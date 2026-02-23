English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு.. மார்ச் 1 முதல் அதிரடி மாற்றம்.. அலர்ட் பயணிகளே

ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு.. மார்ச் 1 முதல் அதிரடி மாற்றம்.. அலர்ட் பயணிகளே

Indian Railway UTS App Latest: மார்ச் 1ஆம் தேதி முதல் யுடிஎஸ் செயலி பயன்படுத்த முடியாது என ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 23, 2026, 05:22 PM IST
  • மார்ச் 1 முதல் யுடிஎஸ் செயலி இயங்காது
  • ரயில் ஒன் பயன்படுத்தலாம்
  • எப்படி தெரியுமா?

Indian Railway UTS App Latest: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில்வே. ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பயணித்து வருகின்றனர். ரயில் பயணிகளுக்காக பல்வேறு வசதிகளை ரயில்வே நிர்வாகம் செய்து வருகிறது. ரயில்களில் டிக்கெட் புக் செய்வது ரயில் ஒன், யுடிஎஸ், ஐஆர்சிடிசி செயலிகள் உள்ளன. இந்த செயலிகள் மூலம் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ள முடியும்.  யுடிஎஸ் செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்யப்படாத ரயில் டிக்கெட், ஐஆர்சிடிசி, ரயில் ஒன் செயலி வாயிலாக விரைவு ரயில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய முடியும். ரயில் ஒன் செயலியில் மின்சார ரயிலில் பயணம் மேற்கொள்ளலாம். 

மார்ச் 1 முதல் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் மாற்றம்

மார்ச் 1ஆம் தேதி முதல் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் மிகப்பெரிய மாற்றம் கொண்டு வரப்பட உள்ளது. அதாவது, வெளியூர் ரயில் மற்றும் புறநகர் ரயிலில் செல்பவர்களுக்கு இது உதவும். அதாவது, மார்ச் 1ஆம் தேதி முதல் யுடிஎஸ் செயலி இயங்காது என இந்தியன் ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது. அதாவது, இந்தியா முழுவததும் யுடிஎஸ் செயலியை நிறுத்தப்படுகிறது. இதனால், முன்பதிவு செய்யப்படாத டிக்கெட்டுகள், நடைமேடை டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து பயணிகள் பயன்படுத்தி வந்தனர்.

இந்த நிலையில், யுடிஎஸ் செயலி மார்ச் 1 முதல் முன்பதிவு நிறுத்தப்படும் நிலையில், டிக்கெட்டுகளை பெற முடியாது. இதற்கு பதிலாக ரயில் ஒன் செயலியை பயன்படுத்த வேண்டும் என இந்தியன் ரயில்வே அறிவுறுத்தியுள்ளது. ரயில் ஒன் செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்யப்படாத டிக்கெட்டுகள், விரைவு ரயில் டிக்கெட்டுகள், நடைமேடை டிக்கெட்டுகளை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம். அதாவது, ஒரே செயலி மூலம் நீங்கள் பல சேவைகளுக்கு பயன்படுத்தலாம். ரயில் ஒன் செயலியை ஐஆர்சிடிசி சான்று மற்றும் யுடிஎஸ் பாஸ்வோர்டு மூலம் நீங்கள் ரயில் ஒன் செயலியை லாகின் செய்து கொள்ளலாம்.

ரயில் ஒன் செயலியின் சிறப்பம்சங்கள்

ரயில் ஒன் செயலியை இந்தியன் ரயில்வே கடந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பல சேவைகளுக்கு ஒரே செயலியை பயன்படுத்த இந்த செயலி உதவும்.  ரயில் ஒன் செயலி மூலம் பயணிகள் முன்பதிவு செய்யப்படாத மற்றும் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம், பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட்டுகளை வாங்கலாம், நேரடி ரயில் இயக்க நிலையைச் சரிபார்க்கலாம், பெட்டி நிலை விவரங்களைப் பார்க்கலாம், PNR நிலையைக் கண்காணிக்கலாம் மற்றும் உணவு-ஆன்-ட்ராக் சேவைகள் மூலம் உணவை ஆர்டர் செய்யலாம்.  மேலும், டிஜிட்டல் கட்டண முறையை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில், இந்திய ரயில்வே ரயில் ஒன் செயலி வாயிலாக டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வதற்கு 3 சதவீதம் தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. இந்த சலுகை 2026 ஜூலை வரை அமலில் இருக்கும் என  இந்தியன் ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது. 

மேலும் படிக்க: குறைந்த விலையில் குளு குளு பயணம்! IRCTC-யின் அசத்தல் சிக்கிம் டூர் பேக்கேஜ்!

மேலும் படிக்க: ரேஷன் கார்டு பயனர்களே உஷார்! உடனே இதை செய்யலனா அரிசி, பருப்பு கட்?

