மூத்த குடிமக்களுக்கு சூப்பர் டூர் பேக்கேஜ், கம்மி விலையில் IRCTC டூர் திட்டம்!

IRCTC Divine East Temple Tour 2026: ஐஆர்சிடிசி (IRCTC) தனது பிரீமியம் பாரத் கௌரவ் டீலக்ஸ் சுற்றுலா ரயிலில் சிறப்பு "டிவைன் ஈஸ்ட் டெம்பிள் டூர்" (Divine East Temple Tour) பேக்கேஜை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த 10 நாள் ஆன்மீக பயணம் வருகிற மார்ச் 9, 2026 அன்று டெல்லியில் இருந்து தொடங்கும், மேலும் நாட்டின் மிகவும் புனிதமான யாத்திரைத் தலங்கள் மற்றும் வரலாற்று அடையாளங்களை பயணிகள் பார்வையிடும் வாய்ப்பை பெறுவார்கள். குறிப்பாக இந்த டூர் பேக்கேஜ் மூத்த குடிமக்களுக்கு சிறப்பான டூர் பேக்கேஜ்களில் ஒன்றாக இருக்கும்.
IRCTC 'Divine East Temple Tour' உத்தரபிரதேசம், மேற்கு வங்காளம், ஒடிசா மற்றும் ஜார்க்கண்டில் உள்ள முக்கிய மதத் தலங்களை உள்ளடக்கிய 10 நாள் விரிவான ரயில் பயணமாகும். மார்ச் 9, 2026 அன்று டெல்லி சஃப்தர்ஜங்கிலிருந்து புறப்படும் இந்த ரயில், வாரணாசி, கொல்கத்தா, கங்காசாகர், பூரி மற்றும் பைத்யநாத் தாம் போன்ற முக்கிய மையங்களை பார்வையிடும் வாய்ப்பை பயணிகள் பெறுவார்கள். ரூ.79,285 முதல் தொடங்கும் இந்த டூர் பேக்கேஜில் முழு பயணம், ஹோட்டலில் தங்குமிடம், உணவு ஆகிய வசதிகளும் அடங்கும்.
முழு சுற்றுலா பயண விவரங்கள்
இந்தப் பயணம் 10 நாட்கள் கொண்டது,
வாரணாசி (உத்தரப்பிரதேசம்): இந்த சுற்றுலா காசியில் தொடங்குகிறது, அங்கு நீங்கள் காசி விஸ்வநாதர் கோயிலுக்கு (ஜோதிர்லிங்கம்) சென்று உலகப் புகழ்பெற்ற கங்கா ஆர்த்தியைக் காண்பீர்கள்.
கொல்கத்தா மற்றும் கங்காசாகர் (மேற்கு வங்கம்): கொல்கத்தாவில், நீங்கள் காளிகாட் (சக்தி பீடம்), தட்சிணேஸ்வர் காளி கோயில் மற்றும் விக்டோரியா நினைவுச்சின்னத்தைப் பார்வையிடுவீர்கள். இந்த சுற்றுப்பயணத்தின் சிறப்பம்சம் கங்காசாகர் வருகை, அங்கு நீங்கள் சாகர் சங்கத்தில் புனித நீராடி கபில் முனி கோயிலைப் பார்வையிடலாம்.
பூரி மற்றும் புவனேஸ்வர் (ஒடிசா): ஜெகநாதரின் தரிசனத்துடன், கோனார்க் சூரிய கோயில் (யுனெஸ்கோ தளம்), தௌலி சாந்தி ஸ்தூபி, உதயகிரி மற்றும் கண்டகிரி குகைகள் மற்றும் சிலிகா ஏரி ஆகியவற்றைப் பார்வையிடலாம்.
பைத்யநாத் தாம் (ஜார்கண்ட்): இந்த சுற்றுப்பயணத்தின் கடைசி நிறுத்தம் சிவபெருமானின் 12 ஜோதிர்லிங்கங்களில் ஒன்றான தியோகரில் உள்ள பாபா பைத்யநாத் தாம் ஆகும்.
பாரத் கௌரவ் டீலக்ஸ் ரயிலின் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன?
இந்த ரயில் நவீன வசதிகளுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் பயணிகளின் வசதியை மனதில் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
வகைகள்: இது ஏசி I, ஏசி II மற்றும் ஏசி III அடுக்குகளை வழங்குகிறது.
உணவு: இந்த ரயிலில் புதிய, தூய சைவ உணவை வழங்கும் இரண்டு ஆடம்பரமான உணவகம் அளிக்கப்படும்.
பாதுகாப்பு: இந்த ரயிலில் சிசிடிவி கேமராக்கள், மின்னணு பாதுகாப்புப் பெட்டிகள் மற்றும் ஒரு இன்ஃபோடெயின்மென்ட் சிஸ்டம் போன்ற அம்சங்கள் உள்ளன.
கேபாசிட்டி: இந்த ரயிலில் மொத்தம் 150 பயணிகள் தங்க முடியும்.
பேக்கேஜ் கட்டணம் மற்றும் அம்சங்கள்
இந்த IRCTC பேக்கேஜ் "அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது", அதாவது நீங்கள் கட்டணம் செலுத்தியவுடன், முழு பயணத்திற்கும் உங்கள் சொந்த செலவில் பணம் செலுத்த வேண்டியதில்லை. கீழே உள்ள கட்டணப் பட்டியலை சரிப்பார்க்கவும்.
இந்த பேக்கேஜில் என்னென்ன அடங்கும்?
ரயில் பயணம் (நீங்கள் எந்த வகுப்பில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்திருந்தாலும்).
ஏசி ஹோட்டல்களில் தங்குமிடம்.
எல்லா நேரங்களிலும் தூய சைவ உணவு.
ஏசி ரயில்களில் சுற்றுலா.
பயண காப்பீடு.
அனுபவம் வாய்ந்த ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா மேலாளர்களின் சேவைகள்.
உங்கள் பக்தி மற்றும் பயண ஆர்வங்களை இணைக்க விரும்பினால், 'Divine East Temple Tour' ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகும். டெல்லியில் இருந்து தொடங்கி மார்ச் 18, 2026 அன்று திரும்பும் இந்தப் பயணம் ஆன்மீக அனுபவத்தை வழங்குவதோடும், இந்தியாவின் வளமான பாரம்பரியத்தையும் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தக் கூடும்.
