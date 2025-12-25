English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • நாளை முதல் ரயில் கட்டணம் உயர்வு! சென்னை டூ மதுரை, கோவைக்கு இவ்வளவா? முழு விவரம்

நாளை முதல் ரயில் கட்டணம் உயர்வு! சென்னை டூ மதுரை, கோவைக்கு இவ்வளவா? முழு விவரம்

Train Ticket Price Hike: நாளை (டிசம்பர் 26) முதல் ரயில் கட்டணம் உயரும் என இந்தியன் ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. எனவே, சென்னையில் இருந்து முக்கிய இடங்களுக்கு எவ்வளவு டிக்கெட் இருக்கும் என்பது குறித்த தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 25, 2025, 07:17 PM IST
  • ரயில் கட்டணத்தில் முக்கிய அப்டேட்
  • நாளை முதல் கட்டணம் உயர்வு
  • நோட் பண்ணுங்க பயணிகளே

நாளை முதல் ரயில் கட்டணம் உயர்வு! சென்னை டூ மதுரை, கோவைக்கு இவ்வளவா? முழு விவரம்

Indian Railway Hike Train Ticket From December 26th: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்து களில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. ரயில்கள் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணம் செய்து வருகின்றனர். இந்தியாவில் மட்டும் தினமும் 13 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. பயணம் செய்வதற்காக பயணிகள் இரண்டு மாதத்திற்கு முன்பே டிக்கெட் விலை முன்பதிவு செய்து வருகின்றனர். குறைவான ரயில் கட்டணம், படுக்கை வசதி, கழிவறை வசதி போன்றவை இருப்பதால்தான் பயணிகள் ரயிலில் பயணம் செய்து வருகின்றனர்.

ரயில் கட்டணம் உயர்வு

இந்த நிலையில் தான் இந்தியன் ரயில்வே சமீபத்தில் அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டிருந்தது. ரயில் கட்டணம் உயர்வு குறித்து முக்கிய அறிவிப்பை இந்தியன் ரயில்வே வெளியிட்டது. அதாவது டிசம்பர் 26 ஆம் தேதி முதல் நாடு முழுதும் ரயில் உயர்த்தப்படும் என அறிவித்தது. அந்த வகையில் நாளை முதல் நாடு முழுக்க உள்ள ரயிலில் டிக்கெட் கட்டணம் உயர்த்தப்படுகிறது. அதன்படி, 215 கிலோமீட்டர் தூரம் எந்த ரயில் கட்டணத்தில் மாற்றமில்லை.

ஆனால் 216 கிலோமீட்டருக்கு மேல் சாதாரண வகுப்புப் பெட்டிகளுக்கு ஒரு பைசா ரயில் கட்டணத்தில் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. மெயில்/எக்ஸ்பிரஸ் ஏசி அல்லாத ரயில்களுக்கு ஒரு கிலோமீட்டர் இரண்டு பைசாவும், ஏசி ரயில்களுக்கு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு இரண்டு பைசாவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. உதாரணமாக 500 கிலோ மீட்டரை ஏசி அல்லாத பயணத்திற்கு புதிய கட்டணம்  பத்து ரூபாய் மட்டுமே கூடுதலாக இருக்கும்.

இந்த தொகை சிறியதாக இருந்தாலும் குடும்பமாக பயணம் செய்பவர்களுக்கு அல்லது அடிக்கடி நீண்ட தூரம் செல்லும் பயணிகளுக்கு இது கூடுதல் செலவாகும் என கூறப்படுகிறது. செலவுகளை சமாளிப்பதற்காக இந்தியன் ரயில்வே ரயில் கட்டணத்தை உயர்த்தியது. ரயில்வே ஊழியர்களின் சம்பள செலவு தற்போது ஒரு லட்சத்து 15 ஆயிரம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

மேலும் ஓய்வூதிய செலவும் 60,000 கோடி ரூபாயை தாண்டி உள்ளது. இதனால் 2024-25 நிதியாண்டில் மொத்த ரயில்வே செலவு 2 லட்சத்து 63 ஆயிரம் கோடி ரூபாயாக உயர்ந்தது. இந்த செலவுகளை சமாளிப்பதற்காக இந்தியன் ரயில்வே ரயில் கட்டணத்தை உயர்த்தியதாக விளக்கமளித்தது. ஆனால் இந்த ரயில் கட்டண உயர்வு புறநகர் அவர்களுக்கு பொருந்தாது. மேலும், ஏற்கனவே டிக்கெட் முன்பதிவு செய்தவர்களுக்கு கட்டண உயர்வு இல்லை.

சென்னை டூ கோவை, மதுரைக்கு எவ்வளவு?

 தற்போது, சென்னையில் கோவைக்கு ஸ்லீப்பர் பயணத்திற்கு ரூ.300 முதல் ரூ.335 வரை கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்ப்டடுள்ளது. 3ஆம் வகுப்பு ஏசி பயணத்திற்கான கட்டணமாக ரூ.760 முதல் ரூ.930 கட்டணமாக பெறப்பட்டு வருகிறது. எனவே, நாளை முதல் முன்பதிவு கட்டணம் ரூ.10 வரை உயரக் கூடும் என கூறப்படுகிறது.  மேலும், சென்னையில் இருந்து மதுரைக்கு ரயில் கட்டணம் ஏசி பயணக் கட்டணம் ரூ.845 முதல் ரூ.1100 வரை வசூலிக்கப்படுகிறது. சாதாரண ஸ்லீப்பர் பயணத்திற்கு ரூ.400 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.  எனவே, நாளை முதல் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் ரூ.10 உயரக் கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், சென்னையில் நெல்லைக்கு  ரூ.443 முதல் ரூ.1500 வரை வசூலிக்கப்படுகிறது. இதனுடன் புக்கிங் கட்டணமாக ரூ.10 வரை நாளை முதல் உயரலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

