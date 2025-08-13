IRCTC ரயில்வே வழங்கும் பண்டிகை கால சலுகை... டிக்கெட் கட்டணத்தில் 20% தள்ளுபடி

ரயில்வே பண்டிகை கால சலுகை: பண்டிகை காலத்தில் பயணிகளுக்கு இந்திய ரயில்வே பெரும் நிவாரணம் அளித்துள்ளது. பண்டிகை காலத்தில் ரயில்களில் ஏற்படும் கூட்ட நெரிசலைக் குறைத்து, சிறந்த வசதிகளை வழங்கும் நோக்கில், ரயில்வே 'Round Trip Package scheme' என்ற திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், ஒரு பயணி வந்து செல்வதற்கான இரண்டு டிக்கெட்டுகளையும் ஒன்றாக முன்பதிவு செய்தால், அவருக்கு திரும்பும் டிக்கெட்டில் 20 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படும். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் முன்பதிவு ஆகஸ்ட் 14, 2025 முதல் தொடங்குகிறது.
இரு வழிக்கான டிக்கெட்டை முன்பதிவில் சலுகை
பண்டிகைகளின் போது கூட்ட நெரிசல்களை சிறப்பாக நிர்வகிப்பதற்கும், முன்பதிவு செயல்முறையை எளிதாக்குவதற்கும் ரயில்வே பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அந்த வகையில், அக்டோபர் 13 முதல் 26ஆம் தேதி வரை ஒரு வழி பயணம் மேற்கொள்பவர்கள், நவம்பர் 17 முதல் டிசம்பர் 1ஆம் தேதி வரை அதே ரயில்களில் இரு வழிக்கான டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்தால், திரும்புவதற்கான கட்டணத்தில் 20 சதவீத சலுகையை (Round Trip Package scheme) பெற முடியும். இது பயணிகளுக்கு நிதி தள்ளுபடியுடன் பயனளிக்கும் அதே வேளையில், கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்தவும், இரு திசைகளிலும் ரயில்களைப் பயன்படுத்துவதை உறுதி செய்யவும், செயல்பாடுகளை எளிதாக்கவும் ரயில்வே உதவும்.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், ஒரு பயணி குறிப்பிட்ட சென்று திரும்புவதற்கான பயணத்தை முன்பதிவு செய்தால், திரும்பும் பயணத்தின் அடிப்படைக் கட்டணத்தில் 20 சதவீதம் தள்ளுபடி வழங்கப்படும். இருப்பினும், இதற்காக இரண்டு டிக்கெட்டுகளும் ஒரே வகையிலும் ஒரே புறப்படும்-சேருமிடம் (O-D) கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டுகளில் எந்த வகையான பணத்தைத் திரும்பப் பெற முடியாது. அதாவது, டிக்கெட்டுகளில் பணத்தைத் திரும்பப் பெறுதல், திருத்தம் அல்லது பிற தள்ளுபடி (பாஸ், வவுச்சர், சலுகை போன்றவை) செல்லுபடியாகாது.
ஆரம்பத்தில் இந்தத் திட்டம் ஒரு பரிசோதனையாகத் தொடங்கப்படுகிறது, இது ஆகஸ்ட் 14 முதல் தொடங்கும். திட்டத்தின் படி, 2025 அக்டோபர் 13 முதல் 2025 அக்டோபர் 26 வரையிலான ரயில் பயணங்களை ஆகஸ்ட் 14, 2025 முதல் முன்பதிவு செய்யலாம். அதே நேரத்தில், நவம்பர் 17 முதல் டிசம்பர் 1, 2025 வரையிலான ரயில் பயணங்களுக்கு திரும்பும் பயணத்திற்கான டிக்கெட்டுகள் முன்பதிவு செய்யப்படும். சிறப்பு என்னவென்றால், முன்கூட்டியே முன்பதிவு செய்யும் காலம் திரும்பும் பயணத்திற்கு பொருந்தாது, இது பயணிகளுக்கு பயனளிக்கும்.
ரயில்வேயின் இந்தத் திட்டம் நெகிழ்வான கட்டணத்துடன் கூடிய ரயில்களைத் தவிர அனைத்து வகைகளிலும் சிறப்பு ரயில்களிலும் (தேவைக்கேற்ப இயங்கும் ரயில்கள்) பொருந்தும். உறுதிப்படுத்தப்பட்ட டிக்கெட்டுகள் மட்டுமே திட்டத்தின் கீழ் செல்லுபடியாகும். அதே நேரத்தில், எந்த வகையான தள்ளுபடி, ரயில் பயண கூப்பன், பாஸ் அல்லது வவுச்சரையும் இதில் பயன்படுத்த முடியாது.
பயணிகள் இரண்டு வழி பயணங்களையும் ஆன்லைனில் அல்லது ரயில்வே முன்பதிவு கவுண்டரிலிருந்து முன்பதிவு செய்யலாம். இரண்டு டிக்கெட்டுகளையும் ஒரே விதத்தின் மூலம் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். இது தவிர, சார்ட் தயாரிக்கும் போது ஏதேனும் டிக்கெட்டில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டால், பயணிகளிடமிருந்து கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படாது.