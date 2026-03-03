English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • குறைந்த செலவில் கேரளாவை சுற்றிப் பார்க்கலாம்! IRCTC சிறப்பு சுற்றுலா பேக்கேஜ்!

குறைந்த செலவில் கேரளாவை சுற்றிப் பார்க்கலாம்! IRCTC சிறப்பு சுற்றுலா பேக்கேஜ்!

IRCTC Tour Package For Kerala From Lucknow: குறைந்த செலவில் கேரளா செல்ல விருப்பப்படுவர்களுக்கு ஐஆர்சிடிசி சிறப்பு சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 3, 2026, 10:50 AM IST
  • இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு எத்தனை நாட்களுக்கு?
  • எந்த இடங்களுக்கு நீங்கள் செல்லலாம்?
  • சுற்றுலா தொகுப்பு கட்டண விருப்பங்கள்

குறைந்த செலவில் கேரளாவை சுற்றிப் பார்க்கலாம்! IRCTC சிறப்பு சுற்றுலா பேக்கேஜ்!

IRCTC Tour Package For Kerala From Lucknow: ஐஆர்சிடிசி பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது.  ஐஆர்சிடிசி குறைந்த செலவில் பல்வேறு சுற்றுலா பேக்கேஜ்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது குறைந்த விலையில் கேரளாவை சுற்றுலா திட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளது.

இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC - Indian Railway Catering and Tourism Corporation) கேரளாவிற்காக ஒரு சிறப்பு விமான சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.  இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு லக்னோவின் கோமதிநகரில் இருந்து தொடங்கப்படும். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு வசதியான, மற்றும் பயணிகளுக்கு மறக்கமுடியாத பயண அனுபவத்தை வழங்கும் விதமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் IRCTC எளிதான EMI விருப்பங்களையும் வழங்கியுள்ளது. இது பயணத் திட்டமிடல் மற்றும் கட்டணம் செலுத்துதல் இரண்டையும் பயணிகளுக்கு எளிதாக்குகிறது. இயற்கை அழகு, வரலாற்று தளங்கள் மற்றும் கலாச்சார அனுபவங்கள் நிறைந்த ஒரு தனித்துவமான பயணத்தை அனுபவிக்க விரும்புவோருக்கு "அமேசிங் கேரளா" சுற்றுலா தொகுப்பு ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். இந்தக் கட்டுரையில், உங்களுக்கு ஒரு விரிவான சுற்றுலா தொகுப்பை வழங்குவோம்.

இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு எத்தனை நாட்களுக்கு?

இந்தப் சுற்றுலா தொகுப்பின் பெயர் "அமேசிங் கேரளா". இது லக்னோவிலிருந்து தொடங்கி கேரளாவின் முக்கிய நகரங்கள் மற்றும் சுற்றுலாத் தலங்களை உள்ளடக்கிய 6 இரவுகள், 7 பகல்கள் கொண்ட சுற்றுலாவாகும். இந்தப் பேக்கேஜ் மார்ச் 22, 2026 முதல் தொடங்கி மார்ச் 28, 2026 வரை இருக்கும்.

எந்த இடங்களுக்கு நீங்கள் செல்லலாம்?

இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் கொச்சி, மூணாறு, தேக்கடி மற்றும் திருவனந்தபுரம் ஆகிய இடங்கள் அடங்கும். இரவிகுளம் தேசிய பூங்கா, குண்டலா அணை ஏரி, மேட்டுப்பெட்டி அணை, எக்கோ பாயிண்ட், தேயிலை அருங்காட்சியகம், பெரியார் வனவிலங்கு சரணாலயம் மற்றும் மசாலா தோட்டங்கள் போன்ற இடங்களையும் நீங்கள் பார்வையிடலாம். பயணிகள் இந்த இடங்களின் அழகிய இயற்கை காட்சிகள், மலைவாசஸ்தலங்கள் மற்றும் வரலாற்று கோயில்களை பார்வையிடலாம். 

பயணம் எப்படி இருக்கும்?

இந்தப் பயணத் திட்டத்தில் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானமும் அடங்கும். லக்னோவிலிருந்து கொச்சிக்கும், திருவனந்தபுரத்திலிருந்து லக்னோவுக்கும் திரும்பும் விமானங்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. அனைத்து பயணிகளும் கம்பர்ட் வகுப்பில் பயணிப்பார்கள். பேருந்து பயணம் மற்றும் விமானப் பயணத்திற்குப் பிறகு ஹோட்டல் தங்குமிடம் ஆகியவையும் இதில் அடங்கும்.

சுற்றுலா தொகுப்பில் வேறு என்னென்ன அடங்கும்?

இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் நாள் முழுவதும் உணவு அடங்கும். தினமும் காலை உணவு மற்றும் இரவு உணவு வழங்கப்படும். பயணக் காப்பீடும் சுற்றுலா தொகுப்பில் அடங்கும், இது பயணிகளுக்கு பாதுகாப்பான மற்றும் வசதியான பயணத்தை வழங்கும்.

சுற்றுலா தொகுப்பு கட்டண விருப்பங்கள்

ஒரு நபருக்கான கட்டணம் வெவ்வேறு விருப்பங்களின்படி தீர்மானிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, தனி நபருக்கு ரூபாய் 78,000, இரண்டு பேருக்கு ரூபாய் 55,200, மற்றும் மூன்று பேருக்கு ரூபாய் 52,400 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். குழந்தைகளுக்கு தனி கட்டணங்கள் பொருந்தும். அதேபோல் EMI விருப்பமும் இதில் அடங்கும்.

