குறைந்த செலவில் Goa டூர்! IRCTC-ன் சூப்பர் பேக்கேஜ்.. எப்படி புக் பண்ணலாம்?

IRCTC Goa Tour Package: IRCTC எனப்படும் இந்திய ரயில்வே மற்றும் சுற்றுலா கழகம் அதிக பயணிகளை ஈர்ப்பதற்காக சுற்றுலா பேக்கேஜ்களை வழங்கி வருகிறது. முன்பு ஆன்மீக சுற்றுலா திட்டங்களை மட்டுமே, கொண்டு வந்த நிலையில், தற்போது அனைத்து இடங்களுக்குமே சுற்றுலா திட்டங்களை வழங்கி வருகிறது. குறைந்த செலவில் முக்கிய இடங்களுக்கு சுற்றுலா பேக்கேஜ்களை ஐஆர்சிடிசி வழங்கி வருகிறது. அந்தமான், குஜராத், டெல்லி போன்ற மாநிலங்களுக்கும் ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா திட்டங்களை கொண்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது கோவாவுக்கு சுற்றுலா திட்டங்களை அறிவித்துள்ளது.
கோவா சுற்றுலா பேக்கேஜ்
தற்போது கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு போன்ற பண்டிகை வர உள்ள நிலையில், பலரும் வெளியூர்களுக்கு சுற்றுலா செல்ல விரும்புபவார்கள். அவர்களுக்கு ஏற்ற வகையில், ஐஆர்சிடிசி அனைவருக்கும் பிடித்த இடமான கோவாவுக்கு குறைந்த விலையில், சுற்றுலா தொகுப்புகளை வழங்குகிறது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்புகளில் 4 நாட்கள் வரை கோவாவில் சுற்றுலா மேற்கொள்ளலாம்.
இந்த சிறப்பு சுற்றுலா தொகுப்பு டிசம்பர் 25, 2025 அன்று காலை 10.50 மணிக்கு டெல்லியிலிருந்து விமானம் மூலம் தொடங்கும். நீங்கள் மதியம் 1:30 மணிக்கு கோவாவை அடைவீர்கள். அங்கு தங்குமிடம் மற்றும் ஹோட்டல் தங்குமிட வசதிகள் கிடைக்கும்.
கட்டணம் எவ்வளவு?
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு நியூ ஜல்பைகுரியில் தொடங்குகிறது, உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நாற்காலி கார், முன்பதிவுகள் மற்றும் வசதியான ஹோட்டல் தங்குமிடங்களை உங்களுக்கு வழங்குகிறது. டிசம்பர் 10, 2025 அன்று இந்த சுற்றுலா தொகுப்பை நீங்கள் முன்பதிவு செய்யலாம். காலை உணவு மற்றும் இரவு உணவு, ஆடம்பரமான ஹோட்டலில் தங்குமிட வசதிகளுடன் இருக்கிறது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் தவாங், டெராங் போன்ற அழகான இடங்களைப் பார்வையிடலாம்.
இதில், ஒருவருக்கு ரூ.52,130 கட்டணமும், இரண்டு பேருக்கு ரூ.50,090 கட்டணமும், மூன்று பேருடனான பேக்கேஜில் ரூ.39,660 ஆகவும் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இது தவிர, நீங்கள் குழந்தைகளுடன் பயணம் செய்யலாம், இதற்காக நீங்கள் தனி கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். 5 முதல் 11 வயது வரையிலான குழந்தைக்கான கட்டணம் ரூ.16300 ஆகும்.
இந்த டூர் பேக்கேஜ் லக்னோ, டெல்லி, கொல்கத்தா, சத்தீஸ்கர் ஆகிய இடங்களில் இருந்து கோவாவுக்கு பயணிக்கும் வகையில், சுற்றுலா தொகுப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. சென்னையில் இருந்து கோவாவுக்கு இந்த டூர் பேக்கேஜில் செல்ல முடியாது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பை முன்பதிவு செய்ய, நீங்கள் அதிகாரப்பூர்வ ஐஆர்சிடிசி வலைதளத்தை பார்வையிட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால், உங்களது அருகில் இருக்கும் ரயில் நிலையத்தை சென்று அங்கிருக்கும் ரயில்வே அதிகாரிகளிடம் கேட்டுக் கொள்ளலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க: குண்டா இருக்கீங்களா? இனி கவலையே இல்லை! இந்த 4 உணவுகள் போதும், டக்குனு குறைக்கலாம்
மேலும் படிக்க: ரேஷன் கார்டு பயனர்களுக்கு ஜாக்பாட்.. அரசு வெளியிட்ட சூப்பர் அறிவிப்பு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ