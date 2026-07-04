Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Lifestyle
  • /கம்மி செலவில் கேரளா டூர்! ஐஆர்சிடிசி சூப்பர் பேக்கேஜ்.. எப்படி டிக்கெட் புக் செய்யலாம்?

கம்மி செலவில் கேரளா டூர்! ஐஆர்சிடிசி சூப்பர் பேக்கேஜ்.. எப்படி டிக்கெட் புக் செய்யலாம்?

IRCTC Kerala Tour Package: ஐஆர்சிடிசி குறைந்த செலவில் கேரளாவுக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. கொச்சி, திருவனந்தபுரம், மூணார், தேக்கடி உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு சுற்றுலு அழைத்து செல்கிறது. இதற்கு எப்படி டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யலாம் என்பது  குறித்து தெரிந்து கெள்ளலாம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 04, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:44 PM IST
கம்மி செலவில் கேரளா டூர்! ஐஆர்சிடிசி சூப்பர் பேக்கேஜ்.. எப்படி டிக்கெட் புக் செய்யலாம்?
Image Credit: IRCTC Kerala Tour PackageSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
DA Merger: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா?
DA Merger29 min ago
2
Senthil Balaji1 hr ago
3
Refrigerator1 hr ago
4
Chengalpattu News1 hr ago
5
FIFA2 hrs ago