Low budgetல் தரமான ராமேஸ்வரம் டூர்!.. IRCTCன் அசத்தலான பேக்கேஜ்

IRCTC Rameshwaram Tour: ஐஆர்சிடிசி, ராமேஸ்வரம் ஒரு நாள் சுற்றுலா திட்டதை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. கம்மி விலையில் பிரிமியம் வசதிகளுடன் இந்த ஆன்மீக சுற்றுலா தளத்தை சுற்றிப் பார்க்கலாம்.
இந்தியாவின் புனித யாத்திரைத் தலங்களில் ஒன்றான ராமேஸ்வரம், சிவபெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட 12 ஜோதிர்லிங்கங்களில் ஒன்றான ஸ்ரீ ராமநாதசுவாமி கோயிலைக் கொண்டுள்ளது. இந்த தலம் ராமரின் வாழ்க்கையுடன் ஆழமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது, எனவே சைவ மற்றும் வைணவ மரபுகளில் சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களில் ஒன்றாக இந்த இடம் பார்க்கப்படுகிறது. ராமேஸ்வரத்திற்குச் சென்ற பின்னரே காசி யாத்திரை முழுமையடையு என்பது ஆன்மிக நம்பிக்கை. அதன்படி நீங்களும் சிவன் கோவில் ராமநாதசுவாமியை தரிசனம் செய்ய விரும்பினால், ஐஆர்சிடிசி ராமேஸ்வரம் ஒரு நாள் சுற்றுலா திட்ட தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த புனித பயணத்தை மேற்கொள்ள ஒரு நபருக்கு வெறும் ரூ.2,300 கட்டணம் செலுத்தினால் போதும்.
ராமேஸ்வரத்தின் மத மற்றும் வரலாற்று முக்கியத்துவம்
ராமேஸ்வரம் "தென்னிந்தியாவின் வாரணாசி" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ராமர் இங்கு சிவலிங்கத்தை நிறுவி வழிபட்டதாக நம்பப்படுகிறது.
அக்னி தீர்த்த குளியல், 22 குளங்களில் நீராடல் மற்றும் ஜோதிர்லிங்க தரிசனம் ஆகியவை மிகவும் புனிதமானதாகக் கருதப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோடிக்கணக்கான பக்தர்கள் இந்த கோயிலுக்கு வருகை தருகின்றனர்.
ஐஆர்சிடிசி (IRCTC) ராமேஸ்வரம் ஒரு நாள் சுற்றுலா தொகுப்பு விவரங்கள்
சுற்றுலா தொகுப்பு பெயர்: ராமேஸ்வரம் ஒரு நாள் பயணம் (Rameshwaram One Day Trip)
சேருமிடம்: ராமேஸ்வரம்
பயண முறை: சாலை வழியாக
வாகன வகுப்பு: ஏசி வாகனம்
குழு அளவு: 10 பேர்
ஃப்ரீக்வென்சி: தினமும்
ஒரு நபருக்கு கட்டணம் (மதுரையிலிருந்து):
4–6 பேர் (இன்னோவா):
டபுள்/ட்ரிபிள்/CWB – ஒரு நபருக்கு ரூ.2300
1–3 பேர் (செடான்):
தனிநபர் – ரூ.7620
ட்ரிபிள் – ரூ.3810
டபுள் – ரூ.2550
ஒரு நாள் சுற்றுப்பயணத்தின் முழுமையான பயணத்திட்டம் (Itinerary)
மதுரையிலிருந்து காலை 6:00 மணிக்குப் புறப்படுதல்
காலை 9:30 மணிக்கு ராமேஸ்வரம் வந்தடைதல்
பாம்பன் பாலம் (அன்னை இந்திரா காந்தி சாலை பாலம்) பார்வையிடும் வழியில்
அக்னி தீர்த்தத்தில் கடல் குளியல்
ராமநாதசுவாமி கோயில் (ஜோதிர்லிங்கம்)
மதிய உணவு
பஞ்சமுகி அனுமான் கோயில் மற்றும் ராமர் பாத தரிசனம்
ஏபிஜே அப்துல் கலாம் நினைவிடத்திற்குத் திரும்புதல்
இரவு 11:00 மணிக்கு மதுரைக்குத் திரும்புதல்
கம்மி விலையில் ஆன்மீக சுற்றுலா பயணம்
இந்த தொகுப்பு, குறைந்த பட்ஜெட்டில் பாதுகாப்பான, வசதியான மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பயணத்தை விரும்பும் யாத்ரீகர்களுக்காக பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏசி வாகனங்கள், திட்டமிட்ட பயணம் மற்றும் குழு பயணம் ஆகியவை செலவுகளைக் கணிசமாகக் குறைக்கின்றன. ஜோதிர்லிங்க தரிசனம், புனித நீராடல்கள் மற்றும் முக்கிய சுற்றுலா இடங்களை ரூ.2300க்கு உள்ளடக்குவது மிகவும் மலிவு மற்றும் வசதியான பயணமாக அமைக்க உதவுகிறது.
ஐ.ஆர்.சி.டி.சியின் இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு பற்றி விரிவாக அறிய, நீங்கள் https://www.irctctourism.com ஐப் பார்வையிடலாம்.
