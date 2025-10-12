English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சிவபெருமானின் 7 ஜோதிர்லிங்கம் செல்லலுமா? ஐஆர்சிடிசி சூப்பர் டூர் பேக்கேஜ்

IRCTC 7 Jyotirlinga Yatra: பாரத் கௌரவ் சிறப்பு ரயிலில் 7 ஜோதிர்லிங்கங்களைத் தரிசிப்பதற்கான ஒரு பேக்கேஜை IRCTC அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இது EMI விருப்பங்களையும் வழங்குகிறது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 12, 2025, 09:47 PM IST
  • மூன்று வகையான தொகுப்புகள் உள்ளன
  • யோகா நகரமான ரிஷிகேஷிலிருந்து பயணம் தொடங்கும்
  • ஐ.ஆர்.சி.டி.சி ஒரு சிறந்த சலுகையை வழங்கியுள்ளது

Trending Photos

நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
EB
நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
மகளிர் உரிமைத்தொகை : வராத அப்டேட்! சர்பிரைஸ் கொடுக்கப்போகும் தமிழ்நாடு அரசு
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
மகளிர் உரிமைத்தொகை : வராத அப்டேட்! சர்பிரைஸ் கொடுக்கப்போகும் தமிழ்நாடு அரசு
ரேஷன் கார்டு : மாதந்தோறும் பொருள் வாங்காதவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon8
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : மாதந்தோறும் பொருள் வாங்காதவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
2வது மனைவியாக மாறிய 7 டாப் நடிகைகள்! லிஸ்டில் யாரெல்லாம் பாருங்க..
camera icon7
Top Actress
2வது மனைவியாக மாறிய 7 டாப் நடிகைகள்! லிஸ்டில் யாரெல்லாம் பாருங்க..
சிவபெருமானின் 7 ஜோதிர்லிங்கம் செல்லலுமா? ஐஆர்சிடிசி சூப்பர் டூர் பேக்கேஜ்

IRCTC 7 Jyotirlinga Yatra: ஐ.ஆர்.சி.டி.சி ஒரு சிறந்த சலுகையை வழங்கியுள்ளது. நீங்கள் ஏழு ஜோதிர்லிங்கங்களைத் தரிசிக்க விரும்பினால், உங்கள் கனவை இப்போது EMI-யில் நனவாக்கலாம். இந்த டூர் பேக்கேஜ் 11 இரவுகள், 12 பகல்கள் கொண்ட மத சுற்றுலா தொகுப்பு, நவம்பர் 18, 2025 முதல் நவம்பர் 29, 2025 வரை இயங்கும். மேலும் இது பாரத் கௌரவ் சிறப்பு ரயிலில் இயங்கும்.

Add Zee News as a Preferred Source

யோகா நகரமான ரிஷிகேஷிலிருந்து பயணம் தொடங்கும், பின்னர் நீங்கள் மஹாகாலேஷ்வர், ஓம்காரேஷ்வர், துவாரகதீஷ், நாகேஷ்வர், சோம்நாத், திரிம்பகேஷ்வர், பீமாசங்கர் மற்றும் கிரிஷ்னேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கங்களை தரிசிப்பீர்கள்.

மூன்று வகையான தொகுப்புகள் உள்ளன:

கூடுதலாக, நீங்கள் துவாரகா, சிக்னேச்சர் பாலம், நாசிக்கில் பஞ்சவடி, காலாராம் கோயில் மற்றும் சம்பாஜி நகரில் உள்ள உள்ளூர் கோயில்களையும் காணலாம். இந்த தொகுப்பு, ஒரே பயணத்தில் பல புனித தளங்களை எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் பார்வையிட உங்களை அனுமதிக்கிறது.

உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச பயணம் மற்றும் மத யாத்திரைகளை எளிதாக்கும் தொகுப்புகளை IRCTC தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறது. இந்த ஆண்டு, உங்கள் பாக்கெட்டில் அதிக சுமை ஏற்படாமல் இருக்க EMI விருப்பங்கள் உள்ளன. யோகா நகரமான ரிஷிகேஷ் ரயில் நிலையத்திலிருந்து ரயில் புறப்படுகிறது, ஆனால் சிறந்த பகுதி என்னவென்றால், ஹரித்வார், மொராதாபாத், பரேலி, ஷாஜகான்பூர், ஹார்டோய்-லக்னோ, கான்பூர், ஓராய், ஜான்சி அல்லது லலித்பூர் போன்ற பல நிலையங்களில் இருந்து நீங்கள் ஏறலாம் மற்றும் இறங்கலாம். அதாவது உங்கள் இருப்பிடத்திற்கு அருகிலுள்ள ரயிலைப் பிடிக்கலாம். இந்த தொகுப்பில் 2AC, 3AC அல்லது ஸ்லீப்பர் வகுப்பில் ரயில் பயணம், காலை உணவு, மதிய உணவு மற்றும் சைவ உணவுகள் ஆகியவை அடங்கும். உள்ளூர் பயணங்களுக்கு IRCTC AC மற்றும் AC அல்லாத பேருந்துகளையும் வழங்கும்.

மூன்று தொகுப்புகள் உள்ளன: எகானமி, ஸ்டாண்டர்ட் மற்றும் கம்ஃபர்ட். எகானமி பிரிவில் ஸ்லீப்பர் வகுப்பு, ஏசி இல்லாத ஹோட்டலில் இரட்டை அல்லது மூன்று பகிர்வு தங்குமிடம், கழுவி மாற்றும் வசதிகள் மற்றும் ஏசி அல்லாத போக்குவரத்து ஆகியவை அடங்கும். கட்டணம் ஒரு நபருக்கு ₹24,100 மற்றும் 5-11 வயதுடைய குழந்தைக்கு ₹22,720. ஸ்டாண்டர்ட் பிரிவில் 3 ஏசி ரயில்கள், ஏசி ஹோட்டல் தங்குமிடம், அதே கழுவி மாற்றும் தங்குமிடம் ஆகியவை அடங்கும், ஆனால் ஏசி அல்லாத போக்குவரத்துடன் - இதில் ஒரு நபருக்கு ₹40,890 மற்றும் ஒரு குழந்தைக்கு ₹39,260 செலவாகும். கூடுதலாக, 2 ஏசி ரயில்கள், ஒரு ஏசி ஹோட்டல் மற்றும் ஏசி போக்குவரத்து அனைத்தும் ஒரு நபருக்கு ₹54,390 மற்றும் ஒரு குழந்தைக்கு ₹52,425 செலவாகும்.

எப்படி முன்பதிவு செய்வது?

IRCTC LTC மற்றும் EMI விருப்பங்களை வழங்குகிறது. பொது மற்றும் தனியார் வங்கிகளில் கிடைக்கும் IRCTC போர்டல் மூலம் மாதத்திற்கு ₹847 இல் EMIகள் தொடங்குகின்றன. www.irctctourism.com என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்யலாம் அல்லது லக்னோவின் பர்யதன் பவனில் உள்ள கோமதி நகரில் உள்ள IRCTC அலுவலகத்தைப் பார்வையிடலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு, 9236391908, 8287930199, 8287930908, 7302821864, அல்லது 8595924294 என்ற எண்களில் அழைக்கலாம்.

மேலும் படிக்க | IRCTC சார்தாம் யாத்திரை... கம்மி பட்ஜெட்டில் பத்ரி கேதார் செல்லலாம்

மேலும் படிக்க | கோவா டூர் செல்ல பிளானா... கம்மி பட்ஜெட்.. ஐஆர்சிடிசி புதிய அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
IRCTCIndian Railwaytour packageLord Shivajyotirlingas

Trending News