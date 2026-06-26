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மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட்! கம்மி செலவில் நெல்லையில் இருந்து காசி, அயோத்தி டூர்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

IRCTC kasi Tour Package: ஐஆர்சிடிசி திருநெல்வேலியில் இருந்து காசிக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் குறைந்த விலையில் மூத்த குடிமக்கள் காசிக்கு சென்று வரலாம் என ஐஆர்சிடிசி தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து முழுமையாக பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 26, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:38 PM IST
மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட்! கம்மி செலவில் நெல்லையில் இருந்து காசி, அயோத்தி டூர்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க
Image Credit: IRCTC kasi Tour PackageSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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