IRCTC வழங்கும் Bharat Gaurav Train… மூத்த குடிமக்களுக்கான புதிய யாத்திரை..

IRCTC Bharat Gaurav Train : இந்திய ரயில்வே, தென் இந்தியாவின் முக்கியக் கோவில்களை உள்ளடக்கிய ஒரு சிறப்புத் தீர்த்தயாத்திரைச் சுற்றுலாவை வழங்குகிறது. 12 நாட்கள் நடைபெறும் இந்த யாத்திரையில் பயணம், தங்குமிடம், உணவு மற்றும் உள்ளூர் சுற்றுலா வசதிகள் ஆகியவை அடங்கும்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 24, 2026, 06:30 PM IST
IRCTC Bharat Gaurav Train : தென்னிந்தியாவில் இருக்கும் முக்கியத் தலங்களைத் தரிசனம் செய்ய விரும்பும் யாத்திரீகர்களுக்காக, இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC) தற்போது ஒரு சிறப்பு ‘பாரத் கௌரவ் சுற்றுலா ரயில் - Bharat Gaurav Tourist Train’ சுற்றுலா தொகுப்பை அறிவித்துள்ளது.

இந்தச் சுற்றுப்பயணம், ஒரே பயணத்தில் பல புனிதத் தலங்களை உள்ளடக்கியது. மேலும் இந்த சுற்றுப்பயணமானது வசதியான மற்றும் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட பயண அனுபவத்தை வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியா முழுவதும் இருக்கும் மத சுற்றுலாவை மேம்படுத்துவதற்கு IRCTC மேற்கொண்டு வரும் தொடர் முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாகவே இந்த பேக்கேஜ் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

தேதிகள் மற்றும் வழித்தட விவரங்கள்

பாரத் கௌரவ் ரயில் (Bharat Gaurav Train), 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 11 முதல் ஏப்ரல் 22 வரை, மொத்தம் 11 இரவுகள் மற்றும் 12 பகல்கள் கொண்ட சுற்றுலா பயணத்தை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்தப் பயணம் கோரக்பூர் ரயில் நிலையத்திலிருந்து தொடங்கும்; மேலும், பயணப் பாதையில் அமைந்துள்ள பல்வேறு ரயில் நிலையங்களில் பயணிகள் ஏறுவதற்கும் இறங்குவதற்கும் வசதி வழங்கப்படும்.

முக்கிய போர்டிங் விவரங்கள்:

கோரக்பூர்
மங்காபூர்
அயோத்தி கான்ட்
சுல்தான்பூர்
பிரதாப்கர் (மா பெல்ஹா தேவி தாம்)
பிரயாக்ராஜ் சங்கம்
ரேபரேலி
லக்னோ
கான்பூர் மத்திய
ஓரை
ஜான்சி
லலித்பூர்

இந்தச் சுற்றுலாத் தொகுப்பு, தென் இந்தியாவின் மிக முக்கியமான சில சமயத் தலங்களுக்குப் பயணிகளை அழைத்துச் செல்லும்; அவற்றுள் பின்வருவன அடங்கும்:

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில்
ராமநாதசுவாமி கோவில்
மீனாட்சி ammanகோவில்
கன்னியாகுமரி
மல்லிகார்ஜுன ஜோதிர்லிங்கம்

இந்த கோவில் தரிசனங்கள், சுற்றுலாத் தளப் பார்வையிடல்கள் மற்றும் வழிகாட்டித் துணையுடனான சுற்றுப்பயணங்கள் ஆகியவை அடங்கியுள்ளன; எனவே, இது பக்தர்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள் ஆகிய இரு தரப்பினருக்கும் மிகவும் ஏற்ற டூர் பேக்கேஜ் ஆக அமைகிறது.

டிக்கெட் விலைகள் மற்றும் பேக்கேஜ் வகைகள்

IRCTC, இந்தச் சுற்றுப்பயணத்திற்காக, வசதி மற்றும் பட்ஜெட்டின் அடிப்படையில் மூன்று பிரிவுகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

எகானமி வகுப்பு (படுக்கை வசதி):

ஒரு நபருக்கு ரூ. 24,790
குழந்தைகளுக்கு (5–11 வயது) ரூ. 23,400

இதில் படுக்கை வசதி கொண்ட ரயில் பயணம், ஏசி வசதியற்ற தங்கும் விடுதி மற்றும் ஏசி வசதியற்ற போக்குவரத்து ஆகியவை அடங்கும்.

ஸ்டாண்டர்ட் வகுப்பு (3AC):

ஒரு நபருக்கு ரூ. 42,530
குழந்தைகளுக்கு ரூ. 40,900

இதில் 3AC ரயில் பயணம், ஏசி வசதி கொண்ட தங்கும் விடுதி மற்றும் ஏசி வசதியற்ற போக்குவரத்து ஆகியவை அடங்கும்.

கம்ஃபோர்ட் வகுப்பு (2AC):

ஒரு நபருக்கு ரூ. 56,710
குழந்தைகளுக்கு ரூ. 54,750

இதில் 2AC ரயில் பயணம், ஏசி வசதி கொண்ட தங்கும் விடுதி மற்றும் ஏசி போக்குவரத்து ஆகியவை அடங்கும்.

இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் ரயில் பயணம், தங்கும் வசதி, சைவ உணவு (காலை, மதியம் மற்றும் இரவு), மற்றும் உள்ளூர் சுற்றுலா ஏற்பாடுகள் ஆகியவை அடங்கும்.

முன்பதிவு செயல்முறை மற்றும் கூடுதல் வசதிகள்

IRCTC அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, இந்தச் சுற்றுப்பயணத்திற்கான முன்பதிவுகள் 'முதலில் வருவோருக்கு முன்னுரிமை' என்ற அடிப்படையில் வழங்கப்படும். ஆர்வமுள்ள பயணிகள் பின்வரும் வழிகள் மூலம் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம்:

IRCTC சுற்றுலா இணையதளம்

லக்னோ, கோமதி நகரில் அமைந்துள்ள IRCTC அலுவலகம்

பயணிகள் இந்தச் சுற்றுப்பயணத்திற்காக EMI (மாதத் தவணை முறை) மற்றும் LTC (விடுப்புப் பயணச் சலுகை) வசதிகளையும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். மேலும் IRCTC இணையதளத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள வங்கிகள் மூலம் EMI வசதியை பெறலாம்.

கூடுதல் விவரங்கள் மற்றும் முன்பதிவு தொடர்பான உதவிகளுக்கு, பயணிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அலைபேசி எண்கள் மூலம் IRCTC-யைத் தொடர்புகொள்ளலாம்.

'பாரத் கௌரவ்' சுற்றுலா ரயில், பக்தர்கள் ஒரே பயணத்தில் பல புனிதத் தலங்களுக்குச் செல்லும் தனித்துவமான வாய்ப்பை வழங்குகிறது; இதன் மூலம் பயண ஏற்பாடுகளைத் திட்டமிடுவதில் ஏற்படும் சிரமங்களை தவிர்க்கலாம்.

இந்தச் சிறப்பு ரயில் சேவை, பயணிகளுக்கு வசதியையும் பொருளாதாரச் சாத்தியத்தையும் உறுதி செய்யும்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

