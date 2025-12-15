English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மாணவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! இந்திய இரயில்வே 75% தள்ளுபடி.. தகுதி மற்றும் நிபந்தனைகள்!

மாணவர்களுக்கு ஜாக்பாட்! இந்திய இரயில்வே 75% தள்ளுபடி.. தகுதி மற்றும் நிபந்தனைகள்!

Indian Railways Latest News: இந்திய ரயில்வே பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ரயில் டிக்கெட்டுகளில் 50% முதல் 75% வரை தள்ளுபடி வழங்குகிறது. இந்த ரயில்வே சலுகை பற்றிய முழு விவரங்களையும் இங்கே தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 15, 2025, 01:01 PM IST
Indian Railways Discount Train Tickets: ரயிலில் பயணம் செய்யும் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இந்திய ரயில்வே தள்ளுபடி விலையில் டிக்கெட்டுகளை வழங்குகிறது என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? இந்திய ரயில்வேயின் இந்த விதிமுறை பற்றி பலருக்குத் தெரிவதில்லை. மிகச் சிலரே இந்த இந்திய ரயில்வே விதியைப் பற்றி அறிந்திருக்கிறார்கள். நீங்களும் தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

ரயில் டிக்கெட்டில் மாணவர்களுக்கான சலுகை

இந்திய ரயில்வே பயணிகளின் வசதிக்காக பல விதிகளை வைத்துள்ளது. அவற்றில் ஒன்று மாணவர்களுக்கான ரயில் டிக்கெட் தள்ளுபடி. பலர் இந்தச் சலுகையைப் பற்றி அறியாததால் இதைப் பயன்படுத்துவதில்லை, ஆனால் இது கல்விக்கு உண்மையிலேயே ஆதரவளிக்கிறது.

இந்திய ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு

நீங்கள் ரயிலில் பயணிக்கும் மாணவராக இருந்தால், இந்த விதி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்திய ரயில்வே விதிகளின்படி, மாணவர்கள் 50% முதல் 75% வரை தள்ளுபடி பெறலாம். ஆனால், இந்தச் சலுகை IRCTC செயலி அல்லது இணையதளத்தில் கிடைக்காது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

ரயில் டிக்கெட் கவுண்டர்

இந்தச் சலுகையைப் பெற, நீங்கள் டிக்கெட் கவுண்டரில் மட்டுமே முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். இது 12 முதல் 25 வயதுக்குட்பட்ட மற்றும் செல்லுபடியாகும் அடையாள அட்டை வைத்திருக்கும் மாணவர்களுக்கானது. பொதுப் பிரிவு மாணவர்கள் 50% தள்ளுபடியும், அதே சமயம் SC/ST மாணவர்கள் 75% வரை தள்ளுபடியும் பெறலாம்.

பயணச் சலுகை விதிகள்

இந்தத் தள்ளுபடி இரண்டாம் வகுப்பு (Second Class) மற்றும் படுக்கை வசதி வகுப்பு (Sleeper Class) டிக்கெட்டுகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். ஏசி அல்லது பிற உயர் வகுப்புகளுக்கு இது பொருந்தாது. அடிக்கடி பயணிக்கும் மாணவர்கள் இந்தச் சலுகை மூலம் கணிசமான பணத்தைச் சேமிக்க முடியும்.

மாணவர்களுக்கான சலுகை

எனவே, நீங்கள் படிப்பு, தேர்வுகள் அல்லது விடுமுறைகளுக்காகப் பயணிக்கும் மாணவராக இருந்தால், உங்கள் அடையாள அட்டையை உடன் எடுத்துச் செல்லுங்கள். இந்தச் சலுகையைப் பயன்படுத்தி உங்கள் பயணச் செலவைக் குறைக்க, ரயில் நிலையத்தில் உள்ள கவுண்டரில் உங்கள் டிக்கெட்டை வாங்குங்கள்.

மாணவர்கள் ரயில் டிக்கெட் சிறப்பம்சம்

- தகுதி வயது,12 முதல் 25 வயது வரையிலான மாணவர்கள்.
- அங்கீகரிக்கப்பட்ட பள்ளி அல்லது கல்லூரியின் செல்லுபடியாகும் மாணவர் அடையாள அட்டை.
- இந்தத் தள்ளுபடி இரண்டாம் வகுப்பு (2S) மற்றும் படுக்கை வசதி வகுப்பு (SL) டிக்கெட்டுகளுக்கு மட்டுமே செல்லுபடியாகும்.
- ஏசி அல்லது பிற உயர் வகுப்பு டிக்கெட்டுகளுக்கு இந்தத் தள்ளுபடி பொருந்தாது.
- டிக்கெட்டுகளை ரயில்வே டிக்கெட் கவுண்டரில் (முன்பதிவு அலுவலகம்/டிக்கெட் அலுவலகம்) மட்டுமே முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். 
- IRCTC செயலி/இணையதளம் மூலம் தள்ளுபடி கிடைக்காது.
- இந்தச் சலுகை பொதுவாக சொந்த ஊருக்குப் பயணம் செய்வதற்கோ அல்லது கல்விச் சுற்றுப்பயணங்களுக்கோ வழங்கப்படுகிறது.

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Indian RailwaysStudentTrain TicketIndian Railways offersIRCTC

