Indian Railways: இனி வெயிட்டிங் டிக்கெட் கிடையாது, ரயில்வே புதிய சேவை தொடங்கம்

Indian railways: இந்திய ரயில்வே தனது நவீனமயமாக்கலில் வேகமாக செயல்பட்டு வருகிறது. ரயில்கள் மற்றும் நிலையங்களை மறுசீரமைப்பது முதல் அதன் சேவைகளை மேம்படுத்துவது வரை, அவ்வப்போது புதிய மாற்றங்களைச் செயல்படுத்த இந்திய ரயில்வே பாடுபட்டு வருகிறது. தற்போது இது செயற்கை நுண்ணறிவின் சகாப்தம் ஆகும். ரயில்வே சேவைகளை மேம்படுத்த AI ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பது குறித்து ரயில்வே செயல்பட்டு வருகிறது.
இது சம்பந்தமாக, IRCTC வலைத்தளத்திலும் அதன் பயன்பாடுகளிலும் ஒரு தனித்துவமான AI அடிப்படையிலான அமைப்பு செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த அமைப்பு ரயில் பயணிகளுக்கு கணிசமாக பயனளிக்கும். இந்த அமைப்பு பயணிகள் தங்கள் டிக்கெட் உறுதிப்படுத்தப்படுவதற்கான நிகழ்தகவை அறிய அனுமதிக்கும்.
ஒரு பயணி ரயில் டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்து அது காத்திருப்போர் பட்டியலில் பட்டியலிடப்பட்டால், இந்த AI அமைப்பு பயணிகளுக்கு அவர்களின் டிக்கெட் உறுதிப்படுத்தப்படுவதற்கான நிகழ்தகவு குறித்து முன்கூட்டியே தெரிவித்துவிடும்.
இந்த AI அமைப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் செயல்படும். இது ரயில் இருக்கை கிடைக்கும் தன்மை, ரத்து செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டுகள் மற்றும் முந்தைய முன்பதிவுத் தரவை பகுப்பாய்வு செய்யும், மேலும் இந்தத் தரவின் அடிப்படையில், காத்திருப்போர் பட்டியலில் உள்ள டிக்கெட் உறுதிப்படுத்தப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை மதிப்பிட முயற்சிக்கும்.
இதன் மூலம் ரயில் பயணிகள் தங்கள் டிக்கெட் உறுதிப்படுத்தப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளைத் தீர்மானிக்க அனுமதிக்கும். பயணிகள் தங்கள் டிக்கெட் உறுதிப்படுத்தப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளைக் கண்டவுடன், வேறு ரயிலில் அல்லது மாற்றுப் பாதையில் பயணிப்பதைப் பரிசீலிக்கலாம்.
ஒரு பயணி தனது டிக்கெட்டை ரத்து செய்தால், காத்திருப்புப் பட்டியலில் உள்ள ரயிலில் உள்ள மற்றொரு பயணிக்கு AI அமைப்பு இருக்கையை ஒதுக்கும். இருப்பினும், ரேபரேலியில் ஸ்லீப்பர் வகுப்பு பயணிகளுக்காக ரயில்வே இந்த AI டிக்கெட் முன்பதிவு முறையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்திய ரயில்களில் தினமும் கோடிக்கணக்கான பயணிகள் பயணம் செய்கிறார்கள். பயணத்தை மிகவும் வசதியாக மாற்ற ரயில்வே அடிக்கடி பல்வேறு விதிகளை மாற்றுகிறது. அத்தகைய மாற்றங்களில் ஒன்று தான் இந்த AI அடிப்படையிலான அமைப்பாகும்.
