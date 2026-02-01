சென்னை, காஞ்சிபுரம், மகாபலிபுரம் பயணம் - வெறும் ரூ.1980 முதல்! முழு கைடு!

IRCTC Chennai Tour Package: குறைந்த பட்ஜெட்டில் ஒரே நாளில் தென்னிந்தியாவின் வரலாற்று மற்றும் மத பாரம்பரியத்தை ஆராய விரும்பினால், IRCTCயின் காஞ்சிபுரம்-மகாபலிபுரம் பகல் சுற்றுலா தொகுப்பு ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். இந்த தொகுப்பு சென்னையில் தொடங்கி காஞ்சிபுரம் மற்றும் மகாபலிபுரத்தின் முக்கிய மத மற்றும் யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய தளங்களை உள்ளடக்கியது. இந்த சுற்றுலா ஒரு நபருக்கு ரூ.1,980 விலையில் தொடங்குகிறது, இது பட்ஜெட் பயணிகளுக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது.
சுற்றுப்பயணத்தின் ஆரம்பம்
இந்த பகல் சுற்றுலா சென்னையில் இருந்து காலை 6:00 மணிக்கு தொடங்குகிறது. காலை உணவுக்குப் பிறகு, வசதியான ஏசி வாகனத்தில் காஞ்சிபுரத்திற்குப் புறப்படலாம். காலை 8:00 மணியளவில் காஞ்சிபுரத்தை வந்தடையும், முதல் நிறுத்தம் புகழ்பெற்ற ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயில் ஆகும். இது பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் ஒன்றாகும், இது பூமியின் அம்சத்தைக் குறிக்கிறது. கோயிலின் 57 மீட்டர் உயர ராஜ கோபுரம் மற்றும் ஆயிரம் தூண் மண்டபம் அதன் மகத்துவத்தை பிரதிபலிக்கின்றன.
காமாட்சி அம்மன் கோயில்
பின்னர் பயணிகள் 12 ஆம் நூற்றாண்டின் புகழ்பெற்ற சக்திபீடமான காமாக்ஷி அம்மன் கோயிலுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுகிறார்கள். இந்த கோயில் காஞ்சிபுரத்தை மிகவும் மத முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக ஆக்குகிறது.
மகாபலிபுரம்
மதிய உணவுக்குப் பிறகு, பல்லவ வம்சத்தின் பண்டைய துறைமுக நகரமான மகாபலிபுரத்திற்கு சுற்றுப்பயணம் தொடர்கிறது. இங்கு, உலகப் புகழ்பெற்ற யுனெஸ்கோ பாரம்பரிய தளங்களான கடற்கரை கோயில், ஐந்து ரதங்கள் மற்றும் அர்ஜுனனின் தவம் ஆகியவை பார்க்கலாம்.
பேக்கேஜ் விவரங்கள்
இந்த தொகுப்பு தினம்தோறும் இயக்கப்படும் மற்றும் சாலை வழியாக இயக்கப்படுகிறது.
1-3 பயணிகளுக்கு செடான்
4-6 பயணிகளுக்கு இன்னோவா
இரவு 10:00 மணிக்கு சென்னை திரும்புவதோடு சுற்றுலா முடிகிறது. இந்த தொகுப்பு சரியான நேரம், குறைந்த செலவு மற்றும் வளமான அனுபவங்களின் சமநிலையைக் கொண்டுள்ளது.
