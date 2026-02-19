IRCTC Tourism : வைஷ்ணவி தேவி தரிசனம், IRCTC அதிரடி டூர் பேக்கேஜ்- முழு விவரம் இதோ!

Indian Railways Darshan To Mata Vaishnodevi : உங்கள் குடும்பத்தினருடன் ஆன்மீகப் பயணத்தை மேற்கொள்ள விரும்பினால், IRCTC ஒரு சிறப்பு வைஷ்ணவி தேவி சுற்றுலா தொகுப்பை வழங்குகிறது. இந்த தொகுப்பு வைஷ்ணவி தேவியை தரிசிக்க விரும்பும் பக்தர்களுக்காகவும், வசதியான மற்றும் சிறப்பான பயணத்தை விரும்புபவர்களுக்காகவும் பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் உங்கள் ரயில் பயணம், ஹோட்டல் தங்குமிடங்கள், உணவு மற்றும் வழித்தடத்தில் சுற்றிப் பார்ப்பது அனைத்தும் அடங்கும். வைஷ்ணவி தேவி கோயில் பக்தர்களுக்கான புனிதத் தலமாகும், மேலும் இந்த பயணம் உங்களுக்கு தேவியின் தரிசனத்தை வழங்குவதோடு ஜம்மு மற்றும் கத்ராவைச் சுற்றியுள்ள மத மற்றும் இயற்கை தளங்களையும் காண வாய்ப்புளிக்க உதவும்.
இந்த டூர் பேக்கேஜில் முதல் முறையாக பயணம் செய்பவர்களுக்கும், வசதியான மற்றும் சிறப்பான பயணத்தை விரும்புவோருக்கும் ஏற்றதாக இருக்கும்.
இந்தப் பயணம் மாதா வைஷ்ணோ தேவி சுற்றுலாத் தொகுப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது, அதில் நீங்கள் மாதாவை தரிசிக்க அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள்.
சுற்றுலா தொகுப்பின் முழு விவரம்
இந்தப் பயணம் 12425 ராஜதானி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் மேற்கொள்ளப்படும். இந்த ரயில் ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் வியாழக்கிழமை வரை ஒவ்வொரு நாளும் இரவு 8:40 மணிக்கு புது தில்லி ரயில் நிலையத்திலிருந்து புறப்படும். 3AC மற்றும் 2AC வகுப்பு விருப்பங்கள் இரண்டும் வழங்கப்படும். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் உணவுத் திட்டம் மற்றும் காலை உணவு ஆகியவை அடங்கும். தாஜ் விவாண்டா அல்லது இதே போன்ற ஹோட்டலில் பயணிகளுக்காக முன்கூட்டியே முன்பதிவு செய்து தரப்படும்.
டூர் பேக்கேஜின் கட்டண விவரம்
3AC (வசதி வகுப்பு):
தனி நபர் கட்டணம் ரூ. 10,770/-
இரண்டு நபர் கட்டணம் ரூ. 8,100/-
மூன்று நபர் கட்டணம் ரூ. 6,990/-
குழந்தைகள் (5-11 வயது) படுக்கை வசதியுடன் கட்டணம் ரூ. 6,320/- மற்றும் படுக்கை வசதி இல்லாமல் கட்டணம் ரூ. 5,255/- ஆகும்.
2AC (உயர் வகுப்பு):
தனி நபர் கட்டணம் ரூ. 11,995/-
இரண்டு நபர் கட்டணம் ரூ. 9,330/-
மூன்று நபர் கட்டணம் ரூ. 8,220/-
குழந்தைகள் (5-11 வயது) படுக்கை வசதியுடன் கட்டணம் ரூ. 7,550/- மற்றும் படுக்கை வசதி இல்லாமல் கட்டணம் ரூ. 6,485/- ஆகும்.
பயணத்தின் பிற தகவல்கள்
நாள் 1: புது தில்லியிலிருந்து ரயிலில் புறப்படுதல்.
நாள் 2: ஜம்மு ரயில் நிலையத்திற்கு வந்து சேருதல், கத்ராவை அடைந்த பிறகு ஹோட்டலில் செக்-இன் செய்தல், காலை உணவு மற்றும் வைஷ்ணவி தேவி கோயிலுக்குச் செல்லுதல். மாலையில் ஹோட்டலுக்குத் திரும்புதல், இரவு உணவு மற்றும் ஹோட்டலில் இரவு தங்குதல்.
நாள் 3: காலையில் காலை உணவு, இலவச நேரம், மதியம் செக்-அவுட். ஜம்முவில் சுற்றுலா. மாலையில் புது தில்லிக்கு ரயிலில் புறப்படுதல்.
நாள் 4: புது தில்லி வந்ததும் பயணம் நிறைவு பெறும்.
இது தொடர்பான கூடுதல் தகவலுக்கு ஐ.ஆர்.சி.டி.சி.யின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம், மேலும் டூர் பேக்கேஜிற்கு முன்பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம்.
