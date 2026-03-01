மூத்த குடிமக்களுக்கு புனித யாத்திரை போகனுமா? IRCTC அசத்தலான அறிவிப்பு

IRCTC March Tour Packages 2026: ஐஆர்சிடிசி பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக குறைந்த விலையில் ஐஆர்சிடிசி பல்வேறு இடங்களுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில் நீங்கள் இந்த மாதம் புனித யாத்திரை மேற்கொள்ள விரும்பினால், சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கபட உள்ளது. இந்த சிறப்பு ரயில்கள் ஹைதராபாத் மற்றும் செகந்திராபாத்திலிருந்து புறப்பட்டு தெற்கு, மேற்கு மற்றும் வட இந்தியாவின் முக்கிய புனித யாத்திரைத் தலங்களை உள்ளடக்கும். ரயில் பயணத்துடன், யாத்ரீகர்களுக்கு ஹோட்டல் தங்குமிடம், உணவு, உள்ளூர் போக்குவரத்து, தரிசனத்திற்கான வழிகாட்டி வசதி, அத்துடன் பயணக் காப்பீடு போன்ற வசதிகள் ஒரே தொகுப்பில் வழங்கப்படும்.
ஜோதிர்லிங்கத்துடன் திவ்ய தட்சிண யாத்திரை
இந்த புனித யாத்திரை வரும் மார்ச் 21 ஆம் தேதி முதல் 28 ஆம் தேதி வரை மற்றும் மே 24 ஆம் தேதி முதல் மே 31 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும். திருவண்ணாமலை, ராமேஸ்வரம், மதுரை மற்றும் கன்னியாகுமரி போன்ற புனித தலங்களுக்குச் செல்லலாம். கட்டணங்கள் ஸ்லீப்பர், 3AC மற்றும் 2AC வகுப்புகளில் வெவ்வேறு கட்டணங்களுடன் இருக்கும். கட்டணங்கள் ரூ. 14,700 முதல் ரூ. 28,700 வரை இருக்கும். செகந்திராபாத், ஜங்காவ்ன், காசிபேட்டை, வாரங்கல், மஹபூபாபாத், கம்மம், மதிரா, விஜயவாடா, தெனாலி, ஓங்கோல், நெல்லூர் மற்றும் ரெவுலா ஆகிய இடங்களில் ஏறும் வசதிகள் கிடைக்கும்.
ஏழு ஜோதிர்லிங்க தரிசன யாத்திரை
ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 24 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த யாத்திரை, உஜ்ஜைன், துவாரகா, சோமநாத், நாசிக் மற்றும் ஔரங்காபாத் போன்ற புகழ்பெற்ற ஜோதிர்லிங்க தலங்களை உள்ளடக்கும். கட்டணங்கள் ரூ. 17,600 முதல் ரூ. 34,600 வரை இருக்கும். செகந்திராபாத், காமரெட்டி, நிஜாமாபாத், தர்மாபாத், முத்கேத் மற்றும் நான்டெட் ஆகிய இடங்களில் போர்டிங் வசதி உள்ளது.
அயோத்தி- காசி- பைத்யநாத் தாம் யாத்திரை
இந்த யாத்திரை ஏப்ரல் 28 ஆம் தேதி முதல் முதல் மே 5 ஆம் தேதி முதல் வரை மற்றும் ஜூன் 3 ஆம் தேதி முதல் முதல் ஜூன் 12 ஆம் தேதி முதல் வரை நடைபெறும். இதில் அயோத்தி, பூரி, வாரணாசி, கோனார்க் மற்றும் பிரயாக்ராஜ் போன்ற முக்கியமான தலங்கள் அடங்கும். கட்டணங்கள் ரூ. 16,700 முதல் ரூ. 34,100 வரை இருக்கும்.
ஹரித்வார்- மாதா வைஷ்ணோ தேவி- ரிஷிகேஷ் யாத்திரை
மே 12 ஆம் தேதி முதல் முதல் மே 21 ஆம் தேதி முதல் வரை நடைபெறும் இந்த யாத்திரை, ஹரித்வார், மாதா வைஷ்ணோ தேவி, ரிஷிகேஷ், மதுரா மற்றும் பிருந்தாவன் போன்ற ஆன்மீக இடங்களை உள்ளடக்கும். கட்டணங்கள் ரூ. 16,500 முதல் ரூ. 33,400 வரை இருக்கும்.
முன்பதிவு விவரங்கள் இதோ
இந்த யாத்திரைகளில் ஆர்வமுள்ளவர்கள் ஐ.ஆர்.சி.டி.சி (IRCTC - Indian Railway Catering and Tourism Corporation) சுற்றுலாவின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் மூலம் முன்கூட்டியே முன்பதிவு செய்யலாம். முழு வசதிகளுடன் குறைந்த விலையில் ஆலயங்களைப் பார்வையிட விரும்பும் பக்தர்களுக்கு இந்தப் பேக்கேஜ்கள் ஒரு நல்ல வாய்ப்பை வழங்குகின்றன.
