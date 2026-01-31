டிக்கெட் விலை இவ்வளவு தானா? IRCTC வழங்கும் பிப்ரவரி மாத பட்ஜெட் டூர் பேக்கேஜ்!

IRCTC பிப்ரவரி 2026-க்கான தனது சுற்றுலா தொகுப்புகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இதில் வெவ்வேறு பட்ஜெட்டுகள் மற்றும் விருப்பங்களுக்கு ஏற்ற பல்வேறு விருப்பங்கள் உள்ளன. இந்த தொகுப்புகளில் முன்கூட்டியே ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பயணம், தங்குமிடம், உணவு மற்றும் சுற்றிப் பார்க்கும் இடம் ஆகியவை அடங்கும், இதனால் பயணிகள் தனித்தனியாக முன்பதிவுகளை செய்ய அவசியமில்லை. வானிலை மிகவும் குளிராகவோ அல்லது அதிக வெப்பமாகவோ இல்லாத இந்த பிப்ரவரி பயணம் செய்வதற்கு ஏற்ற மாதமாகக் கருதப்படுகிறது. அதனால்தான் குடும்பங்கள், தம்பதிகள் மற்றும் தனி பயணிகள் இந்த மாதத்தில் தங்கள் பயணங்களைத் திட்டமிடுகிறார்கள். பிப்ரவரியில் நீங்கள் ஒரு பயணத்தைத் திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், IRCTC-யின் இந்த பட்ஜெட் சுற்றுலா தொகுப்புகள் ஒருமுறை பார்வையிடவும்.
பூஜ் சுற்றுலா தொகுப்புகள்
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு மும்பை, சூரத், போரிவலி மற்றும் வதோதராவில் இருந்து தொடங்கும்.
பயணிகள் தங்கள் வசதிக்கேற்ப இந்த நகரங்களில் இருந்து டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம்.
இந்த தொகுப்பு 4 இரவுகள் மற்றும் 5 பகல்களுக்கானது.
இந்த தொகுப்பு பிப்ரவரி 4 ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது.
இதன் பிறகு, இந்த சுற்றுலா ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் இயக்கப்படும்.
ரயிலில் பயணம் மேற்கொள்ளப்படும்.
சுற்றுலாவிற்கான டாக்ஸி வசதியும் தொகுப்பில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் பெயர் RANN UTSAV WITH DHOLAVIRA & ROAD TO HEAVEN ஆகும்.
கட்டண விவரம்
தனிப் பயணத்திற்கான கட்டணம் ரூ. 28,200. நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்துடன் பயணம் செய்தால், இரண்டு பேருடன் பயணம் செய்ய ஒரு நபருக்கு கட்டணம் ரூ.18,250 ஆகும். மூன்று பேருடன் பயணம் செய்ய ஒரு நபருக்கு கட்டணம் ரூ.17,250 ஆகும். குழந்தைகளுக்கான கட்டணம் ரூ.16,850 ஆகும். இந்திய ரயில்வேயின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் மூலம் டிக்கெட் முன்பதிவு எளிதாக செய்ய முடியும்.
போர்ட் பிளேர் சுற்றுலா தொகுப்புகள்
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு போர்ட் பிளேரில் தொடங்குகிறது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பிற்கான டிக்கெட்டுகளை நீங்கள் போர்ட் பிளேரிலிருந்து எளிதாக முன்பதிவு செய்யலாம். இந்த தொகுப்பு 4 இரவுகள் மற்றும் 5 பகல்களுக்கானது. இது பிப்ரவரி 2 ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது. இதன் பிறகு, இந்த தொகுப்பின் கீழ் நீங்கள் தினமும் பயணம் செய்ய முடியும். சுற்றுலா முழுவதும் டாக்ஸியில் நடைபெறும். இந்த தொகுப்பின் பெயர் EXOTIC ANDAMAN HOLIDAYS - GOLD ஆகும்.
கட்டண விவரம்
தனிப் பயணத்திற்கான கட்டணம் ரூ. 37,110 ஆகும். இரண்டு பேருடன் பயணம் செய்ய ஒரு நபருக்கு கட்டணம் ரூ. 21,870 ஆகும். மூன்று பேருடன் பயணம் செய்ய ஒரு நபருக்கு கட்டணம் ரூ. 20,000 ஆகும். குழந்தைகளுக்கான கட்டணம் ரூ. 13,325 ஆகும்.
மூணார் சுற்றுலா தொகுப்புகள்
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு கொச்சியில் தொடங்குகிறது. இந்த பயணத்தில், மூணாறு, தேக்கடி, குமரகம் மற்றும் ஆலப்புழா உள்ளிட்ட கேரளாவின் அழகிய இடங்களைப் பார்வையிட உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். இந்த தொகுப்பு 3 இரவுகள் மற்றும் 4 பகல்கள் கொண்டதாகும். இந்த தொகுப்பு பிப்ரவரி 2 ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது. அதன் பிறகு, இந்த தொகுப்பின் கீழ் நீங்கள் தினமும் பயணம் செய்யலாம். இந்த தொகுப்பின் பெயர் KERALA LUSH GREEN HILLS ஆகும்.
கட்டண விவரம்
தனிப் பயணத்திற்கான கட்டணம் ரூ. 35,725 ஆகும். இரண்டு பேருடன் பயணம் செய்ய ஒரு நபருக்கு கட்டணம் ரூ.18,390. மூன்று பேருடன் பேருடன் பயணம் செய்ய ஒரு நபருக்கு கட்டணம் ரூ.14,205. குழந்தைகளுக்கான கட்டணம் ரூ. 6,145. இந்திய ரயில்வேயின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திலிருந்து டிக்கெட் முன்பதிவு எளிதாக செய்துக் கொள்ளலாம்.
மேலும் படிக்க: IRCTC Tour Package: குறைந்த செலவில் கேரளா பயணம், IRCTC சுற்றுலா வழங்கும் சிறப்புக் டூர் பேக்கேஜ்
மேலும் படிக்க: புதிய Aadhaar செயலி அறிமுகம்! இனி ஆதார் மையம் செல்ல வேண்டாம்.. முழு விவரம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ