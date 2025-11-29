English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Lifestyle
  வெறும் ரூ.6,000 செலவு! குடும்பத்துடன் 6 நாட்களுக்கு கேரளா டூர் - IRCTC சூப்பர் திட்டம்

வெறும் ரூ.6,000 செலவு! குடும்பத்துடன் 6 நாட்களுக்கு கேரளா டூர் - IRCTC சூப்பர் திட்டம்

Kerala IRCTC Tour Package 2025: குறைந்த செலவில் கேரளாவுக்கு டூர் செல்ல விரும்புபவர்கள் இந்த வாய்ப்பை தவறாவிடாதீர்கள். IRCTC  அசத்தலான டூர் பேக்கேஜ்களை அறிமுகம் செய்துள்ளது.   

IRCTC Tour Package 2025: IRCTC எனப்படும் இந்தியன் ரயில்வே மற்றும் சுற்றுலா கழகம், அதிக அளவிலான பயணிகளை ஈர்ப்பதற்காக சுற்றுலா பேக்கேஜ்களை அறிமுகம் செய்து வருகிறது. முன்பு ஆன்மீக தலங்களுக்கு மட்டுமே குறைந்த விலையில் டூர் பேக்கேஜ்களை அறிமுகம் செய்து வந்த நிலையில், தற்போது அனைத்து இடங்களுக்கு அத்திட்டத்தை விரிவுப்படுத்தியுள்ளது. அதாவது, முக்கிய சுற்றுலா தலங்களுக்கு மக்கள் குறைந்த விலையில் செல்லக் கூடிய, பேக்கேஜ்களை கொண்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது கேரளாவுக்கு சுற்றுலா பேக்கேஜ்களை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகம் செய்துள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

கேரளாவிக்கு குறைந்த செலவில் டூர்

தென் இந்தியாவில் முக்கிய சுற்றுலா இடங்களில் ஒன்று கேரளா. அண்டை மாநிலமான கேரளாவுக்கு உலக முழுவதில் இருந்து சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருவார்கள். அங்கிருக்கு இயற்கை அழகு பார்ப்போரை பிரமிக்க வைக்கிறது. கேரளாவின் தனித்துவமான கலாச்சாரம், சுவையான உணவு வகைகள் சுற்றுலா பயணிகள் வெகுமாக கவர்கின்றன. இதனால் தான், சுற்றுலா பயணிகள் கேரளாவுக்கு பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இந்தியன் ரயில்வே குறைந்த விலையில் கேரளாவுக்கு மக்கள் அழைத்து செல்ல டூர் பேக்கேஜ்களை அறிமுகம் செய்துள்ளது. 

அதன்படி, ஐஆர்சிடிசியின் இந்த தொகுப்பில் தங்குமிடம் மற்றும் உணவு வழங்கப்படுகிறது. இந்த தொகுப்பில் மூணாறு, ஆலப்புழா மற்றும் தேக்கடியின் முக்கிய இடங்களைப் பார்வையிடும் வாய்ப்பை உங்களுக்கு வழங்குகிறது.  இந்த மூன்று இடங்களை பார்வையிடுவதற்கு எர்ணாகுளம் ரயில் நிலையம் அல்லது கொச்சி விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்படுவீர்கள்.  அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக மூணாறுக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு, அடுத்தடுத்து இடங்களுக்கு செல்வீர்கள்.  

மதிய உணவுக்கு மூணாறுக்கு செல்லும் நீங்கள் அங்கிருக்கும் அணை, தேயிலை தோட்டம், எக்கோ பாயிண்ட் ஆகியவற்றை பார்வையிடுவீர்கள். இரவில் சில இடங்களில் ஷாப்பிங் செய்துவிட்டு, மூணாறில் ஒரு ஹோட்டலில் இரவில் தங்கும் வாய்ப்பு இருக்கும். அதன்பிறகு, மறுநாள் காலையில் தேசிய பூங்கா மற்றும் தேயிலை அருங்காட்சியகத்தைப் பார்வையிடுவீர்கள்.

பயண திட்டம் என்ன?

ஹோட்டலில் இருந்து வெளியேறிய பிறகு, நீங்கள் தேக்கடிக்குப் புறப்படுவீர்கள். நீங்கள் தேக்கடியில் இரவு தங்குவீர்கள். மறுநாள் காலையில் தேக்கடி செல்வீர்கள். அன்று ஒருநாள் முழுவதும் பொழுதை கழித்துவிட்டு, ஆலப்புழா செல்வீர்கள். அங்கு ஒருநாள் இருந்து, மறுநாள் காலை உங்களது  சுற்றுலா முடிவடைகிறது.  இந்த திட்டம் ஹைதரபாத்தில் இருந்து கேரளாவுக்கு அழைத்து செல்லப்படுகிறது. 6 நாட்கள் வரை நீங்கள் கேரளாவில் மூன்று இடங்களை சுற்றி பார்க்க முடியும். இதில் இரண்டு நாட்கள் மூணாறிலும், ஒரு நாட்கள் ஆலப்புழா, தேக்கடியிலும் சுற்றி பார்ப்பீர்கள். உங்களுக்கான பயண நேரத்தையும் நீங்கள் திட்டமிட்டுக் கொள்ள முடியும்.

பயண செலவை பொறுத்தவரை, ஒருவருக்கு ரூ.37,185 கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டு பேருக்கு ரூ.19,120, மூன்று பேருக்கு ரூ.14,805 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 5 முதல் 11 வயதுடைய குழந்தைகளுக்கு ரூ.6,365 கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் செல்ல விரும்பினார், IRCTC வலைத்தளம் அல்லது மொபைல் செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.  மேலும், தகவலுக்கு 8287932117, 8287932024 என்ற எண்ணை தொடர் கொள்ளலாம் என ஐஆர்சிடிசி தெரிவித்துள்ளது.

