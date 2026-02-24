E Pantry சர்வீஸ்: ரயிலில் உணவு ஆர்டர் செய்வது எப்படி? பயணிகளுக்கு சூப்பர் வசதி

IRCTC E Pantry Latest News: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. நாடு முழுவதும் ஒரு நாளைக்கு 15 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். பயணிகளுக்காக இந்தியன் ரயில்வே பல்வேறு வசதிகளை செய்து வருகிறது.
இ - பேன்ட்ரி சேவை
அந்த வகையில், ரயில் பயணிகளுக்கான இந்தியன் ரயில்வே முக்கிய சேவையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அதாவது, இந்தியன் ரயில்வே புதிய இ - பேன்ட்ரி சேவையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த சேவையின் மூலம் ரயில் பயணிகள் தங்களுடைய சீட்டிற்கு உணவு தேடி வரும். நீங்கள் பயணத்திற்கு முன்பு உணவு ஆர்டர் செய்தால், பயணம் தொடங்கிய பிறகு அதனை ஐஆர்சிடிசி ஊழிய்ரகள் உங்களது இருக்கைக்கு வந்து வழங்குவார்கள். இ - பேன்ட்ரி மூலம் காலை உணவு, மதிய, இரவு உணவு, தேநீர், குடிநீர் போன்றவற்றை இணையதளம் மூலம் முன்கூட்டியே ஆர்டர் செய்து கொள்ள அனுமதிக்கிறது. இந்த சேவை தற்போது 25 மெயில் மற்றும் விரைவு ரயில்களில் உள்ளது.
பயணிகள் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்போதும் அல்லது டிக்கெட் முன்பதிவு செய்த பிறகு, இ - பேன்ட்ரி சேவை மூலம் உணவை ஆர்டர் செய்யலாம். ஆர்ஏசி பயணிகள் மற்றும் காத்திருப்பு பட்டியலில் உள்ள பயணிகளும் இந்த வசதியை பயன்படுத்தலாம். பயணிகள் தங்கள் உணவை வெற்றிகரமாக முன்பதிவு செய்தவுடன், அவர்களின் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் ஐடியில் உணவு சரிபார்ப்புக் குறியீடு (MVC) பெறுவார்கள். உணவுக்கான கட்டணத்தை ஆன்லைனில் தான் செலுத்த வேண்டும். பயணிகள் ரயிலில் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட உணவுகள் கிடைக்கவில்லை என்றால், அவர்களுக்கு எஸ்எம்எஸ் மூலம் பணத்தை திரும்ப பெறும், ரத்து செய்யும் வசதியும் இருக்கிறது.
எந்தெந்த ரயில்களில் E Pantry சர்வீஸ்?
விவேக் விரைவு ரயில், டெல்லி - சென்னை கிராண்ட் டிரக் விரைவு ரயில், அகமதாபாத் - பரௌனி விரைவு ரயில், பூரி - டெல்லி ரயில், இந்தூர் - வைஷ்ணோ தேவி கத்ரா மால்வா ரயில், விசாகப்பட்டினம் - டெல்லி, புனே - நிஜாமுதீன் தர்ஷ்ன் ரயில், மும்ப்பை சென்ட்ரல் - அமிர்தசரஸ், கோவா வாஸ்கோ விரைவு ரயில், கலிங்கா உட்கல் ரயில், மங்களத்தீவு விரைவு ரயில், கர்நாடகா சம்பர்க் கிராந்தி விரைவு உள்ளிட்ட ரயில்களில் இந்த இ பேண்ட்ரி சேவை உள்ளது. ஐ.ஆர்.சி.டி.சி இந்த வசதியை முதன்முதலில் விவேக் எக்ஸ்பிரஸில் ஏப்ரல் 2025 இல் அறிமுகப்படுத்தியது, அதன் பின்னர் வாடிக்கையாளர்கள் 65000 க்கும் மேற்பட்ட உணவுகளை முன்பதிவு செய்துள்ளனர்.
E - Pantry மூலம் ஆர்டர் செய்வது எப்படி?
1. முதலில் பயணிகள் IRCTC இணையதளம் அல்லது செயலிக்கு செல்ல வேண்டும். அங்கு E Pantry மூலம் விருப்பத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
2. ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்போது E Pantry மூலம் உணவை முன்பதிவு செய்யவில்லை என்றால், பயணிகள் அதன்பிறகு, Booked Ticket History என்ற ஆப்ஷனுக்கு சென்று, உணவை முன்பதிவு செய்யலாம்.
3. உணவை தேர்வு செய்த பிறகு, பயணிகள் தங்கள பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு ஒருமுறை கடவுச் சொல்லை பெறுவார்கள். அதனை அவர்கள் உள்ளிட்டு இ பேன்ட்ரி ஆர்டரை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
4. உணவு ஆர்டர் செய்யப்பட்ட பிறகு, தங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண் மற்றும் இ மெயில் மூலம் உணவு சரிபார்ப்பு குறியீட்டை பெறுவார்கள். Meal Verification Code-ஐ பயன்படுத்தி பயணிக்ள தங்கள் உணவை தங்கள் இருக்கைக்கு டெலிவரி செய்வார்கள்.
5. Meal Verification Code-ஐ உணவு டெலிவரி செய்யும் ஊழியர்களிடம் காட்ட வேண்டும். ஊழியர்கள் அதனை சரிபார்த்து, உணவை உங்களுக்கு இருக்கும் இடத்தில் வழங்குவார்கள்.
