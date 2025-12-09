குளு குளு ஹனிமூன் டூர்: கம்மி செலவில் IRCTC கொடுக்கும் ஆஃபர்! மிஸ் பண்ணிடாதீங்க..

IRCTC Honeymoon Tour Packages : புதுமண தம்பதிகள் அனைவருமே, திருமணம் முடிந்த கையோடு எங்கேனும் ஹனிமூன் செல்ல வேண்டும் என்று திட்டமிடுவார்கள். இவர்களுக்காகவே, IRCTC புதுப்புது டூர் பேக்கேஜ்களை கொண்டு வந்துள்ளது. இது, பெரும்பாலான மக்களுக்கு வசதியாக டூர் பேக்கேஜ்ஜை தேர்வு செய்யவும் உதவுகிறது. IRCTC மூலம் டூர் பேக்கேஜ்ஜில் பயணம் செய்வதால், பாதுகாப்பு, நம்பிக்கை, வசதி உள்ளிட்டவற்றை பயணாளர்களுக்கு கிடைக்கும்.
குன்னூர் to ஊட்டி சுற்றுலா பேக்கேஜ்:
நீலகிரியில் உள்ள குளு குளு மலைதான், குன்னூர். டீ எஸ்டேட், மலைப்பாதைகள், பல வியூ பாய்ண்ட், நீர்வீழ்ச்சிகள் என பல விஷயங்கள், இந்த இடத்தில் இருக்கின்றன. இது, புதுமண தம்பதிகளுக்கான முக்கிய சுற்றுலா தளமாக பார்க்கப்படுகிறது. அதே போல, மலைகளின் அரசி என்று அழைக்கப்படும் ஊட்டியும் புதுமண தம்பதிகள் தங்குவதற்கான ஏற்ற இடம்தான். தற்போது IRCTC இதற்கான டூர் பேக்கேஜ்ஜை கொண்டு வந்துள்ளது.
குண்டூர் சந்திப்பில் இருந்து தொடங்கும் இது, ஹைதராபாத், நல்கொண்டா, செகந்திராபாத் மற்றும் தெனாலி வழியாக செல்கிறது. இதன்மூலம், அழகான இடங்களை பார்வையிட தம்பதிகளுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. இந்த பேக்கேஜ், டிசம்பர் 9ஆம் தேதி தொடங்கி, 5 இரவுகள் மற்றும் 6 பகல்களை அடக்கியதாக இருக்கிறது. ஏசி பெட்டியில், பயணம் செய்ய, ஒரு நபருக்கு ரூ.17,070 ஆகவும், ஸ்லீப்பர் பெட்டியில் பயணம் செய்ய ஒரு நபருக்கு ரூ.14,520 ஆகவும் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
கோவா சுற்றுலா:
கடற்கரைக்கு பெயர் போன கோவாவில், நீர்வீழ்ச்சிகள், வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்கள், கோவாவிற்கு அருகிலேயே சில புண்ணிய ஸ்தலங்கள் இருக்கின்றன. கூடவே, வித்தியாசமான பொருட்களை விற்கும் மார்கெட், தம்பதிகளுக்கான ரெசார்ட் என பல அம்சங்கள் இருக்கின்றன.
IRCTC-ன் இந்த சுற்றுலா பேக்கேஜ், டிசம்பர் 10ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. இது, விமான பயண பேக்கேஜ்ஜில் சேர்க்கப்படும். இந்த பேக்கேஜ், டிசம்பர் 10ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. பின்னர் ஜனவரி 29ஆம் தேதி 2026க்கும் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம். இதற்கான கட்டணமானது, இருவருடன் பயணம் செய்தால் ஒரு நபருக்கு ரூ.29,930ஆக இருக்கிறது.
சிம்லா to குஃப்ரி சுற்றுலா:
ஷிம்லாவில் இருக்கும் குஃப்ரி மலை பகுதியில், சுற்றுலா பயணிகளை மகிழ்விக்கும் பல இடங்கள் இருக்கின்றன. இந்த டூர் பேக்கேஜ், டிசம்பர் 9ல் தொடங்குகிறது. IRCTCன் இந்த சுற்றுலா பேக்கேஜ், சண்டிகரில் இருந்து தொடங்கும். இந்த தொகுப்பில் 3 இரவுகள் மற்றும் 4 பகல்கள் அடங்கும். இந்த தொகுப்பில், டாக்ஸி பயணமும் அடங்கும். இந்த ஹன்மூன் பேக்கேஜ்ஜின் கட்டணம், ஒரு நபருக்கு ரூ.19,330 ஆக இருக்கிறது.
