  • காமாக்யா தேவி கோவில் சுற்றிப் பார்க்க ஆசையா.. 7K பட்ஜெட்டில் IRCTC அசத்தலான சுற்றுலா டூர் பேக்கேஜ்

காமாக்யா தேவி கோவில் சுற்றிப் பார்க்க ஆசையா.. 7K பட்ஜெட்டில் IRCTC அசத்தலான சுற்றுலா டூர் பேக்கேஜ்

IRCTC Kamakhya Devi Temple Tour Package 2026: காமாக்யா தேவி கோயில், அசாமின் குவஹாத்தியில் உள்ள நீலாச்சல் மலையில் அமைந்துள்ள ஒரு பிரபலமான சக்திபீடமாகும். இங்கு தெய்வத்தின் சிலைக்கு பதிலாக, யோனி வடிவ பாறை வழிபடப்படுகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 9, 2026, 08:57 AM IST
  • காமாக்யா தேவி டூர் பேக்கேஜ்
  • இந்த மத சுற்றுலா பேக்கேஜ் குவஹாத்தியில் தொடங்குகிறது.
  • இந்த சுற்றுலா பயணம் பிப்ரவரி 26 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.

காமாக்யா தேவி கோவில் சுற்றிப் பார்க்க ஆசையா.. 7K பட்ஜெட்டில் IRCTC அசத்தலான சுற்றுலா டூர் பேக்கேஜ்

IRCTC Kamakhya Devi Temple Tour Package 2026: அசாம் தலைநகர் குவஹாத்தியில் உள்ள நீலாச்சல் மலையில் காமாக்யா தேவி கோயில் அமைந்துள்ளது. இந்த கோயில் இந்தியாவின் மிகவும் பழமையான மற்றும் புனிதமான சக்திபீடங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. சதி தேவியின் யோனி இங்கு விழுந்ததாக நம்பப்படுகிறது, எனவே தெய்வத்தின் சிலைக்கு பதிலாக, யோனி வடிவிலான ஒரு பாறை இங்கு வழிபடப்படுகிறது. காமாக்யா தேவி உண்மையான இதயத்துடன் கேட்கப்படும் ஒவ்வொரு விருப்பத்தையும் நிறைவேற்றுவதாகக் கூறப்படுகிறது.

திருமணத்திற்குப் பிறகு பல பெண்கள் குழந்தைப் பேறு பெற விரும்பி, தாய் தெய்வத்தின் ஆசிகளைப் பெற இங்கு வருகிறார்கள். ஒவ்வொரு ஆண்டும், இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்து கோடிக்கணக்கான பக்தர்கள், குறிப்பாக அம்புபாச்சி திருவிழாவின் போது, ​​இந்த கோயிலுக்கு வருகை தருகின்றனர்.

இந்த வருடம் நீங்கள் காமாக்யா தேவி வழிப்பட விரும்பினால், இந்தக் கட்டுரை உங்களுக்கானது. காமாக்யா தேவி சுற்றுலாப் டூர் பேக்கேஜ் தற்போது அறிமுகம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த டூர் பேக்கேஜில் அத்தியாவசிய வசதிகள், பயண ஏற்பாடுகள் மற்றும் தங்குமிட வசதிகளை வழங்கப்படும்.

காமாக்யா தேவி டூர் பேக்கேஜ்
இந்த மத சுற்றுலா தொகுப்பு குவஹாத்தியில் தொடங்குகிறது.
முழு டூர் பேக்கேஜின் கால அளவு 1 இரவு மற்றும் 2 பகல்கள் ஆகும்.
இந்த சுற்றுலாவின் முக்கிய நோக்கம் மா காமாக்யாவைப் பார்வையிடுவதாகும்.
இந்த சுற்றுலா பயணம் பிப்ரவரி 26 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.
பிப்ரவரி 26 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு, இந்த பேக்கேஜில் நீங்கள் தினமும் பயணம் செய்யலாம்.
பயணிகளுக்கு தரிசனத்திற்காக டாக்ஸிகள் வழங்கப்படும்.

நகரைச் சுற்றிப் பயணிக்க பேருந்து வசதி
நகரத்தை சுற்றிப் பார்ப்பதற்கு பேருந்து சேவைகள் வழங்கப்படும்.
இந்தப் பேக்கேஜ் யாத்ரீகர்களின் வசதிக்காக சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பேக்கேஜ் DIVYA MAA KAMAKHYA DARSHAN TOUR EX-GUWAHATI என்று அழைக்கப்படுகிறது.
இந்தப் பெயரைத் தேடுவதன் மூலம் முழு விவரங்களையும் எளிதாகக் கண்டறியலாம்.

பேக்கேஜ் கட்டணங்களை தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்
இரண்டு பேருக்கு கட்டணம் ₹7,000.
மூன்று பேருக்கு கட்டணம் ₹7,000.
குழந்தைகளுக்கான பேக்கேஜ் கட்டணம் ₹6,200.
இந்திய ரயில்வேயின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திலிருந்து டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம்.

பேக்கேஜின் முழு அம்சங்கள்
இந்த கட்டணத்தில் ஒரு இரவு ஹோட்டல் தங்கும் வசதியும் அடங்கும்.
காலை உணவு மற்றும் இரவு உணவு வழங்கப்படும்.
சுற்றுலாவுக்கு வாடகை வண்டி சேவைகள் கிடைக்கும்.
பயணக் காப்பீடு, சுங்கச்சாவடிகள், பார்க்கிங் மற்றும் ஜிஎஸ்டி ஆகியவை கட்டணத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
ஒரு நபருக்கு தினமும் ஒரு லிட்டர் பாட்டில் தண்ணீர் வழங்கப்படும்.

IRCTCKamakhya Templetour packageReligious TripIndian Railway

