IRCTCயின் மலிவான சுற்றுலா தொகுப்பு: 7 மதத் தலங்களைப் பார்வையிடலாம்

IRCTC Tour Package: நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் பல மத ஸ்தலங்களுக்கு செல்ல விரும்பினால், ஐஆர்சிடிசி தற்போது புதிய டூர் பேக்கேஜ் ஒன்றை கொண்டு வந்துள்ளது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 12, 2025, 08:55 PM IST
  • ஐ.ஆர்.சி.டி.சி மலிவான புனித யாத்திரை சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்துகிறது
  • 10 நாட்களில் ஏழு புனித யாத்திரை தலங்களைப் பார்வையிடலாம்
  • பாரத் கௌரவ் சுற்றுலா ரயிலில் பயணம் நிறைவடையும்.

IRCTC Tour Package 2025: இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC சுற்றுலா தொகுப்பு) பக்தர்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு ஒரு சிறப்பு பரிசை வழங்கியுள்ளது. பாரத் கௌரவ் பராயதக் ரயிலில் இருந்து 9 இரவுகள் மற்றும் 10 பகல்கள் கொண்ட ஒரு சிறப்பு யாத்திரை தொகுப்பு கொண்டு வந்துள்ளது. இந்தப் பயணம் நாளை அதாவது செப்டம்பர் 13, 2025 அன்று ஆக்ரா கான்ட் நிலையத்திலிருந்து தொடங்கி செப்டம்பர் 22, 2025 அன்று இங்கு திரும்பும்.

எந்த யாத்திரைத் தலங்களை பார்வையிட வாய்ப்பு கிடைக்கும்?

இந்த தொகுப்பில், நாட்டின் ஏழு முக்கிய மதத் தலங்கள் பார்வையிடும் வாய்ப்பை பெறுவீர்கள். அவற்றில் பின்வருவன அடங்கும்:

கயாவின் விஷ்ணுபாத் கோயில்

பூரியின் ஜெகந்நாதர் கோயில்

கோனார்க்கின் சூரிய கோயில்

கொல்கத்தாவின் கங்காசாகர் மற்றும் காளி கோயில்

ஜசிதியின் பைத்யநாத் கோயில்

வாரணாசியின் காசி விஸ்வநாதர் கோயில்

அயோத்தியின் ராம ஜன்மபூமி மற்றும் ஹனுமன்கரி

இந்தப் பயணம் ஆன்மீக அனுபவத்தை வழங்குவதோடு, பக்தர்களை பல மத மற்றும் கலாச்சார பாரம்பரியங்களுடன் இணைக்கும்.

சுற்றுலா கட்டணம் மற்றும் வகை (Train Ticket Price Category wise)

பாரத் கௌரவ் சுற்றுலா ரயிலில் மொத்தம் 767 படுக்கைகள் கிடைக்கும், மேலும் பயண வசதி மூன்று பிரிவுகளில் கிடைக்கும்:

கன்ஃபர்ட் (2AC): 40,300 (தனி நபர்), 38,700 (இரட்டை/மூன்று)

ஸ்டேண்டர்ட் (3AC): 30,480 (தனி நபர்), 29,150 (இரட்டை/மூன்று)

இக்கோனோமி (தூங்கும் நபர்): 18,460 (தனி நபர்), 17,330 (இரட்டை/மூன்று)

குழந்தைகளுக்கும் இதே கட்டணம் பொருந்தும். ஒற்றை பயணிகள் இரட்டை அல்லது மூன்று முறை பகிர்வு அடிப்படையில் மற்ற பயணிகளுடன் தங்க வேண்டும்.

சுற்றுலா சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் வசதிகள்

இந்த பயணம் தற்காலிகமானது மற்றும் ரயில்வே செயல்பாடுகளைப் பொறுத்து மாற்றங்கள் சாத்தியமாகும்.

பயணிகள் செல்லுபடியாகும் அடையாள அட்டையை (ஆதார்/வாக்காளர் ஐடி) எடுத்துச் செல்வது கட்டாயமாகும்.

ஆக்ரா கான்ட், குவாலியர், ஜான்சி, ஓராய், கான்பூர், லக்னோ, அயோத்தி கான்ட் மற்றும் வாரணாசி ஆகிய இடங்களில் இருந்து ஏறுதல் மற்றும் இறங்குதல் வசதிகள் கிடைக்கும்.

இந்த பயணம் யாத்ரீகர்கள் மற்றும் ஆன்மீக தேடுபவர்களுக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் பாதுகாப்பு மற்றும் வசதியுடன் நடத்தப்படும் என்று IRCTC கூறுகிறது.

இந்த பயணம் ஏன் சிறப்பு வாய்ந்தது?

இந்த தொகுப்பு பண்டிகை காலத்திற்கு முன்பு பக்தர்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகும். குறுகிய காலத்தில் பல மத ஸ்தலங்களை தரிசனம் செய்யும் இந்த சுற்றுலா, சிக்கனமானது மட்டுமல்ல, பக்தர்களுக்கு முழுமையான ஆன்மீக அனுபவத்தையும் அளிக்கும்.

மேலும் படிக்க | IRCTC சார்தாம் யாத்திரை... கம்மி பட்ஜெட்டில் பத்ரி கேதார் செல்லலாம்

மேலும் படிக்க | கோவா டூர் செல்ல பிளானா... கம்மி பட்ஜெட்.. ஐஆர்சிடிசி புதிய அறிவிப்பு

About the Author
IRCTCtour packageIndian RailwaysReligious places

