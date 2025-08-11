English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

IRCTC Tourism : வைஷ்ணவி தேவியை வழிபட irctc அறிமுகம் செய்த அருமையான டூர்

இந்திய ரயில்வேயின் ஐ.ஆர்.சி.டி.சி., வைஷ்ணவி தேவி பக்தர்களுக்காக ஒரு சிறப்பு சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதில் பயணம், தங்குமிடம் மற்றும் உணவு போன்ற வசதிகள் அடங்கும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 11, 2025, 08:34 PM IST
  • புது டெல்லியில் இருந்து ஜம்முவுக்கு ரயில் பயணம் வழங்கப்படும்.
  • 3ஏசி மற்றும் 2ஏசி வகுப்புகளில் பயணிக்க வாய்ப்பை பெறுவார்கள்.

IRCTC Tourism : வைஷ்ணவி தேவியை வழிபட irctc அறிமுகம் செய்த அருமையான டூர்

Indian Railways Darshan To Mata Vaishnodevi : இந்திய ரயில்வேயின் ஐஆர்சிடிசி தற்போது பக்தர்களுக்கான வைஷ்ணவி தேவி சுற்றுலா தொகுப்பை அறிவித்துள்ளது, இதில் பயணம், தங்குமிடம் மற்றும் உணவு வசதிகள் அடங்கும். இந்த தொகுப்பு ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் வியாழக்கிழமை வரை கிடைக்கும், மேலும் இந்த பயணம் புது டெல்லியில் இருந்து ஜம்முவுக்கு ரயில் பயணம் வழங்கப்படும்.

இந்த தொகுப்பின் கீழ், பக்தர்களுக்கு புது டெல்லியில் இருந்து ஜம்முவுக்கு ரயில் பயணம், கத்ராவுக்கு போக்குவரத்து, ஹோட்டல் தங்குமிடம் மற்றும் சுற்றிப் பார்க்க வசதி வழங்கப்படும். இந்த டூர் ரூ.6,320 (குழந்தைகளுக்கு) இல் தொடங்குகிறது, அதே நேரத்தில் பெரியவர்களுக்கு ரூ.6,990 முதல் ரூ.11,995 வரை கட்டணங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. பயணிகள் 3ஏசி மற்றும் 2ஏசி வகுப்புகளில் பயணிக்க வாய்ப்பை பெறுவார்கள்.

இந்த மூன்று இரவு மற்றும் நான்கு பகல் தொகுப்பில் ரயிலில் இரண்டு இரவுகளும் கத்ராவில் உள்ள ஒரு ஆடம்பரமான ஹோட்டலில் ஒரு இரவும் அடங்கும். இந்த பயணத்தின் போது, பக்தர்கள் வைஷ்ணவி தேவியை தரிசிக்கும் வாய்ப்பை பெறுவதுடன் ஜம்முவில் உள்ள புகழ்பெற்ற ரகுநாத் கோயில், காண்ட் கண்டோலி கோயில் மற்றும் பாக்-இ-பாஹு தோட்டத்தையும் காணும் வாய்ப்பை பெறுவார்கள்.

இந்தப் டூர் பேக்கேஜின் கட்டணங்கள் முதலில் (3AC) மற்றும் இரண்டாவது சுப்பீரியர் (2AC) என இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. (3AC) கட்டணம்

தனி நபர் தங்குவதற்கான கட்டணம்: ஒரு நபருக்கு ₹10,770
இரட்டை நபர் தங்குவதற்கான கட்டணம்: ஒரு நபருக்கு ₹8,100
மூன்று நபர் தங்குவதற்கான கட்டணம்: ஒரு நபருக்கு ₹6,990
படுக்கையுடன் கூடிய குழந்தை (5-11 வயது): ₹6,320
படுக்கை இல்லாமல் செல்லும் குழந்தை (5-11 வயது): ₹5,255

(2AC) கட்டணம்
தனி நபர் தங்குவதற்கான கட்டணம்: ஒரு நபருக்கு ₹11,995
இரட்டை நபர் தங்குவதற்கான கட்டணம்: ஒரு நபருக்கு ₹9,330
மூன்று நபர் தங்குவதற்கான கட்டணம்: ஒரு நபருக்கு ₹8,220
படுக்கையுடன் கூடிய குழந்தை (5-11 வயது): ₹7,550
படுக்கை இல்லாமல் செல்லும் குழந்தை (5-11 வயது): ₹6,485
5 முதல் 11 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு முழு படுக்கைகள் வழங்கப்படும் என்றும், டிக்கெட்டுகள் பெரியவர்களின் கட்டணத்தின்படி வசூலிக்கப்படும் என்றும் IRCTC தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

இது தவிர, ரயில் கட்டணங்கள் அல்லது பிற செலவுகளில் ஏதேனும் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டால், பயணிகள் கூடுதல் தொகையை செலுத்த வேண்டியிருக்கும். இந்த தொகுப்பில் ஹோட்டல் தங்குதல், உணவு, சுற்றிப் பார்ப்பது மற்றும் நிலையத்திலிருந்து கத்ராவுக்கு போக்குவரத்து ஆகியவை அடங்கும்.

இது தொடர்பான கூடுதல் தகவலுக்கு ஐ.ஆர்.சி.டி.சி.யின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம், மலேஉமி டூர் பேக்கேஜிற்கு முன்பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம்.

