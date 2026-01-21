ரயில் பயணிகளே அலர்ட்! தண்ணீர் பாட்டில் விலையில் மாற்றம்.. புதிய விதிமுறைகள் இதோ!

Indian Railway Water Bottle Price Reduced: நாட்டில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது இந்தியன் ரயில்வே. ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். பயணிகளுக்கு பல்வேறு நடவடிக்கைகளையும் ரயில்வே நிர்வாகம் எடுத்து வருகிறது. பயணிகளுக்கான பல்வேறு அதிவேக ரயில்களையும் இந்தியன் ரயில்வே அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது.
ரயில் நீர் பாட்டிலின் விலை குறைவு
அதோடு இல்லாமல், ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவிலும் பல்வேறு மாற்றங்களை இந்தியன் ரயில்வே மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது இந்தியன் ரயில்வே பயணிகளுக்கான விற்பனை செய்யப்படும் தண்ணீர் பாட்டிலின் விலையை ரயில்வே நிர்வாகம் குறைத்துள்ளது. இந்தியா முழுவதும் ரயில் நிலையங்களில் இந்திய ரயில்வேயின் குடிநீர் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இந்த தண்ணீர் பாட்டிலின் விலை தான் தற்போது குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, முன்பு 1 லிட்டர் தண்ணீர் பாட்டில் ரூ.15க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் பாட்டில் ரூ.14 ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. 500 லிட்டர் தண்ணீர் பாட்டில் ரூ.10லிருந்து ரூ.9 ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், சில சமயங்களில் பயணிகளுக்கு பிஸ்லேரி அல்லது கின்லி போன்ற பிற பிராண்டுகளின் தண்ணீர் பாட்டில்கள் வழங்கப்படுகின்றன.
பல சந்தர்ப்பங்களில், ரயில் நீர் அல்லாத பிராண்டுகள் விலை அதிகம் என்று கருதி பயணிகள் ரூ.20 செலுத்த வேண்டியிருக்கும். ஆனால், இதுகுறித்து ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, பிஸ்லரி அல்லது பிற பிராண்டுகள் கூட ரயில்களில் ரூ.14க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
ரயில் நீர் தவிர வேறு தண்ணீர் பாட்டில்கள் ரயில்களில் விற்க முடியுமா?
இந்தியன் ரயில்வேயின் தண்ணீர் பாட்டிலை தவிர, வேறு பிராண்டுகளின் தண்ணீர் பாட்டில் விற்பனை செய்யலாம். இருப்பினும், பயணிகள் ரயில் நீர் பாட்டில் விலைக்கு வாங்கிக் கொள்ளலாம். கிழக்கு ரயில்வேயில், பெய்லி, அமுஸ்ட், அக்வா டயமண்ட், பிஸ்லேரி மற்றும் ஜல்சூத்ரா போன்ற பிராண்டுகள் விற்பனை செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறது என ரயில்வே கூறியுள்ளது. கிழக்கு கடற்கரை ரயில்வேயில், பிஸ்லேரி, அக்வாஃபினா, பெய்லி மற்றும் கின்லி மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகின்றன. இதன்படி, தெற்கு, மேற்கு ரயில்வேக்கும் குறிப்பிட்ட பிராண்டுகள் மட்டுமே விற்பனை செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறது.
ரயில் நீர் கிடைக்கவில்லை என்றால், மற்றொரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிராண்ட் விற்கப்பட்டால், விற்பனையாளர் அதே விலையை வசூலிக்க வேண்டும். வேறு பிராண்டிற்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பது ரயில்வே விதிகளுக்கு முற்றிலும் எதிரானது. ரயில் நிலையங்களில் விற்பனை செய்யப்படும் தண்ணீர் பிராண்டுகள் ரூ.14க்கு அதிகமாக விற்பனை செய்தால், பயணிகள் உடனே 139 என்ற உதவி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம். ரயில் நீர், பிஸ்லேரி, கின்லி அல்லது வேறு எந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிராண்டாக இருந்தாலும், ரயில்களில் தண்ணீரின் விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. பயணிகள் ஒரு லிட்டர் பாட்டிலுக்கு ரூ.14க்கு மேல் செலுத்தக்கூடாது என இந்தியன் ரயில்வே தெளிவுப்படுத்தியுள்ளது.
