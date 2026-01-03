English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
குளுகுளு டூர்! ரொம்ப கம்மி கட்டணத்தில் காஷ்மீர் சுற்றுலா... IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்

IRCTC Kashmir Tour Package: காஷ்மீருக்கு சுற்றுலா செல்ல விரும்புபவர்களுக்காக ஐஆர்சிடிசி சிறப்பு சுற்றுலா திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், குறைந்த விலையில் காஷ்மீருக்கு சுற்றுலா செல்லலாம்.  

Jan 3, 2026
குளுகுளு டூர்! ரொம்ப கம்மி கட்டணத்தில் காஷ்மீர் சுற்றுலா... IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்

IRCTC Kashmir Tour Package: ஜம்மு காஷ்மீர், இமாச்சல பிரதேசம் போன்ற  மாநிலங்களுக்கு சுற்றுலா செல்ல பலரும் விருப்பப்படுவார்கள். ஆனால், பல்வேறு காரணங்களால் காஷ்மீருக்கு சுற்றுலா செல்ல பலராலும் முடிவதில்லை. இதற்காகவே ஐஆர்சிடிசி குறைந்த விலையில் பல்வேறு இடங்களுக்கு சுற்றுலா பேக்கேஜ்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது.  இந்தியா மட்டுமில்லாமல்,  வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா பேக்கேஜ்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது.  அந்த வகையில், காஷ்மீருக்கான சுற்றுலா திட்டங்களை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

காஷ்மீர் சுற்றுலா பேக்கேஜ்

இந்த சுற்றுலா ஸ்ரீநகரில் தொடங்குகிறது. அங்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் முகலாயத் தோட்டங்கள், நிஷாத் பாக், ஷாலிமார் பாக் மற்றும் சாஷ்மாஷாஹி ஆகியவற்றின் வரலாற்று அழகை ரசிக்கலாம். காஷ்மீரின் அடையாளமாகக் கருதப்படும் தால் ஏரிக்கு செல்லலாம். சோனமார்க், அதன் பனி மூடிய சிகரங்களுக்கும் சிந்து நதியின் குறுக்கே உள்ள அழகிய காட்சிகளுக்கும் பெயர் பெற்றது. இந்த இடமும் சுற்றுலா பேக்கேஜில் இடம்பெற்றுள்ளது. பஹல்காமின் அமைதியான பள்ளத்தாக்குகளுடன் பயணத்தை நிறைவு செய்கிறது.

காஷ்மீரில் 6 நாட்கள் வரை சுற்றி பார்க்கலாம். பயணிகளுக்கு வசதியான ஹோட்டலில் தங்குமிடம், படகு இல்லத்தில் இரவு தங்குதல், போக்குவரத்து வசதிகளை ஐஆர்சிடிசி வழங்குகிறது. ற்றுலாவின் போது காலை உணவும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் உள்ளூர் இடங்களை சுற்றி பார்க்க பயணிகளுக்கு போதுமான நேரம் வழங்கப்படுகிறது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பிற்கு நீங்கள் டெல்லியில் இருந்து காஷ்மீருக்கு செல்வீர்கள் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். சென்னையில் இருந்து கிடையாது. 

கட்டணம் எவ்வளவு?

ஐஆர்சிடிசியின் காஷ்மீர் சுற்றுலா பேக்கேஜ் கட்டணம் ஒரு நபருக்கு ரூ.20,651, இரண்டு பேருக்கு ரூ.12,513 கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. குழுவாக செல்பவர்களுக்கு இன்னும் குறையக் கூடும். குழந்தைகளுக்கு தனிக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இந்தப் பொதியில் ஸ்ரீநகர் மற்றும் பஹல்காமில் உள்ள ஹோட்டல் தங்குமிடங்கள், படகு இல்லத்தில் ஒரு இரவு தங்குதல், அட்டவணைப்படி குளிரூட்டப்பட்ட வாகனத்தில் பயணம் மற்றும் காலை உணவு ஆகியவை அடங்கும். எனவே, பயணிகள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை  முன்பதிவு செய்யுங்கள்.  

மேலும் படிக்க: அலர்ட்! உங்க பான் கார்டு ஆக்டிவா இருக்கா? எப்படி பார்ப்பது? ரூ.1,000 அபராதம்!

 

மேலும் படிக்க: கம்மி செலவில் ராமேஸ்வரம், குமரி டூர்! IRCTC செம்ம திட்டம்.. எப்படி முன்பதிவு செய்யலாம்?

 

IRCTC Kashmir TourIRCTC Kashmir Tour packageIRCTCIRCTC Latest NewsIRCTC News

