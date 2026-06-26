/மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட்! கம்மி செலவில் நெல்லையில் இருந்து காசி, அயோத்தி டூர்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

IRCTC kasi Tour Package: இந்திய ரயில்வேயின் உணவு மற்றும் சுற்றுலா கழகமான ஐஆர்சிடிசி பல்வேறு மாநிலங்கள், நாடுகளுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. குறைந்த விலையில் பல்வேறு இடங்களுக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. குறிப்பாக, ஆன்மீக சுற்றுலாவுக்கு அடிக்கடி ஐஆர்சிடிசி அழைத்து செல்கிறது. அந்த வகையில், தற்போது புதிய சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ஐஆர்சிடிசி காசிக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
ஐஆர்சிடிசி காசிக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த ஆன்மீக சுற்றுலா செப்டம்பர் 9ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி வரை இருக்கிறது. காசி சுற்றுலா பேக்கேஜ் 8 இரவுகள், 9 நாட்களை உள்ளடக்கியது. தென்மாவட்ட மக்கள் பயன்பெறும் வகையில், காசிக்கு சிறப்பு சுற்றுலா ரயில் மூலம் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். திருநெல்வேலியில் இருந்து இந்த பயணம் தொடங்க உள்ளது. இந்த சுற்றுலா பேக்கேஜ் மூலம் கயா, வாரணாசி, பிரக்யராஜ், அயோத்தி ஆகிய இடங்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.
செப்டம்பர் 9ஆம் தேதி திருநெல்வேலி ரயில் நிலையத்தில் இருந்து சிறப்பு ரயிலில் புறப்பட்டு விஜயவாடாவுக்கு செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி காலை செல்வீர்கள். செப்டம்பர் 11ஆம் தேதி கயாவுக்கு சென்றடைவீர்கள். அங்கு ஹோட்டலில் தங்கி, செப்டம்பர் 12ஆம் தேதி கயாவில் இருந்து வாரணாசிக்கு சென்றடைவீர்க்ள. அங்கு இரவு ஹோட்டலில் தங்கிவிட்டு, மறுநாள் வாரணாசியில் உள்ள விஸ்வநாதன் கோயில், அன்னபூர்ணி கோயில், காலபைரவர் கோயில், விசாலாட்சி கோயில்களுக்கு தரிசனம் செய்வீர்கள்.
செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி வாரணாசியில் இருந்து காலை உணவை முடித்துவிட்டு அயோத்திக்கு புறப்படுவீர்கள். இரவு பிரக்யராஜுக்கு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி பிரக்யராஜில் உள்ள கோயில்களில்த தரிசனம் செய்வீர்கள். செப்டம்பர் 16ஆம் அங்கிருந்து சிறப்பு ரயிலில் விஜயவாடா வழியாக சென்னை எழும்பூர், மதுரை, நெல்லை சென்றடைவீர்கள். இந்த ரயில் நெல்லை, விருதுநகர், மதுரை, திண்டுக்கல், திருச்சி, விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, தாம்பரம், எழும்பூர், விஜயவாடா ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.
ஐஆர்சிடிசி காசி சுற்றுலா பேக்கேஜில் ஏசி ஹோட்டல், காலையில் டீ, காலை உணவு, மதிய உணவு, இரவு உணவு வழங்கப்படும். டிராவல் இன்சூரன்ஸ் போன்றவை இடம்பெற்றிருக்கும். இதில் கோயில்களில் தரிசன கட்டணம் போன்ற தனிப்பட்ட செலவுகளை நீங்கள் தான் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐஆர்சிடிசி காசி சுற்றுலா செல்ல விருப்பப்படுவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.