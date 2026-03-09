ரயில்வேயின் ஆன்மீக பேக்கேஜ் ரெடி! குறைந்த செலவில் ஒரு ராயல் பயணம்

Indian Railways Tour Package : நாடு முழுவதும் புனித யாத்திரையை மேற்கொள்ளும் பக்தர்களுக்குக்காக இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC) தற்போது சிறப்பு சுற்றுலா ரயில்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
Divya Dakshina Yatra with Jyotirlinga (SCZBG53–58)
வருகிற மார்ச் 21 முதல் ஜூன் 3 வரை ஹைதராபாத்தில் இருந்து தொடங்கும் Bharat Gaurav Tourist Train மூலம் நான்கு சிறப்பு ஆன்மீக சுற்றுலா தொகுப்புகள் இயக்கப்பட உள்ளது. ஜோதிர்லிங்கத்துடன் கூடிய திவ்ய தட்சிண யாத்திரை (SCZBG53–58) (Divya Dakshina Yatra with Jyotirlinga (SCZBG53–58) )தென்னிந்தியாவின் முக்கியமான ஆன்மீக தலங்களான திருவண்ணாமலை, ராமேஸ்வரம், மதுரை, கன்னியாகுமரி, திருவனந்தபுரம், திருச்சிராப்பள்ளி மற்றும் தஞ்சாவூர் (Tiruvannamalai, Rameswaram, Madurai, Kanyakumari, Thiruvananthapuram, Tiruchirappalli and Thanjavur) ஆகிய இடங்களை உள்ளடக்கும். இந்த சுற்றுலா பயணம் வரும் மார்ச் 21 முதல் தொடங்கி மார்ச் 28 வரையிலும், மீண்டும் மே 24 முதல் மே 31, 2026 வரையிலும் இயக்கப்படும்.
Sapta Jyotirlinga Darshan Yatra (SCZBG55)
அதேபோல் சப்த ஜோதிர்லிங்க தரிசன யாத்திரை (SCZBG55) - Sapta Jyotirlinga Darshan Yatra (SCZBG55) உஜ்ஜைன், துவாரகா, சோம்நாத், புனே, நாசிக் மற்றும் அவுரங்காபாத் (Ujjain, Dwarka, Somnath, Pune, Nashik and Aurangabad) ஆகிய இடங்களில் உள்ள முக்கிய ஜோதிர்லிங்க ஆலயங்களுக்கு யாத்ரீகர்களை அழைத்துச் செல்லும். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு வரும் ஏப்ரல் 14 முதல் தொடங்கி ஏப்ரல் 24 வரை இயக்கப்படும்.
Ayodhya–Kashi–Baidyanath Dham Darshan Yatra (SCZBG56–59)
மற்றொரு பேக்கேஜ், அயோத்தி-காசி-பைத்யநாத் தாம் தர்ஷன் யாத்ரா (SCZBG56-59) - Ayodhya–Kashi–Baidyanath Dham Darshan Yatra (SCZBG56–59), பூரி, கோனார்க் சூரியன் கோயில், பைத்யநாத் தாம், வாரணாசி, அயோத்தி மற்றும் பிரயாக்ராஜ் (Puri, Konark Sun Temple, Baidyanath Dham, Varanasi, Ayodhya and Prayagraj) ஆகிய இடங்களுக்குச் செல்லும். இந்த பயணம் ஏப்ரல் 28 முதல் தொடங்கி மே 5 வரையிலும், மீண்டும் ஜூன் 3 முதல் ஜூன் 12, 2026 வரையிலும் இயக்கப்படும்.
இப்போது நாம் Divya Dakshina Yatra with Jyotirlinga (SCZBG53–58) தொடர்பான விவரத்தை காணலாம்
ஐ.ஆர்.சி.டி.சி நிறுவனம், பாரத் கௌரவ் சுற்றுலா ரயிலின் "DIVYA DAKSHIN YATRA WITH JYOTIRLINGA " என்ற சுற்றுலா தொகுப்பை 2ஏசி, 3ஏசி மற்றும் ஸ்லீப்பர் வகுப்புகளில் இயக்கும். இந்த சுற்றுலா பயணம் 8 நாட்களுக்கு இருக்கும்.
டூர் பேக்கேஜ் விவரம்:
சுற்றுப்பயணத்தின் பெயர் : DIVYA DAKSHIN YATRA WITH JYOTIRLINGA (SCZBG53)
பயண அட்டவணை : 07 இரவுகள் / 08 பகல்கள்
பயண தேதி : 21.03.2026
சுற்றுலாப் பயணம் : Tiruvannamalai (Arunachalam) - Rameswaram - Madurai - Kanyakumari - Trivandrum - Trichy - Thanjavur
சுற்றுலா பயணத்தின் கட்டண விவரம்:
ஸ்லீப்பர் வகுப்பு - ஒரு நபருக்கு - ரூ.14,700
3AC - ஒரு நபருக்கு - ரூ.22,300
2AC - ஒரு நபருக்கு - ரூ.28,700
இந்த டூர் பேக்கேஜ் தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களை IRCTC இன் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான www.irctctourism.com இல் காணலாம். மேலும் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம்.
மேலும் படிக்க | Women's Day 2026: பெண்கள் சோலோ ட்ரிப் செல்ல ஏற்ற டாப் சுற்றுலாத் தலங்கள்
மேலும் படிக்க | திருப்பதி பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்: இனி வாட்ஸ்அப் மூலம் தரிசன டிக்கெட் , எப்படி?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ