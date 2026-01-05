English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
பொங்கலுக்கு ஊருக்கு போறீங்களா? ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் மாற்றம்.. அலர்ட் பயணிகளே

Indian Railway Ticket Booking Rules: இந்தியன் ரயில்வே டிக்கெட் முன்பதிவில் ஜனவரி 5ஆம் தேதியான இன்று முதல் முக்கிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. இதனால், பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 5, 2026, 01:35 PM IST
  • ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு மாற்றம்
  • ஆதார் இணைத்தவர்களுக்கு கூடுதல் நேரம்
  • நோட் பண்ணுங்க

பொங்கலுக்கு ஊருக்கு போறீங்களா? ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் மாற்றம்.. அலர்ட் பயணிகளே

Indian Railway Ticket Booking Rules: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. ரயில்களில் தினமும் லட்சகணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். குறைந்த கட்டணம், கழிவறை, படுக்கை வசதி இருப்பதால், மக்கள் பெரும்பாலும் ரயில்களிலேயே பயணித்து வருகின்றனர். ரயில் பயணிகளுக்காகவே ரயில் நிர்வாகம் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் மாற்றம்

குறிப்பாக டிக்கெட் முன்பதிவு முறையில் அதிரடி மாற்றங்களை செய்து வருகிறது.  குறிப்பாக, டிக்கெட் மோசடிகளை தடுக்க ஐஆர்சிடிசி கணக்கில் ஆதார் இணைக்கப்பட்ட பயணிகளுக்கு மட்டுமே முன்னுரிமை கொடுத்து டிக்கெட் முறையில் பல்வேறு மாற்றங்களை கொண்டு வந்தது.  ரயில்வே இந்த விதியை படிப்படியாக கடுமையாக்கியது. 

இந்த நிலையில், ஜனவரி 5ஆம் தேதியான இன்று முதல் முக்கிய விதிமுறையை இந்தியன் ரயில்வே கொண்டு வந்துள்ளது.  டிசம்பர் 29 ஆம் தேதி, ஆதார் இணைக்கப்பட்ட ஐ.ஆர்.சி.டி.சி பயனர்களுக்கான முன்பதிவு விதிகளில் ஐ.ஆர்.சி.டி.சி சில திருத்தங்களைச் செய்தது.

இதன் கீழ், முன்பதிவுகள் 60 நாட்களுக்கு முன்பே தொடங்கும். ஏற்கனவே,  ஆதார் இணைக்கப்பட்ட பயனர்களுக்கு காலை 8 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை முன்பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறது. இன்னும் ஆதாரை இணைக்காதவர்கள்  மாலை 4 மணிக்கு பிறகு முன்பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள். முன்பு, ஆதார் சரிபார்க்கப்பட்ட பயனர்கள் காலை 8 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரை முன்பதிவு செய்யலாம்,  

ஆனால் இப்போது அவர்களின் முன்பதிவு நேரம் கூடுதலாக நான்கு மணிநேரங்களுடன் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக, ஆதார் இணைத்த பயனர்களுக்கு 15 நிமிடங்ள் மட்டுமே வழங்கப்பட்டது. அதன்பிறகு, வழக்கமான பயனர்கள்  டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டனர். ஆனால் இப்போது ஆதார் சரிபார்ப்பு உள்ள பயனர்கள் அதிக நன்மைகளைப் பெறுவார்கள்.  படிப்படியாக அவர்கள் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் நேரம் நீட்டிக்கப்பட்டே வருகிறது. 

டிக்கெட்டுகள் உண்மையான பயணிகளைச் சென்றடைவதை உறுதி செய்வதற்கும் ரயில்வே நிர்வாகம் இந்த நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.  ஜனவரி 5ஆம் தேதியான இன்று முதல் ரயில்வே கொண்டு வந்த புதிய விதிகளின் கீழ், ஆதார் சரிபார்ப்பை முடித்த பயனர்கள் 60 நாட்களுக்கு முன்பே டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம். ஆதார் இணைக்காதவர்கள். இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய முடியாது என கூறப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், ரயில்வே கவுண்டர்களில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வதற்கான விதிகளில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.

ஆதார் இணைப்பது எப்படி?

முதலில் ஐஆர்சிடிசி அதிகாரப்பூர்வ கணக்கிற்கு செல்ல வேண்டும். அதில் my account  என்று ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, authenticate user என்ற ஆப்ஷனுக்கு செல்ல  வேண்டும். அதில் aadhaar KYC  என்பதை கிளிக் செய்து, அதில் உங்கள் 12 இலக்கு ஆதார் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும்.  அதன்பிறகு, ஆதார் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு ஒடிபி வரும். அந்த ஒடிபியை உள்ளிட்டு submit செய்தால்,  உங்களது ஆதார் ஐஆர்சிடிசி கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டு விடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: இந்தியாவின் இத்தாலி..Travel Freak-களுக்கு ரொம்ப பிடித்த சுற்றுலா தளம்! எது தெரியுமா?

 

மேலும் படிக்க: இந்தியாவின் டாப் 7 மகிழ்ச்சியான மாநிலங்கள்! லிஸ்டில் தமிழ்நாடு இருக்கா? தெரிஞ்சா ஷாக் ஆயிருவீங்க

 

