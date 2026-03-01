English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • மூத்த குடிமக்களுக்கு புனித யாத்திரை போகனுமா? IRCTC அசத்தலான அறிவிப்பு

மூத்த குடிமக்களுக்கு புனித யாத்திரை போகனுமா? IRCTC அசத்தலான அறிவிப்பு

புனித யாத்திரை செல்ல விரும்பும் பக்தர்களுக்கு ஐ.ஆர்.சி.டி.சி சிறப்பு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. பாரத் கௌரவ் மார்ச் 21 முதல் சுற்றுலா ரயில்களை இயக்கும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 1, 2026, 07:31 PM IST
  • ஜோதிர்லிங்கத்துடன் திவ்ய தட்சிண யாத்திரை
  • ஏழு ஜோதிர்லிங்க தரிசன யாத்திரை
  • ஹரித்வார்- மாதா வைஷ்ணோ தேவி- ரிஷிகேஷ் யாத்திரை

Trending Photos

மாசி 17 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
மாசி 17 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
8வது ஊதியக்குழு: 50% டிஏ இணைப்பு, இடைக்கால நிவாரணம்... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: 50% டிஏ இணைப்பு, இடைக்கால நிவாரணம்... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்
ரஞ்சி கோப்பை 2026: டாப் 7 வீரர்கள் யார் யார்...? - முழு லிஸ்ட்
camera icon9
Ranji Trophy 2026
ரஞ்சி கோப்பை 2026: டாப் 7 வீரர்கள் யார் யார்...? - முழு லிஸ்ட்
Gold Price : 1 கிலோ தங்கம் = 1 லேண்ட் ரோவர் கார்! 1990 முதல் 2026 வரை தங்கம் விலையும் கார் மாற்றங்களும்!
camera icon11
Gold price vs car price
Gold Price : 1 கிலோ தங்கம் = 1 லேண்ட் ரோவர் கார்! 1990 முதல் 2026 வரை தங்கம் விலையும் கார் மாற்றங்களும்!
மூத்த குடிமக்களுக்கு புனித யாத்திரை போகனுமா? IRCTC அசத்தலான அறிவிப்பு

IRCTC March Tour Packages 2026: ஐஆர்சிடிசி பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக குறைந்த விலையில்  ஐஆர்சிடிசி பல்வேறு  இடங்களுக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில் நீங்கள் இந்த மாதம் புனித யாத்திரை மேற்கொள்ள விரும்பினால், சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கபட உள்ளது. இந்த சிறப்பு ரயில்கள் ஹைதராபாத் மற்றும் செகந்திராபாத்திலிருந்து புறப்பட்டு தெற்கு, மேற்கு மற்றும் வட இந்தியாவின் முக்கிய புனித யாத்திரைத் தலங்களை உள்ளடக்கும். ரயில் பயணத்துடன், யாத்ரீகர்களுக்கு ஹோட்டல் தங்குமிடம், உணவு, உள்ளூர் போக்குவரத்து, தரிசனத்திற்கான வழிகாட்டி வசதி, அத்துடன் பயணக் காப்பீடு போன்ற வசதிகள் ஒரே தொகுப்பில் வழங்கப்படும்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஜோதிர்லிங்கத்துடன் திவ்ய தட்சிண யாத்திரை

இந்த புனித யாத்திரை வரும் மார்ச் 21 ஆம் தேதி முதல் 28 ஆம் தேதி வரை மற்றும் மே 24 ஆம் தேதி முதல் மே 31 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும். திருவண்ணாமலை, ராமேஸ்வரம், மதுரை மற்றும் கன்னியாகுமரி போன்ற புனித தலங்களுக்குச் செல்லலாம். கட்டணங்கள் ஸ்லீப்பர், 3AC மற்றும் 2AC வகுப்புகளில் வெவ்வேறு கட்டணங்களுடன் இருக்கும். கட்டணங்கள் ரூ. 14,700 முதல் ரூ. 28,700 வரை இருக்கும். செகந்திராபாத், ஜங்காவ்ன், காசிபேட்டை, வாரங்கல், மஹபூபாபாத், கம்மம், மதிரா, விஜயவாடா, தெனாலி, ஓங்கோல், நெல்லூர் மற்றும் ரெவுலா ஆகிய இடங்களில் ஏறும் வசதிகள் கிடைக்கும்.

ஏழு ஜோதிர்லிங்க தரிசன யாத்திரை

ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 24 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த யாத்திரை, உஜ்ஜைன், துவாரகா, சோமநாத், நாசிக் மற்றும் ஔரங்காபாத் போன்ற புகழ்பெற்ற ஜோதிர்லிங்க தலங்களை உள்ளடக்கும். கட்டணங்கள் ரூ. 17,600 முதல் ரூ. 34,600 வரை இருக்கும். செகந்திராபாத், காமரெட்டி, நிஜாமாபாத், தர்மாபாத், முத்கேத் மற்றும் நான்டெட் ஆகிய இடங்களில் போர்டிங் வசதி உள்ளது.

அயோத்தி- காசி- பைத்யநாத் தாம் யாத்திரை

இந்த யாத்திரை ஏப்ரல் 28 ஆம் தேதி முதல் முதல் மே 5 ஆம் தேதி முதல் வரை மற்றும் ஜூன் 3 ஆம் தேதி முதல் முதல் ஜூன் 12 ஆம் தேதி முதல் வரை நடைபெறும். இதில் அயோத்தி, பூரி, வாரணாசி, கோனார்க் மற்றும் பிரயாக்ராஜ் போன்ற முக்கியமான தலங்கள் அடங்கும். கட்டணங்கள் ரூ. 16,700 முதல் ரூ. 34,100 வரை இருக்கும்.

ஹரித்வார்- மாதா வைஷ்ணோ தேவி- ரிஷிகேஷ் யாத்திரை

மே 12 ஆம் தேதி முதல் முதல் மே 21 ஆம் தேதி முதல் வரை நடைபெறும் இந்த யாத்திரை, ஹரித்வார், மாதா வைஷ்ணோ தேவி, ரிஷிகேஷ், மதுரா மற்றும் பிருந்தாவன் போன்ற ஆன்மீக இடங்களை உள்ளடக்கும். கட்டணங்கள் ரூ. 16,500 முதல் ரூ. 33,400 வரை இருக்கும்.

முன்பதிவு விவரங்கள் இதோ

இந்த யாத்திரைகளில் ஆர்வமுள்ளவர்கள் ஐ.ஆர்.சி.டி.சி (IRCTC - Indian Railway Catering and Tourism Corporation) சுற்றுலாவின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் மூலம் முன்கூட்டியே முன்பதிவு செய்யலாம். முழு வசதிகளுடன் குறைந்த விலையில் ஆலயங்களைப் பார்வையிட விரும்பும் பக்தர்களுக்கு இந்தப் பேக்கேஜ்கள் ஒரு நல்ல வாய்ப்பை வழங்குகின்றன.

மேலும் படிக்க | பட்ஜெட் விலையில் பாண்டிசேரி டூர்: 3 நாட்கள் குடும்பத்துடன் சுற்றுலா.. IRCTC பேக்கேஜ்!

மேலும் படிக்க | திருப்பதி: இந்த தரிசனம் ரத்து.. தேவஸ்தானம் முக்கிய அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

IRCTCBharat Gaurav Tourist TrainTrainpilgrimage packagessenior citizens

Trending News