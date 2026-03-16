ரயில் பயணிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. இனி Free ஆ பயணிக்கலாம், இந்தியன் ரயில்வே விதியில் மாற்றம்

Indian Railway Free Ticket Scheme: அடிக்கடி ரயில் பயணத்தை மேற்கொள்வோருக்கு, இனி ரயில்வே துறை வெகுமதிப் புள்ளிகள் வழங்குவதோடு, பல இலவச சேவைகளையும் வழங்கும். இது தொடர்பான விரிவான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 17, 2026, 09:24 AM IST
  • ரயில்வே லாயல்டி திட்டம் (Railway Loyalty Program) என்றால் என்ன?
  • இந்த திட்டத்தின் மூலம் பயணிகளுக்கு என்ன நன்மைகள்

Trending Photos

சனிப்பெயர்ச்சி 2026: 12 ராசிகளுக்கான பரிகாரக் கோயில்கள்
camera icon14
Saturn Transit
சனிப்பெயர்ச்சி 2026: 12 ராசிகளுக்கான பரிகாரக் கோயில்கள்
ரூ.15,000க்கு கீழ் கிடைக்கும் சிறந்த 5ஜி போன்கள்; இதோ முழு பட்டியல்
camera icon7
Best Mobile phones
ரூ.15,000க்கு கீழ் கிடைக்கும் சிறந்த 5ஜி போன்கள்; இதோ முழு பட்டியல்
சுக்கிரன் - குரு சேர்க்கை 2026: மார்ச் 18 முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்!
camera icon10
Guru Sukra Yogam 2026
சுக்கிரன் - குரு சேர்க்கை 2026: மார்ச் 18 முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்!
ரேஷன் கார்டு : கை விரல் ரேகை பதிவு முதல் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் வரை - முக்கிய அப்டேட்ஸ்
camera icon12
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : கை விரல் ரேகை பதிவு முதல் புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் வரை - முக்கிய அப்டேட்ஸ்
Indian Railway Free Ticket Scheme: இந்தியன் ரயில்வே தனது பயணிகளுக்காக சிறப்பான மற்றும் தரமான திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தப் போகிறது, இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயணிகள் இலவச டிக்கெட்டுகளுடன், தேநீர், சிற்றுண்டி மற்றும் உணவு போன்ற வசதிகளைப் பெறுவார்கள். இந்த திட்டமானது கூடிய விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளது. இதன் மூலம் பயணிகள் இந்திய ரயில்வே அறிவித்துள்ள இந்த இலவச வசதிகளை பெற முடியும். இது தொடர்பான கூடுதல் விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம். 

இந்நிலையில் தற்போது இந்தியன் ரயில்வே (Indian Railway) ஒரு லாயல்டி திட்டத்தைத் தொடங்க திட்டமிட்டுள்ளது. வழக்கமான பயணிகளுக்கு வெகுமதி அளிப்பதும், சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த முறையில் பயணிக்க மக்களை ஊக்குவிப்பதும் இதன் நோக்கமாகும். மலிவு விலை விமானச் சேவைகளை நோக்கி அதிகளவில் ஈர்க்கப்பட்டு வரும் பயணிகளைத் தக்கவைத்துக்கொள்வதை இலக்காகக் கொள்ளவே ரயில்வே இந்த திட்டத்தை அறிமுகம் படுத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

ரயில்வே லாயல்டி திட்டம் (Railway Loyalty Program) என்றால் என்ன?

ரயில்வேயின் லாயல்டி திட்டத்தின் கீழ், அடிக்கடி ரயிலில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு கிலோமீட்டர் கணக்கீட்டில் வெகுமதி புள்ளிகள் வழங்கப்படும், இந்த புள்ளிகளை பயணிகள் உணவு முதல் கட்டணம் வரை எதற்கும் வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். ரயில்வே வாரியத்தின் கூற்றுப்படி, கூடிய விரைவில் ஐ.ஆர்.சி.டி.சி (IRCTC - Indian Railway Catering and Tourism Corporation) போர்டல் மேம்படுத்தப்பட்டு, டிஜிட்டல் வாலெட்டாக புதுப்பிக்கப்படும். மேலும் எந்த பயணி அதிக தூரம் பயணிக்கிராரோ, அவர்களுக்கு அதிக ரயில் புள்ளிகளை வழங்கப்படும். இந்தப் புள்ளிகளை பிறகு பணமாக மாற்றி பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இந்தத் திட்டம் ஏப்ரல் மாதத்தில் வந்தே பாரத் (Vande Bharat Express) மற்றும் தேஜாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் (Tejas Express) போன்ற பிரீமியம் ரயில்களில் சோதனை முறையில் செயல்படுத்தப்படலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டிஜிட்டல் அமைப்புகள்

இந்த திட்டம், நாள்தோறும் லட்சக்கணக்கான பரிவர்த்தனைகளைக் கையாளும் திறன் கொண்ட ஒரு டிஜிட்டல் அமைப்பை (Digital systems) உருவாக்குவதை உள்ளடக்கியதாகும். மேலும், இது பயணிகளின் தரவுகளைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதோடு, வெகுமதிகள் துல்லியமாகவும் காலதாமதமின்றியும் பயனர்களுக்குச் சென்றடைவதை உறுதிசெய்யும். இந்திய ரயில்வேயிடம் தற்போது ஒரு முழுமையான 'Loyalty System' இல்லாத நிலையில், இத்திட்டம் ஒரு வாய்ப்பாக அமைய உதவும். மேலும் சாலை அல்லது விமானப் போக்குவரத்தை விட ரயில் பயணமே சுற்றுச்சூழலில் குறைந்த அளவிலான தாக்கத்தை  ஏற்படுத்துகிறது என்பதால், பயணிகள் மற்றும் பொருட்களை அனுப்பும் வாடிக்கையாளர்கள் ரயில் பயணத்தை தேர்ந்தெடுக்க ஊக்குவிப்பது இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்றாகும்.

இந்த திட்டத்தின் மூலம் பயணிகளுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?

இந்தியன் ரயில்வே தொடங்கப் போகும் இந்த திட்டமானது, உலகின் மிகப்பெரிய லாயல்டி திட்டமாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி திட்டமானது 7,000 க்கும் மேற்பட்ட ரயில் நிலையங்களையும், 3,500 கி.மீ. நீளமுள்ள ரயில்களையும் உள்ளடக்கும், அதனுடன் தினமும் 30 மில்லியன் பயணிகள் பயணிக்க அனுமத்திக்கும். இதன் மூலம் வெகுமதி புள்ளிகள் உயர்வு பெறும், இதனால் பயணிகளுக்கு நன்மை உண்டாகும். குறிப்பாக பயணிகள் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யும் போது அடிப்படை கட்டணத்தில் தள்ளுபடி பெறுவார்கள் அல்லது இந்த புள்ளிகளின் அடிப்படையில் இலவசமாக டிக்கெட் முன்பதிவு செய்து கொள்ளும் வசதியை பயணிகள் பெறுவார்கள்.

இந்த வெகுமதிப் புள்ளிகள் (Reward Points) பல்வேறு சலுகைகளை வழங்குகின்றன: 

  1. பயணிகள் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்போதே அடிப்படை கட்டணத்தில் தள்ளுபடியைப் பெற முடியும்.
  2. தங்கள் கணக்கில் சேர்க்கப் படும் இந்த புள்ளிகளின் மூலம் முழு டிக்கெட்டையும் முற்றிலும் இலவசமாகப் பயணிகள் பெற்றுக் கொள்ள முடியும். 
  3. இந்த புள்ளிகளை வைத்து பயணிகள் தங்களின் பயணத்தின்போது, ​​ரயில் நிலையங்களில் உள்ள ஆடம்பர ஓய்வறைகளில் (Luxury Lounges) இலவசமாக ஓய்வெடுத்துக் கொள்ள முடியம். 
  4. 'இ-கேட்டரிங்' (e-catering) வசதி வாயிலாக பயணிகள் தாங்கள் விரும்பும் உணவுகளை இலவசமாக ஆர்டர் செய்துக் கொள்ள முடியும்.
  5. கூடுதலாக, இந்த புதிய திட்டத்தின் மூலம் பயணிகள் 3-ஆம் வகுப்பு ஏசி (Third AC) பிரிவிலிருந்து 2-ஆம் வகுப்பு ஏசி-க்கும் (Second AC), 2-ஆம் வகுப்பு ஏசி பிரிவிலிருந்து 1-ஆம் வகுப்பு ஏசி-க்கும் (First AC) டிக்கெட்டுகளைத் தரத்தை உயர்த்திக்கொள்ள முடியும். 

IRCTC இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்போது வெகுமதிகளைப் பயணிகள் பெறுங்கள்; மேலும் பிரீமியம் அட்டைகள், செலவிடப்படும் ஒவ்வொரு ₹100-க்கும் 10 வெகுமதிப் புள்ளிகள் வரை வழங்கப்படும். IRCTC SBI Card, IRCTC BOB Card மற்றும் IRCTC RBL Card போன்ற சிறப்பு அட்டைகள், அதிக வெகுமதிப் புள்ளிகள், பரிவர்த்தனைக் கட்டண விலக்குகள் மற்றும் வரவேற்பு போனஸ்களை வழங்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | வந்தாச்சு வேளச்சேரி - பரங்கிமலை ரயில் சேவை.. எங்கெல்லாம் நிற்கும்? கால அட்டவணை இதோ

மேலும் படிக்க | இனி நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் எக்மோர் போகாது... 3 ரயில் சேவையில் மாற்றம் - லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

