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வெறும் ரூ.1,650 தான்.. திருப்பதியில் குடும்பத்துடன் தரிசனம்.. ஐஆர்சிடிசி சூப்பர் பேக்கேஜ்

IRCTC Tirupati Tour Package Chennai: சென்னையில் இருந்து திருப்பதிக்கு ஐஆர்சிடிசி குறைந்த சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.  ரூ.1,650 ரூ.1,950 வரை கட்டணத்தில் நீங்கள் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்கலாம். இதற்கு எப்படி டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யலாம் என்று பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 10, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:48 PM IST
வெறும் ரூ.1,650 தான்.. திருப்பதியில் குடும்பத்துடன் தரிசனம்.. ஐஆர்சிடிசி சூப்பர் பேக்கேஜ்
Image Credit: IRCTC Tirupati Tour Package Chennai

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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