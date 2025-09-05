English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

IRCTC Diwali Ticket Booking: ஊருக்கு போகனுமா.. உடனே ரயில் டிக்கெட்டை புக் செய்யுங்க

அக்டோபர்-நவம்பர் மாதங்களில் தீபாவளி மற்றும் சத் பூஜைக்கு வீடு திரும்ப விரும்புவோர் இப்போதிலிருந்தே தங்கள் பயணத்தைத் திட்டமிட்டுக் கொள்ளலாம். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 5, 2025, 10:09 PM IST
  • தீபாவளி மற்றும் சத் எப்போது?
  • IRCTC முன்பதிவு விதிகள்
  • தீபாவளிக்கு சிறப்பு ரயில்கள்

IRCTC Diwali Ticket Booking: ஊருக்கு போகனுமா.. உடனே ரயில் டிக்கெட்டை புக் செய்யுங்க

IRCTC Diwali Train Booking: பண்டிகை காலம் தொடங்கியவுடன், நாடு முழுவதிலுமிருந்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் வீடு திரும்பத் தயாராகத் தொடங்குகிறார்கள். பீகார் மற்றும் கிழக்கு உ.பி.யில் தீபாவளி மற்றும் சத் பூஜை பண்டிகைகக்கு அதிக முக்கியத்துவம் உண்டு. இந்த நாட்களில், ரயில் நிலையங்களில் ஏராளமான மக்கள் கூடுகிறார்கள், மேலும் கன்பார்ம் டிக்கெட்டைப் பெறுவது ஒரு போரில் வெற்றி பெறுவது போன்றது.

இந்த முறை பயணிகளுக்கு ஒரு நிவாரண செய்தி உள்ளது- அதன்படி ஐஆர்சிடிசி 60 நாட்களுக்கு முன்பே ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய வாய்ப்பை தந்துள்ளது. அதாவது, அக்டோபர்-நவம்பர் மாதங்களில் தீபாவளி மற்றும் சத் பூஜைக்கு வீடு திரும்ப விரும்புவோர் இப்போதிலிருந்தே தங்கள் பயணத்தைத் திட்டமிட்டுக் கொள்ளலாம். இதனுடன், பண்டிகைக் காலத்தில் பயணிகள் கூட்டத்தின் மத்தியில் எளிதாகப் பயணிக்கும் வகையில், ரயில்வே சிறப்பு ரயில்களையும் இயக்குவதாக அறிவித்துள்ளது. அதன்படி இன்று அதாவது செப்டம்பர் 5 முதல், பயணிகள் நவம்பர் 4, 2025 வரை பயணத்திற்கான டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம்.

தீபாவளி மற்றும் சத் எப்போது?

தீபாவளி 2025: அக்டோபர் 20, 21

சத் பூஜை 2025: அக்டோபர் 27

இரண்டு பண்டிகைகளிலும், பீகார் மற்றும் கிழக்கு உ.பி.யைச் சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான மக்கள் தங்கள் வீடுகளுக்கு செல்லவார்கள். இதன் காரணமாக, டிக்கெட்டுகளுக்கு பெரும் கூட்டம் இருக்கும்.

IRCTC முன்பதிவு விதிகள்

இப்போது டிக்கெட்டுகளை 60 நாட்களுக்கு முன்பே முன்பதிவு செய்ய முடியும்.

முன்பதிவு காலை 8 மணிக்கு தொடங்குகிறது. தட்கல் டிக்கெட்டுகளுக்கு ஆதார் அட்டை இணைப்பு மற்றும் OTP சரிபார்ப்பு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

சாதாரண பயணிகளுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் வகையில், முன்பதிவின் தொடக்கத்தில் முகவர்கள் நிறுத்தப்படுகிறார்கள்.

தீபாவளிக்கு சிறப்பு ரயில்கள்

பண்டிகைகளில் பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த ஆண்டும் சிறப்பு ரயில்களை இயக்க ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

கோண்டியா-பாட்னா ஃபெஸ்டிவல் சிறப்பு ரயில்: அக்டோபர் 23 மற்றும் 24 ஆகிய தேதிகளில் கோண்டியாவிலிருந்து பாட்னாவுக்கு இயக்கப்படும். அக்டோபர் 24 மற்றும் 25 ஆகிய தேதிகளில் பாட்னாவிலிருந்து திரும்பும் பயணம் இருக்கும்.

இது தவிர, டெல்லி, மும்பை, கொல்கத்தா, லக்னோ, வாரணாசி மற்றும் கோரக்பூர் ஆகிய இடங்களிலிருந்து பீகார் மற்றும் உ.பி.யின் முக்கிய நகரங்களுக்கு கூடுதல் ரயில்களை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இப்போது யார் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்?

தீபாவளிக்கான டிக்கெட்டுகளை இப்போதே முன்பதிவு செய்யலாம்.

சத் பூஜைக்கான ஜெனரல் டிக்கெட் முன்பதிவு தேதி முடிந்துவிட்டது, ஆனால் பயணிகள் தட்கல் டிக்கெட்டுகள் அல்லது பண்டிகை சிறப்பு ரயில்களை புக் செய்துக் கொள்ளலாம்.

மேலும் படிக்க | IRCTC சார்தாம் யாத்திரை... கம்மி பட்ஜெட்டில் பத்ரி கேதார் செல்லலாம்

மேலும் படிக்க | கோவா டூர் செல்ல பிளானா... கம்மி பட்ஜெட்.. ஐஆர்சிடிசி புதிய அறிவிப்பு

About the Author
IRCTC Diwali Ticket BookingIRCTCIndian RailwayBook Rail Tickets

