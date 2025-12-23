English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • IRCTC இணையதளம் திடீர் முடக்கம்? தட்கல் டிக்கெட் எடுக்க முடியாமல் பயணிகள் கடும் அவதி!

IRCTC இணையதளம் திடீர் முடக்கம்? தட்கல் டிக்கெட் எடுக்க முடியாமல் பயணிகள் கடும் அவதி!

IRCTC Down News: டெல்லி, மும்பை, பெங்களூரு மற்றும் கொல்கத்தா போன்ற பெருநகரங்களில் ரயில் பயணிகள் டிக்கெட் எடுப்பதில் சிக்கல். முன்பதிவு செய்ய முயன்றபோது மீண்டும் மீண்டும் 'Error' செய்திகள் வந்ததாக சமூக வலைதளங்களில் புகார்கள் குவிந்தன.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 23, 2025, 01:45 PM IST
  • முன்பதிவு செய்ய முயன்றபோது மீண்டும் மீண்டும் 'Error' செய்திகள் வந்ததாக சமூக வலைதளங்களில் புகார்கள் குவிந்தன.
  • தட்கல் முன்பதிவு நேரத்தில் IRCTC இணையதளம் மற்றும் செயலியில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறால் பயணிகள் கடும் அவதி
  • இந்தத் திடீர் முடக்கம் குறித்து ஐஆர்சிடிசி (IRCTC) தரப்பிலிருந்து விளக்கங்கள் எதுவும் அளிக்கப்படவில்லை.

IRCTC இணையதளம் திடீர் முடக்கம்? தட்கல் டிக்கெட் எடுக்க முடியாமல் பயணிகள் கடும் அவதி!

Indian Railways Latest News: ஐஆர்சிடிசியின் (IRCTC) தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு சேவை இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) கடும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது. அதன் இணையதளம் மற்றும் செயலியில் (App) தொடர்ந்து 'Error' செய்திகள் வருவதாகப் பல பயனர்கள் சமூக வலைதளங்களில் புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர். அதிகாரப்பூர்வமாகப் பெரிய அளவிலான முடக்கம் எதுவும் அறிவிக்கப்படாத நிலையிலும், இந்த புகார்கள் எழுந்துள்ளன. ஐஆர்சிடிசி செயலி முடங்கியதா?, தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வதில் என்ன சிக்கல்? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.

தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு "Error"

பயணிகள் தங்கள் அவசரத் தேவைக்காக தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய முயன்றபோது, மிக முக்கியமான நேரத்தில் (Crucial moments) முன்பதிவு முறை மீண்டும் மீண்டும் தோல்வியடைந்ததாக விரக்தியடைந்த பயனர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இருப்பினும், இந்த முடக்கம் குறித்து ஐஆர்சிடிசி தரப்பிலிருந்து இதுவரை அதிகாரப்பூர்வத் தகவல்கள் எதுவும் வெளியாகவில்லை.

தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யமுடியவில்லை -குவிந்த புகார்கள் 

இணையதள முடக்கங்களைக் கண்காணிக்கும் 'Downdetector' தளத்தின்படி, திடீரென புகார்கள் அதிகரித்துள்ளன. டெல்லி, மும்பை, பெங்களூரு மற்றும் கொல்கத்தா போன்ற முக்கிய நகரங்களில் இருந்து சுமார் 68 முடக்க அறிக்கைகள் பதிவாகியுள்ளன. இதில் 68% பயனர்கள் இணையதளத்திலும் (Website), 31% பயனர்கள் மொபைல் செயலியில் (App) சிக்கல்களைச் சந்திப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளனர்.

ரயில் பயணிகளின் குமுறல்கள்:

சமூக வலைதளங்களில் ஒரு பயனர் கூறுகையில், "ஐஆர்சிடிசி தட்கல் முன்பதிவு என்பது புரோக்கர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது என்றால், இந்த சேவையை நிறுத்திவிடலாம். போலி வாக்குறுதிகளைக் கொடுக்க வேண்டாம். நாங்கள் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய முயலும் போதெல்லாம் இந்த நாடகம் அரங்கேறுகிறது," எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

 

மற்றொரு பயனர், "ஒவ்வொரு முறையும் நான் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய முயற்சிக்கும்போது இதே சிக்கலை எதிர்கொள்கிறேன். மீண்டும் மீண்டும் ஒரே 'Error' செய்தி வருகிறது. ஐஆர்சிடிசிக்கு என்னதான் ஆனது?" என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

 

இன்னொரு பயனர் கூறுகையில், "சரியான நேரத்திற்கு தட்கல் முன்பதிவு செய்ய அமர்ந்து, கூடுதல் கட்டணமும் செலுத்தியும், ஐஆர்சிடிசி செயலி மற்றும் இணையதள கோளாறுகளால் என்னால் பயணம் செய்ய முடியவில்லை. எனது அவசர கால திட்டங்கள் பாழாகிவிட்டன. வந்தே பாரத் போன்ற புதிய ரயில்களை அறிமுகப்படுத்துவதில் பயன் இல்லை, முதலில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் முறையைச் சரி செய்யுங்கள்!" என்று தனது ஆத்திரத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

 

Tatkal TicketIRCTCIndian RailwaysDigital IndiaSocial media

