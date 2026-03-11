ஹரித்வார் - ரிஷிகேஷ் டூர்.! கம்மி விலையில் ஐஆர்சிடிசி புதிய பேக்கேஜ்

IRCTC Tour Package: நீங்களும் இந்த விடுமுறைக்கு ஆன்மீக பயணத்தை மேற்கொள்ள திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகத்தின் (IRCTC) தேவ்பூமி சுற்றுலா தொகுப்பு ஒன்றை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த சிறப்பு சுற்றுலா தொகுப்பில் இரண்டு முக்கிய புனிதத் தலங்காளான ஹரித்வார் மற்றும் ரிஷிகேஷை பார்வையிடலாம். இந்த இரண்டு புனிதத் தலங்களும் கங்கை நதிக்கரை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ளது. இந்த புனித தளத்தில் நீராடி, கடவுளை தரிசனம் செய்ய ஆண்டுதோறும் கோடிக்கணக்கான பக்தர்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை தருகின்றனர். அந்த வகையில் நீங்களும் இந்த புனித தளத்தை பார்வையிட விரும்பினால், IRCTC அறிமுகம் செய்துள்ள இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் முழுமையான விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
சுற்றுலா தொகுப்பின் விவரங்கள்
இந்த சிறப்பு IRCTC தொகுப்பிற்கு Devbhoomi Haridwar–Rishikesh (WAR015) என்று பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சுற்றுலா பயணம் மொத்தம் 4 இரவுகள் மற்றும் 5 பகல்கள் இருக்கும். பயணிகள் ஹரித்வார் மற்றும் ரிஷிகேஷ் ஆகிய இரு முக்கிய மத மற்றும் சுற்றுலா தலங்களுக்கும் அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள்.
- சுற்றுலா தொகுப்பின் பெயர் - " DEVBHOOMI HARIDWAR - RISHIKESH "Ex Ahmedabad
- பயண நாட்கள் - 4 இரவுகள்/5 பகல்கள்
- பயணத் திட்டம் - சபர்மதி - ஹரித்வார் - ரிஷிகேஷ் - சபர்மதி
- பயண முறை - ரயில் மூலமாக இருக்கும்
இந்தப் பயணத்தின் போது, பக்தர்கள் ஹரித்வார் மற்றும் ரிஷிகேஷ் ஆகிய இடங்களில் உள்ள கங்கையின் புனிதமான காட்சியை அனுபவிக்க முடியும். மேலும் ஹரித்வாரில் உள்ள ஹர் கி பௌரியில் கங்கா ஆரத்தியைக் காணலாம். மறுபுறம் யோகா மற்றும் ஆன்மீகத்தின் தலைநகரம் என்று அழைக்கப்பம் ரிஷிகேஷில் ஏராளமான ஆசிரமங்கள், கோயில்கள் மற்றும் தியான மையங்கள் உள்ளன. இவற்றில் இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் நீங்கள் பார்வையிட முடியும். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் அடுத்த பயணமானது வரும் மார்ச் 18 ஆம் தேதி தொடங்கும் என்பதை நினைவில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
சுற்றுலா தொகுப்பின் கட்டண விவரம்
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் கட்டணத்தை பற்றி பேசுகையில், இதில் நீங்கள் 3AC பிரிவில் தனியாக பயணம் செய்தால், ஒரு நபருக்கு ரூ.27,900 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். அதேசமயம் நீங்கள் இரண்டு பேருடன் பயணம் செய்தால், ஒரு நபருக்கு சுமார் ரூ.16,900 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். இது தவிர, நீங்கள் மூன்று பேருடன் பயணம் செய்தால், ஒரு நபருக்கு சுமார் ரூ.14,100 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். இது தவிர, நீங்கள் ஸ்லீப்பர் வகுப்பில் தனியாக பயணம் செய்தால், ஒரு நபருக்கு ரூ.25,300 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும், நீங்கள் இரண்டு பேருடன் பயணம் செய்தால், ஒரு நபருக்கு ரூ.14,300 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும், அதே நேரத்தில் நீங்கள் மூன்று பேருடன் பயணம் செய்தால், ஒரு நபருக்கான கட்டணம் ரூ.11,500 ஆகும்.
டிக்கெட் புக் எங்கு, எப்படி செய்வது?
ஹரித்வார் மற்றும் ரிஷிகேஷ் செல்ல ஐஆர்சிடிசி (IRCTC - ) இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். இது தொடர்பான கூடுதல் விவரத்தை பெற வேண்டுமென்றால், சந்தேகம் இருந்தால் 9321901849, 9321901851, 9321901852, 7021090644,7021090612,7021090626, 7021090572,7021090837,7021090498, 8287931627, 8287931728, 8287931718 என்ற எண்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
