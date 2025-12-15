மாணவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! இந்திய இரயில்வே 75% தள்ளுபடி.. தகுதி மற்றும் நிபந்தனைகள்!

Indian Railways Discount Train Tickets: ரயிலில் பயணம் செய்யும் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இந்திய ரயில்வே தள்ளுபடி விலையில் டிக்கெட்டுகளை வழங்குகிறது என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? இந்திய ரயில்வேயின் இந்த விதிமுறை பற்றி பலருக்குத் தெரிவதில்லை. மிகச் சிலரே இந்த இந்திய ரயில்வே விதியைப் பற்றி அறிந்திருக்கிறார்கள். நீங்களும் தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
ரயில் டிக்கெட்டில் மாணவர்களுக்கான சலுகை
இந்திய ரயில்வே பயணிகளின் வசதிக்காக பல விதிகளை வைத்துள்ளது. அவற்றில் ஒன்று மாணவர்களுக்கான ரயில் டிக்கெட் தள்ளுபடி. பலர் இந்தச் சலுகையைப் பற்றி அறியாததால் இதைப் பயன்படுத்துவதில்லை, ஆனால் இது கல்விக்கு உண்மையிலேயே ஆதரவளிக்கிறது.
இந்திய ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு
நீங்கள் ரயிலில் பயணிக்கும் மாணவராக இருந்தால், இந்த விதி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்திய ரயில்வே விதிகளின்படி, மாணவர்கள் 50% முதல் 75% வரை தள்ளுபடி பெறலாம். ஆனால், இந்தச் சலுகை IRCTC செயலி அல்லது இணையதளத்தில் கிடைக்காது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.
ரயில் டிக்கெட் கவுண்டர்
இந்தச் சலுகையைப் பெற, நீங்கள் டிக்கெட் கவுண்டரில் மட்டுமே முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். இது 12 முதல் 25 வயதுக்குட்பட்ட மற்றும் செல்லுபடியாகும் அடையாள அட்டை வைத்திருக்கும் மாணவர்களுக்கானது. பொதுப் பிரிவு மாணவர்கள் 50% தள்ளுபடியும், அதே சமயம் SC/ST மாணவர்கள் 75% வரை தள்ளுபடியும் பெறலாம்.
பயணச் சலுகை விதிகள்
இந்தத் தள்ளுபடி இரண்டாம் வகுப்பு (Second Class) மற்றும் படுக்கை வசதி வகுப்பு (Sleeper Class) டிக்கெட்டுகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். ஏசி அல்லது பிற உயர் வகுப்புகளுக்கு இது பொருந்தாது. அடிக்கடி பயணிக்கும் மாணவர்கள் இந்தச் சலுகை மூலம் கணிசமான பணத்தைச் சேமிக்க முடியும்.
மாணவர்களுக்கான சலுகை
எனவே, நீங்கள் படிப்பு, தேர்வுகள் அல்லது விடுமுறைகளுக்காகப் பயணிக்கும் மாணவராக இருந்தால், உங்கள் அடையாள அட்டையை உடன் எடுத்துச் செல்லுங்கள். இந்தச் சலுகையைப் பயன்படுத்தி உங்கள் பயணச் செலவைக் குறைக்க, ரயில் நிலையத்தில் உள்ள கவுண்டரில் உங்கள் டிக்கெட்டை வாங்குங்கள்.
மாணவர்கள் ரயில் டிக்கெட் சிறப்பம்சம்
- தகுதி வயது,12 முதல் 25 வயது வரையிலான மாணவர்கள்.
- அங்கீகரிக்கப்பட்ட பள்ளி அல்லது கல்லூரியின் செல்லுபடியாகும் மாணவர் அடையாள அட்டை.
- இந்தத் தள்ளுபடி இரண்டாம் வகுப்பு (2S) மற்றும் படுக்கை வசதி வகுப்பு (SL) டிக்கெட்டுகளுக்கு மட்டுமே செல்லுபடியாகும்.
- ஏசி அல்லது பிற உயர் வகுப்பு டிக்கெட்டுகளுக்கு இந்தத் தள்ளுபடி பொருந்தாது.
- டிக்கெட்டுகளை ரயில்வே டிக்கெட் கவுண்டரில் (முன்பதிவு அலுவலகம்/டிக்கெட் அலுவலகம்) மட்டுமே முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.
- IRCTC செயலி/இணையதளம் மூலம் தள்ளுபடி கிடைக்காது.
- இந்தச் சலுகை பொதுவாக சொந்த ஊருக்குப் பயணம் செய்வதற்கோ அல்லது கல்விச் சுற்றுப்பயணங்களுக்கோ வழங்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க - ரூ.9,000 இருக்கா? குடும்பத்துடன் கூர்க் டூர்.. IRCTC கொடுக்கும் செம்ம ஆஃபர்!
மேலும் படிக்க - குறைந்த செலவில் Goa டூர்! IRCTC-ன் சூப்பர் பேக்கேஜ்.. எப்படி புக் பண்ணலாம்?
மேலும் படிக்க - முக்கிய அறிவிப்பு! பயணிகள் கவனத்திற்கு, புதிய ரயில்வே விதிகள் அமல்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ