சிவபெருமானின் 7 ஜோதிர்லிங்கம் செல்லலாம்.. ஐஆர்சிடிசி சூப்பர் டூர் பேக்கேஜ்

IRCTC Tour Package 2025: சிவ பக்தர்களுக்காக இந்திய ரயில்வே ஒரு சிறப்பு டூர் பேக்கேஜ் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், நவம்பர் மாதத்தில் பக்தர்கள் மிகக் குறைந்த செலவில் ஏழு ஜோதிர்லிங்கங்களை தரிசிக்கலாம். இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகத்தின் (IRCTC) இந்த தொகுப்பின் தொடக்க விலை ரூ.24,100 மட்டுமே. IRCTCயின் பாரத் கௌரவ் ரயில் தொகுப்பு 12 நாட்களுக்கு ஆகும். இது நவம்பர் 18 ஆம் தேதி யோகா சிட்டி ரிஷிகேஷ் ரயில் நிலையத்திலிருந்து தொடங்கும். இந்தப் பயணத்தின் போது, பக்தர்கள் பக்தி மற்றும் ஆறுதலின் தனித்துவமான அனுபவத்தைப் பெறுவார்கள்.
இந்த ஜோதிர்லிங்கங்களை தரிசிக்கும் வாய்ப்பு
IRCTCயின் இந்த தொகுப்பில், மஹாகாளேஸ்வர் (மத்தியப் பிரதேசம்), நாகேஸ்வர் (குஜராத்), சோமநாத் (குஜராத்), த்ரியம்பகேஸ்வர் (மகாராஷ்டிரா), பீமாஷங்கர் (மகாராஷ்டிரா), க்ருஷ்ணேஸ்வர் (மகாராஷ்டிரா), ஓம்காரேஸ்வர் (மத்தியப் பிரதேசம்) ஆகிய ஜோதிர்லிங்கங்கள் ஆகியவை அடங்கும்.
பயணம் தொடர்பான முக்கியமான விஷயங்கள்
இந்த பயணம் நவம்பர் 18 ஆம் தேதி தொடங்கி நவம்பர் 29 ஆம் தேதி முடிவடையும். இந்தப் பயணம் மொத்தம் 11 இரவுகள்/12 பகல்கள் கொண்டதாக இருக்கும். இந்தப் பயணம் யோகா நகரமான ரிஷிகேஷிலிருந்து தொடங்கும். இருப்பினும், ஹரித்வார், லக்னோ, கான்பூர் மற்றும் பிற நிலையங்களில் ஏறுவதற்கான விருப்பங்கள் உள்ளன. பாரத் கௌரவ் சுற்றுலா ரயிலில் மொத்தம் 767 பயணிகள் பயணிக்க முடியும்.
கட்டணம் எவ்வளவு?
கம்ஃபர்ட் (2AC) - ஒரு நபருக்கு ரூ. 54,390
ஸ்டேண்டர்ட் (3AC) - ஒரு நபருக்கு ரூ. 40,890
எகானமி (ஸ்லீப்பர்) - ஒரு நபருக்கு ரூ. 24,100
பயணிகளுக்கு சைவ உணவு, ஹோட்டல்/தர்மசாலா தங்குமிடம், வழிகாட்டப்பட்ட சுற்றுலாக்கள், பயணக் காப்பீடு மற்றும் சுற்றுலா துணை வசதிகள் வழங்கப்படும்.
இந்த சுற்றுலா ஏன் சிறப்பு வாய்ந்தது?
IRCTCயின் பாரத் கௌரவ் தொகுப்பு பயணம் உணவு முதல் தங்குமிடம் வரை தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் வழங்குகிறது. பாரத் கௌரவ் திட்டத்தின் கீழ் 33% வரை தள்ளுபடியுடன், இந்தப் பயணம் பக்தர்களுக்கு இந்தியாவின் மிகவும் மதிக்கப்படும் சிவன் கோயில்களை எளிதாகவும் வசதியாகவும் பார்வையிட வாய்ப்பளிக்கிறது.
முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
இந்தப் பேக்கேஜிற்கான முன்பதிவு IRCTCயின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விற்பனை நிலையங்கள் மூலம் செய்யலாம்.
இருப்பினும் கோயில் நுழைவுக் கட்டணம், படகு சவாரி, தரிசன நுழைவுக் கட்டணம் போன்றவற்றை ஐஆர்சிடிசி செலுத்தாது. மினரல் வாட்டர், கூடுதல் உணவுப் பொருட்கள் போன்றவற்றை நீங்களே வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும்.
