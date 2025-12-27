மொத்தமாக மாறிய ரூல்ஸ்! ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவின்போது கவனம்.. பயணிகளே அலர்ட்!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Indian Railway Ticket Booking Rules: ஐஆர்சிடிசி கணக்குடன் ஆதார் இணைக்காவிட்டால் 60 நாட்களுக்கு முன்பாக காலை 8 மணிக்கு ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய முடியாது. இந்த புதிய விதிமுறை ஜனவரி 12ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வர உள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 27, 2025, 05:20 PM IST
  • ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் மாற்றம்
  • ஐஆர்சிடிசி விதிமுறை இதோ
  • நோட் பண்ணுங்க

Indian Railway Latest News: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. தொலைதூர பயணங்களுக்கு பயணிகள் ரயில்களில் பயணித்து வருகிறது. கழிவறை வசதி, படுக்கை வசதி, குறைவான கட்டணம் போன்ற காரணங்களால் தொலைதூர பயணங்களுக்கு மக்கள் ரயில்களிலேயே பயணித்து வருகிறன்றனர்.  அதே நேரத்தில் ரயில்களில் டிக்கெட் கிடைப்பது என்பது அவ்வளவு எளிதாக விஷயம் இல்லை. 60 நாட்களுக்கு முன்பே ரயில்களில் டிக்கெட் எடுக்க வேண்டும். 

இந்தியன் ரயில்வே

இல்லையெனில் தட்கலில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் இந்தியன் ரயில்வே பல்வேறு விதிமுறைகளை கொண்டு வருகிறது. குறிப்பாக, டிக்கெட் மோசடி நடப்பதாக தொடர்ந்து புகார் எழுந்து வரும் நிலையில், அதனை தடுப்பதற்காக இந்தியன் ரயில்வே பல்வேறு டிக்கெட் முன்பதிவில் பல்வேறு மாற்றங்களை செய்து வருகிறது.  

அதாவது, ஏஜெண்டுகள் மூலமாக டிக்கெட் முன்பதிவு நடப்பதாகவும் இதனால், சாமானிய மக்களுக்கு டிக்கெட் கிடைப்பதில்லை என்றும் புகார் எழுகிற்னர். இதனால், ஐஆர்சிடிசி கணக்குடன் ஆதார் கண்டிப்பாக இணைக்க வேண்டும்  என்று ரயில்வே அறிவுறுத்தி வருகிறது. ஜூலை 1ஆம் தேதி தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவிக்கு ஐஆர்சிடிசி கணக்குடன் ஆதாரை கட்டாயம் இணைக்க வேண்டும் என இந்தியன் ரயில்வே அறிவுறுத்தி வருகிறது. 

டிக்கெட் முன்பதிவு ரூல்ஸ்

ஐஆர்சிடிசி கணக்குடன்  ஆதார் இணைத்தவர்களுக்கு டிக்கெட் முன்பதிவில் முன்னுரிமையும் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது ஒரு புது விதிமுறை இந்தியன் ரயில்வே கொண்டு வர உள்ளது. அதாவது,  ஐஆர்சிடிசி கணக்குடன் ஆதார் இணைக்காவிட்டால் 60 நாட்களுக்கு முன்பாக காலை 8 மணிக்கு ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய முடியாது என இந்தியன் ரயில்வே கூறியுள்ளது.  அதாவது, குறிப்பிட்ட தேதியில் பயணிக்க 60 நாட்களுக்கு முன்பாக டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்போது, உங்களுடைய ஐஆர்சிடிசி கணக்குடன் இணைக்க வேண்டும். இல்லையெனில் 60 நாட்களுக்கு முன்பு காலை 8 மணிக்கு ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய முடியாது.   

மேலும், டிசம்பர் 29ஆம் முதல் ஐஆர்சிடிசி கணக்குடன் ஆதாரை இணைத்தவர்கள் மட்டுமே காலை 8 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.  ஜனவரி 12ஆம் தேதி முதல் காலை 8 மணி முதல் இரவு 12 மணி வரையும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த நேரத்தில் ஆதார் இணைத்தவர்கள் மட்டுமே டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள். 

ஜனவரி 12 முதல், ஆதார் சரிபார்க்கப்பட்ட பயனர்கள் மட்டுமே நாள் முழுவதும் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய முடியும். உண்மையான பயணிகளால் மட்டுமே டிக்கெட்டுகள் வாங்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக இந்த விதிமுறை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.   கூடுதலாக, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ரயில்களுக்கு OTP அடிப்படையிலான அங்கீகாரம் அறிமுகப்படுத்தப்படும். எனவே, வரும் நாட்களில் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்பவர்கள் இந்த விதிமுறை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

ஐஆர்சிடிசி கணக்குடன் ஆதார் இணைப்பது எப்படி?

முதலில் ஐஆர்சிடிசி அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும். உங்கள் பெயர், user id, password-ஐ உள்ளிட்டு செயலி அல்லது இணையதளத்திற்குள் நுழைய வேண்டும். இதன்பிறகு, My Account என்பதை கிளிக் செய்து, அதில் Authenticate User என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்யவும். உங்களது ஆதார் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும். அதன்பிறகு, உங்கள் ஆதாரில் உள்ள விவரங்கள் காட்டப்படும். இதனை சரிபார்த்த பின்பு, send otp என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, ஓடிபி-ஐ உள்ளிட்டு, சரிபார்த்தால் உங்களது ஆதார் ஐஆர்சிடிசி கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டுவிடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

