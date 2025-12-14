English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ரூ.9,000 இருக்கா? குடும்பத்துடன் கூர்க் டூர்.. IRCTC கொடுக்கும் செம்ம ஆஃபர்!

ரூ.9,000 இருக்கா? குடும்பத்துடன் கூர்க் டூர்.. IRCTC கொடுக்கும் செம்ம ஆஃபர்!

IRCTC Coorg Tour: குறைந்த செலவில் கூர்க் சுற்றலா செல்ல ஐஆர்சிடிசி சிறப்பு தொகுப்புகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 14, 2025, 06:12 PM IST
  • ரூ.9,000 இருந்தா போதும்
  • கூர்க் செல்ல IRCTC செம்ம ஆஃபர்
  • உடனே புக் பண்ணுங்கள்

ரூ.9,000 இருக்கா? குடும்பத்துடன் கூர்க் டூர்.. IRCTC கொடுக்கும் செம்ம ஆஃபர்!

IRCTC Coorg Tour: சுற்றுலா என்பது வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். ஆண்டுக்கு ஒருமுறையாவது தொலைதூர பயணங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் அனைவருக்குமே இருக்கும். சுற்றுலா பயணிகளுக்காக பல்வேறு சுற்றுலா பேக்கேஜ்களை தனியார் நிறுவனங்கள் வழங்கி வருகிறது. அதே நேரத்தில், இந்தியன் ரயில்வே கீழ் செயல்படும் ஐஆர்சிடி சுற்றுலா தொகுப்புகளையும் வழங்கி வருகிறது. குறைந்த செலவில் அனைத்து முக்கிய சுற்றுலா தலங்களுக்கு ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா பயணிகளை அழைத்து செல்கிறது. அந்த வகையில், கர்நாடக மாநிலம் கூர்க் எனும் குடகு மாவட்டத்தை சுற்றி பார்க்க ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா தொகுப்பை வழங்கி உள்ளது. எனவே, இதுகுறித்து முழுமையாக பார்ப்போம்.

குறைந்த செலவில் கூர்க் டூர்

கூர்க் மாவட்டம் பசுமையாக காட்சி அளிக்கக் கூடிய இடமாகும். இங்குள்ள மலை பிரதேசங்கள் மனதுக்கு சற்று அமைதியை தரும். இதனால், விடுமுறை நாட்கள், பண்டிகை நாட்களில் குடும்பத்துடனும், நண்பர்களுடன் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருவார்கள். அந்த வகையில், ஐஆர்சிடிசியும் கூர்க் செல்வதற்கு டூர் பேக்கேஜ்களை அறிமுகம் செய்துள்ளது. அதாவது, 2026 மார்ச் வரை இந்த சுற்றுலா தொகுப்பை ஐஆர்சிடிசி வைத்துள்ளது. சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து கூர்க், மைசூர் ஆகிய இடங்களை பார்வையிட முடியும். இந்த சுற்றுலா பேக்கேஜில் 5 நாட்கள் வரை இருக்கிறது.

முதல் நாள் சென்னையில் இருந்து இரவு 9.15 மணிக்கு மைசூர் விரைவு ரயிலில் புறப்படுவீர்கள். மறுநாள் காலை 6.45 மணிக்கு மைசூர் ரயில் நிலையத்தில் இறங்கும் நீங்கள், அங்கிருந்து ஹோட்டலுக்கு சென்று அங்கிருந்து மகாராஜா அரண்மனை, மைசூர் மிருகக்காட்சிசாலை, புனித பிலோமினா தேவாலயத்தைப் பார்வையிடவும். பின்னர் ஸ்ரீரங்கப்பட்டணா, தரியா தௌலத், திப்புவின் கோடைக்கால அரண்மனை, ஸ்ரீ ரங்கநாதசுவாமி கோயில் ஆகியவற்றிற்கு காரில் செல்ல வேண்டியிருக்கும். மாலையில் பிருந்தாவன் தோட்டத்திற்கு சென்று பார்வையிட்டு மீண்டும் ஹோட்டலில் சென்று இரவு தங்குவீர்கள்.

பின்பு, மறுநர்ள காலை கூர்க் புறப்பட்டு செல்வீர்கள். அங்கு பல்வேறு இடங்களை பார்வையிடுவீர்கள். மூன்று நாட்களுக்கு கூர்க் மாவட்டத்தில் தங்கியிருந்து பார்வையிடுவீர்கள். அபே நீர்வீழ்ச்சி, ராஜா இருக்கை, தலைகாவேரி, துபாரே யானைகள் முகாம், மடிகேரி கோட்டை போன்ற இடங்கள் பார்வையிடுவீர்கள். பின்னர், கூர்கில் இருந்து மைசூருக்கு வந்து, அங்கு மாலை 9.00 மணிக்கு ரயில் ஏறி, மறுநாள் காலை 6.45 மணிக்கு சென்னை சென்றடைவீர்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது.

கட்டணம் எவ்வளவு?

கூர்க் டூருக்கு அதிகபட்சமாக தனி நபருக்கு ரூ.23,650 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்து. இரண்டு பேருக்கு ரூ.12,800, மூன்று பேருக்கு ரூ.9,600 நிர்ணயிக்கப்ப்டடுள்ளது. 6 பேர் வரை குழுவாக சென்றால் ரூ.9450 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பேக்கேஜ் திட்டத்தில் ஸ்லீப்பர் வகுப்புகள், ஒரு நாள் இரவு கூர்க், ஒரு நாள் இரவு மைசூருவில் இலவச தங்குமிடம், சாலை போக்குவரத்து, மதிய சாப்பாடு, இரண்டு நாட்கள் காலை உணவு, சுற்றுலா இன்சூரன்ஸ் போன்றவை இதில் இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும், மற்ற வேளை உணவுகளை நீங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. கூர்க் செல்ல திட்டமிடுபவர்கள் இப்போது செல்வது சிறந்த காலமாகும். எனவே, IRCTC இணையதளம் அல்லது செயலி மூலம் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: கம்மி செலவில் குடும்பத்துடன் கொடைக்கானல் டூர்! IRCTC சூப்பர் திட்டம்.. முழு விவரம்!

IRCTC IRCTC Tourism IRCTC coorg tour coorg tourism coorg tour

