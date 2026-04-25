20 சதவீதம் தள்ளுபடி.. ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் ஜாக்பாட்.. யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

IRCTC Ticking Booking Discount: இந்தியாவில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பயணித்து வருகின்றனர். ரயில்களில் பயணிப்பவர்களின் எண்ணிக்கையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, தொலைதூர பயணங்களுக்கு ரயில்களில் தான் மக்கள் பயணிப்பார்கள். இதானல், ரயில்களில் எப்போதுமே பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக தான் இருக்கும். ரயில் பயணிகளுக்கான பல்வேறு சலுகைகளை ரயில்வே நிர்வாகம் வழங்கி வருகிறது. டிக்கெட் முன்பதிவில் பயணிகளுக்கு ஏற்ற வகையில், அவ்வப்போது மாற்றங்களை கொண்டு வரும். அந்த வகையில், ஐஆர்சிடிசி டிக்கெட் முன்பதிவில் 20 சதவீதம் வரை டிக்கெட் தள்ளுபடியை வழங்குகிறது.
ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் சலுகை
ஐஆர்சிடிசி எனும் இந்தியன் ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா அழைத்த செல்கிறது. குறிப்பாக, ஆன்மீக சுற்றுலா திட்டங்களை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், ஐஆர்சிடிசி ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் சில சலுகைகளை வழங்குகிறது. அதன்படி, பௌத்த சிறப்பு சுற்றுலா ரயில் பயணத்திற்கு டிக்கெட் முன்பதிவு செய்பவர்களுக்கு 20 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளது.
அதாவது, பௌத்த சிறப்பு சுற்றுலா செல்பவர்களுக்கு டிக்கெட் முன்பதிவில் மட்டும் 20 சதவீதம் தள்ளுபடியை ஐஆர்சிடிசி வழங்குகிறது. இந்த 20 சதவீதம் ரயில் டிக்கெட் கட்டண சலுகை 2026 டிசம்பர் 19, ஜனவரி 2, பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி, மார்ச் 20ஆம் தேதிகளில் புறப்படும் ரயில்களுக்கு பொருந்தும். எனவே, இந்த நாளில் பௌத்த சிறப்பு சுற்றுலா செல்பவர்கள் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யும் போது, 20 சதவீதம் தள்ளுபடியை வழங்குகிறது.
20 சதவீதம் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
2026 டிசம்பர் 19, ஜனவரி 2, பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி, மார்ச் 20ஆம் தேதிகளில் டெல்லியின் சஃப்தர்ஜங் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து சுற்றுலா ரயில் புறப்படுகிறது. இந்த ரயிலின் மூலம் பௌத்த புனித இடங்களுக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. இந்த பயணத்தில் போத்காய, நாளந்தா, வாரணாசி, லும்பினி, குஷிநகர், சிராவஸ்தி போன்ற ஆன்மீக தலங்களுக்கு செல்ல முடியும். பயணத்தின் முடிவில் ஆக்ராவில் உள்ள தாஜ்மஹாலை பார்வையிடும் வாய்ப்பையும் பெறுவீர்கள்.
இந்த சுற்றுலா முழுமையாக ஏசி பெட்டிகளாக இருக்கும். 12 ஏசி பெட்டிகள் கொண்ட ஈருக்கும. கழிவறை, குளியலறைகள், சமையல் பெட்டிகள் போன்றவை இருக்கும். ஏசி முதல் வகுப்பு பெட்டியில் தனிப்பட்ட அறைகள், சிறிய அறைகள், தனிப்பட்ட லாக்கர்கள் போன்ற வசதிகள் உள்ளன. ஏசி இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டியில் படுக்கை வசதி, கழிவறை, குளியலறையும் இருக்கும். ஒரே நேரதத்தில் இந்த ரயிலில் 64 பயணிகள் வரை பயணிக்க முடியும்.
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் கட்டணமாக ரூ.76,905 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் மூன்று வேளை உணவு, தங்கும் வசதி போன்றவை இடம்பெற்றிருக்கும். எனேவே பௌத்த சுற்றுலா செல்லபவர்கள் இந்த சுற்றுலா தொகுப்பை முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள். இந்த சுற்றுலாவுக்கு 20 சதவீதம் தள்ளுபடியையும் ஐஆர்சிடிசி வழங்குகிறது.
