ரயில்வே பயணிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. வெறும் 45 பைசா கட்டினா ரூ.10 லட்சம் கிடைக்கும், எப்படி தெரியுமா?

IRCTC Rs.10Lakh Insurance: இந்தியாவில் லட்சக்கணக்கான ரயில் பயணிகள் உள்ளனர். தினமும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் ரயில்களில் பயணம் செய்து வருகின்றனர். அந்த அளவிற்குன் நாடு முழுவதும் ரயில்வே நெட்வொர்க் பரவியுள்ளது. இதனிடையே, ரயில்களில் பயணிகளின் பாதுகாப்பிற்கு ரயில்வே அதிக முன்னுரிமை அளிக்கிறது. பயணிகளை வசதியாகவும் பாதுகாப்பாகவும் தங்கள் இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, ரயில் விபத்துகளைத் தடுக்க பல முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு எடுத்து வருகிறது. இந்த வரிசையில், ரயில்வே, தற்போது தனது பயணிகளுக்கு காப்பீட்டு வசதிகளை வழங்கி வருகிறது. ரயில்களில் பயணிக்கும்போது ஏதேனும் விபத்து ஏற்பட்டு அந்த நபர் இறந்தால், குடும்பத்தைப் பாதுகாக்க காப்பீட்டுத் தொகையை வழங்கி வருகிறது. வெறும் 45 பைசா பிரீமியத்திற்கு ரூ. 10 லட்சம் காப்பீட்டுத் தொகையை வழங்கி வருகிறது. இந்நிலையில் ரயில்வே டிக்கெட் ஆன்லைன் தளமான ஐஆர்சிடிசி (IRCTC) வழங்கும் இந்த காப்பீட்டுத் தொகையைப் பற்றி விரிவாக அறிந்து கொள்வோம்.
நிலையான காப்பீட்டுத் திட்டம்
சமீப காலமாக, பல ரயில் விபத்துகள் நிகழ்ந்து வருகின்றன. தீ விபத்துகள் மற்றும் ரயில்களில் ஏற்படும் ஷார்ட் சர்க்யூட்களால் ரயில்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதும் சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. இந்த விபத்துகளில் பயணிகள் இறக்கும் மற்றும் காயமடையும் சம்பவங்களை நாம் கண்டு வருகிறோம். இதுபோன்ற ஆபத்தான சூழ்நிலைகளில் ரயில் பயணிகளைப் பாதுகாக்க, IRCTC தன்னார்வ விபத்து காப்பீட்டுத் திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறது. IRCTC வலைத்தளம் அல்லது செயலியில் உள்நுழைந்து டிக்கெட் முன்பதிவு செய்பவர்களுக்கு இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த காப்பீட்டு வசதி உறுதிப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் RAC பயணிகளுக்கு மட்டுமே கிடைக்கும். அதுமட்டுமின்றி இது ஒரு விருப்ப காப்பீட்டு வசதி ஆகும். பயணிகள் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் போது அவர்களுக்கு தேவைப்பட்டால் இந்த காப்பீட்டு வசதி திட்டத்தை தேர்வு செய்துக் கொள்ளலாம்.
ரூ. 10 லட்சம் வரை உதவி
டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் போது வெறும் 45 பைசா பிரீமியத்தை செலுத்துவதன் மூலம் இந்த காப்பீட்டு வசதியை பயணிகள் சுலபமாக பெறலாம். பாதிக்கப்பட்ட பயணி ரயில் விபத்தில் இறந்தால், குடும்பத்திற்கு ரூ. 10 லட்சம் இழப்பீடு கிடைக்கும். பாதிக்கப்பட்டவர் நிரந்தர ஊனமுற்றானால், அந்த நபர்களுக்கும் ரூ. 10 லட்சம் நிதி உதவி வழங்கப்படும். பகுதி ஊனத்திற்கு ரூ. 7.5 லட்சமும், காயமடைந்தவர்களுக்கு ரூ. 2 லட்சம் காப்பீடும் வழங்கப்படும். இறந்த உடலை கொண்டு செல்வதற்கு ரூ. 10 ஆயிரம் கூடுதலாக உதவி வழங்கப்படும். இந்த காப்பீட்டு பாலிசிக்காக ரயில்வே பல்வேறு காப்பீட்டு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து செயல்பட்டு வருகிறது. எனினும் இந்த காப்பீட்டு வசதியை பெற டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்யும் போது பயணிகள் பயணக் காப்பீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இதற்குப் பிறகு, டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட பிறகு காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் பாலிசி விவரங்கள் மற்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட விவரங்களைப் புதுப்பிக்க உங்கள் மொபைல் அல்லது மின்னஞ்சலுக்கு ஒரு இணைப்பு அனுப்பப்படும். அந்த இணைப்பைப் பயன்படுத்தி, பயணிகள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட விவரங்களை வழங்கலாம். உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால், நீங்கள் காப்பீட்டு நிறுவனத்தை நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
