ரயில்வேயின் மேஜிக் பேக்கேஜ்! 11 நாட்கள், 6 நகரங்கள்.. குறைந்த கட்டணத்தில் ஜாலி பயணம்

Indian Railways Tour Package : மத மற்றும் சுற்றுலா ஆர்வலர்களுக்காக இந்திய ரயில்வே ஆடம்பரமான மற்றும் மலிவு விலையில் பாரத் கௌரவ் சுற்றுலா ரயில் சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த சிறப்பு 11 நாள் பயணத்தில் நீங்கள் வட இந்தியாவின் மிக முக்கியமான மதத் தலங்களைப் பார்வையிடும் வாய்ப்பை பெறுவீர்கள். வட இந்தியாவின் முக்கிய புனித யாத்திரை மற்றும் வரலாற்றுத் தலங்களை குறைந்த பட்ஜெட்டில் பார்க்க விரும்பினால், இந்த ஆல்-இன்-ஒன் ரயில் சுற்றுலா தொகுப்பு சிறந்த தேர்வாகும். தங்குமிடம் முதல் பயணம் வரை அனைத்து பயணச் செலவுகளுக்கும் IRCTC பொறுப்பேற்கும்.
சுற்றுலா பெயர்: மகாகாலேஷ்வர் மற்றும் வட இந்திய தரிசன சுற்றுலா
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருக்கும் ஆன்மீகம் மற்றும் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லும்.
பயண நேரம் மற்றும் தேதி
நேரம்: 10 இரவுகள் மற்றும் 11 பகல்கள்.
தேதி: இந்த சிறப்பு ரயில் ஏப்ரல் 25, 2026 முதல் மே 5, 2026 வரை இயங்கும்.
எந்த நகரங்களுக்குச் செல்வீர்கள்?
உஜ்ஜயினி: மஹாகாலேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம் மற்றும் ஓம்காரேஷ்வரை தரிசிக்கவும்.
மதுரா-பிருந்தாவனம்: ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜென்மபூமி மற்றும் பாங்கே பிஹாரி கோயில்.
ஹரித்வார் மற்றும் ரிஷிகேஷ்: கங்கா ஆர்த்தி, ஹர் கி பவுரி, ராம் ஜூலா மற்றும் லக்ஷ்மன் ஜூலா.
அமிர்தசரஸ்: பொற்கோயில் மற்றும் வாகா எல்லை.
வைஷ்ணவ தேவி (கத்ரா): வைஷ்ணவ தேவியின் சன்னதியில் வருகை.
முழு கட்டண விவரங்கள்
அனைவரும் பயணிக்கும் விதமாக ரயில்வே கட்டணங்களை மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரித்துள்ளது.
எகானமி (ஸ்லீப்பர் வகுப்பு): ஒரு நபருக்கு ₹19,990.
ஸ்டேண்டர்ட் (3AC): ஒரு நபருக்கு ₹33,950.
கம்ஃபர்ட் (2AC): ஒரு நபருக்கு ₹45,060.
பயணிகளுக்கு என்னென்ன வசதிகள் கிடைக்கும்?
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் மிகப்பெரிய நன்மை என்னவென்றால், கூடுதல் செலவுகள் குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை.
உணவு: காலை உணவு, மதிய உணவு மற்றும் ரயிலில் சைவ இரவு உணவு வழங்கப்படும்.
தங்குமிடம்: ஹோட்டல் அல்லது தர்மசாலாவில் இரவு தங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் வழங்கப்படும்.
உள்ளூர் போக்குவரத்து: நிலையங்களிலிருந்து சுற்றுலா தலங்களுக்கு பேருந்துகள் வழங்கப்படும்.
காப்பீடு: அனைத்து பயணிகளுக்கும் பயணக் காப்பீடு வழங்கப்படும்.
பாரத் கௌரவ் எக்ஸ்பிரஸ் ஏப்ரல் 25, 2026 அன்று காலை 8:00 மணிக்கு புனேவில் உள்ள டவுண்ட் நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டு, மே 5, 2026 அன்று இரவு 8:30 மணிக்கு டவுண்ட் நிலையத்திற்குத் திரும்பும். பயணிகள் புனே, லோனாவாலா, கர்ஜத், கல்யாண், வசாய் சாலை, சூரத், வதோதரா மற்றும் உஜ்ஜைன் ஆகிய இடங்களில் இருந்து ஏறலாம் மற்றும் இறங்கலாம்.
இந்திய அரசின் "தேகோ அப்னா தேஷ்" மற்றும் "ஏக் பாரத் ஸ்ரேஷ்ட பாரத்" முயற்சிகளை மேம்படுத்துவதற்காக, ரயில்வே அமைச்சகம் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து பாரத் கௌரவ் சுற்றுலா ரயில்களை இயக்குகிறது. இதன் மூலம் இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகளுக்கு இந்தியாவின் வளமான கலாச்சார மற்றும் மத பாரம்பரியத்தை வெளிப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. மேலும் இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களை IRCTC இன் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான www.irctctourism.com இல் காணலாம். மேலும் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.\
