறைந்தபட்ச அபராதம் ரூ.250-ஐ ரூ.500 ஆக உயர்த்தியுள்ளது. ரயில்வே சட்டம், 1989-இன் 137 மற்றும் 138 பிரிவுகளின் கீழான குறைந்தபட்ச அபராதம், ஜூலை 1, 2026 முதல் ரூ. 500 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.
ரயில்களில் பயணச்சீட்டு இல்லாமல் பயணிப்போருக்கு அபராதமாக ஜூலை 1 முதல் ரூ.500 இனி விதிக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது. கட்டணம் செலுத்தத் தவறினால் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படலாம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஆறு மாதங்கள் தண்டனை விதிக்கப்படலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ரயில்கள் மற்றும் ரயில் நிலையங்களில் பொருட்களை விற்பனை செய்பவர்கள் அல்லது பயணிகளைப் பொருட்கள் வாங்கத் துண்டுபவர்கள் மீதான விதிமுறையை இந்தியன் ரயில்வே கடுமையாக்கி உள்ளது. இத்தகைய குற்றங்களுக்கு ரூ.2000 அபராதம் வசூலிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அபராத தொகையை செலுத்த தவறினால் மூன்று மாதங்கள் வரை சிறைத்தண்டனை அல்லது ரூ.5,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ரயிலிலோ அல்லது ரயில் நிலையத்திலோ குடிபோதையில் பயணிகளுக்கு இடையூறு விளைவித்தால் ரூ.1,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படும். அனுமதியின்றி ரயில்களில் பயணிகள் அமருக்கு இருக்கைகள் அல்லது பகுதிக்குள் நுழைவது, வெளியேற மறுப்பதற்கு ரூ.500 அபராதம் விதிக்கப்படும். முன்பதிவு செய்யப்பட்ட ரயில்கள் இல்லாமல், மற்ற ரயில்கள் மற்றும் ரயில் நிலையங்களில் அத்துமீறி நுழைவதற்கு ரூ.5000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பெண்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட பெட்டி, இருக்கை அல்லது அறைக்குள் அனுமதியின்றி நுழையும் ஆண் பயணிக்கு ரூ.2500 அபராதம் விதிக்கப்படும். அபராதத்தை செலுத்த தவறினால், நீதிமன்ற வழக்கு தொடரப்பட்டு, ரூ.5,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரயில் நிலைய வளாகத்திற்குள் தவறான இடத்தில் வாகன நிறுத்துதல், ஒருவழிப் பாதை விதிகளை மீறுதல் அல்லது போக்குவரத்திற்கு இடையூறு விளைவித்தால் ஆகியவற்றுக்கு ரூ.500 அபராதம் விதிக்கப்படும்.
விதிகளில் செய்யப்பட்டுள்ள திருத்தங்கள் குறித்து அனைத்து மண்டல ரயில்வேக்களுக்கும் ரயில்வே வாரியம் கடிதம் அனுப்பியுள்ளது. இருப்பினும், புதிய விதிகளைச் செயல்படுத்த தனி அறிவிப்பு வெளியிடப்படும். மேலும், ஜூலை 1, 2026 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு பதிவு செய்யப்படும் வழக்குகளுக்குத் திருத்தப்பட்ட அபராதங்களைச் செயல்படுத்துமாறு பயணச்சீட்டு சோதனையாளர்கள் (TTEs), வணிகப் பணியாளர்கள், ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை (RPF) மற்றும் பிற களப் பணியாளர்களுக்கு ரயில்வே உத்தரவிட்டுள்ளது.
பயணச்சீட்டு இல்லாமல் பயணம் செய்வதைக் கட்டுப்படுத்துதல், விதிமுறைகளுக்கு இணங்குவதை ஊக்குவித்தல், ரயில்வே வருவாயைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் பயணச்சீட்டு சோதனை முறையை மேலும் திறம்படச் செய்தல் ஆகியவற்றை நோக்கமாகக் கொண்டே இந்தத் திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன என்று ரயில்வே அமைச்சகத்தின் மூத்த அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.