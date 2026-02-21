English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
  • IRCTC பூரி டூர் பேக்கேஜ்: வெறும் ரூ.8000ல் 2 நாள் சொகுசு பயணம்! முழு விவரம் இதோ!

IRCTC பூரி டூர் பேக்கேஜ்: வெறும் ரூ.8000ல் 2 நாள் சொகுசு பயணம்! முழு விவரம் இதோ!

IRCTC Puri Tour Package: இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு பற்றிய தகவல்களை இந்திய ரயில்வே தனது அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தில் வெளியிட்டுள்ளது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 21, 2026, 03:55 PM IST
  • பூரி சுற்றுலா தொகுப்பு எப்போது தொடங்கும்?
  • இந்த டூர் பேக்கேஜ் 2 இரவுகள் மற்றும் 3 பகல்களுக்கானது.
  • டூர் பேக்கேஜ் கட்டண விவரம்

IRCTC பூரி டூர் பேக்கேஜ்: வெறும் ரூ.8000ல் 2 நாள் சொகுசு பயணம்! முழு விவரம் இதோ!

IRCTC Puri Tour Package: IRCTC இன் பூரி சுற்றுலா தொகுப்பு இரண்டு நாட்களுக்கு மட்டுமே. இந்த தொகுப்பில் உங்கள் பயணத்திற்கான வாகனம் அடங்கும். அதே சமயம் நீங்கள் தனியாக உங்கள் பயணத்தை நீங்கள் திட்டமிட்டால், ஹோட்டல் முன்பதிவுகள் மற்றும் வாகன ஏற்பாடுகள் உட்பட தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் நீங்கள் செய்ய வேண்டி இருக்கும். ஆணாம், ரயில்வே சுற்றுலா தொகுப்புகளில் இது போன்ற இன்னல்கள் எதுவும் கிடையாது. வசதிகள் முன்கூட்டியே நேரடியாக கிடைக்கச் செய்யப்படுகின்றன. இந்த வசதிகளை பெற பயணிகள் வெறும் ரூ.8,000 வைத்திருந்தால் போதும். இது தொடர்பான கூடுதல் தகவலை கீழே விரிவாக காணலாம். 

Add Zee News as a Preferred Source

பூரி சுற்றுலா தொகுப்பு எப்போது தொடங்கும்?

இந்த டூர் பேக்கேஜ் புவனேஸ்வரில் தொடங்குகிறது.

இந்த டூர் பேக்கேஜ் இல் சிலிகா, கோனார்க் மற்றும் பூரி ஆகிய இடங்களுக்குச் செல்லும் வாய்ப்பை பெறுவீர்கள்.

இந்த டூர் பேக்கேஜ் 2 இரவுகள் மற்றும் 3 பகல்களுக்கானது.

இந்த டூர் பேக்கேஜ் பிப்ரவரி 25 ஆம் தேதி தொடங்கும்.

இந்த டூர் பேக்கேஜ் தொடங்கியதும், நீங்கள் தினம்தோறும் பயணம் செய்ய முடியும்.

இந்த டூர் பேக்கேஜ் இல் டாக்ஸி பயணம் மற்றும் சுற்றிப் பார்ப்பதற்கான டாக்ஸி அணுகல் ஆகியவை அடங்கும்.

இந்த டூர் பேக்கேஜ் EXOTIC ODISHA EX BHUBANESWAR என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் பெயரைத் தேடுவதன் மூலம் முழு விவரங்களையும் நீங்கள் காணலாம்.

டூர் பேக்கேஜ் கட்டண விவரம்

இரண்டு பெருடம் பயணம் செய்தால் ஒரு நபருக்கு கட்டணமாக ரூ.8625 வசூலிக்கப்படும்.
மூன்று பேருடன் பயணம் செய்தால், ஒரு நபருக்கு கட்டணம் ரூ.8165 ஆகும்.
குழந்தைகளுக்கான கட்டணம் ரூ.7065 ஆகும்.
இந்திய ரயில்வேயின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் மூலம் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம். 

சுற்றுலா தொகுப்பில் வழங்கப்படும் வசதிகள்

பூரியில் 1 இரவு ஹோட்டல் தங்குமிடம்.
உணவு திட்டம்: 2 நாட்களுக்கு காலை உணவு மற்றும் 2 நாட்களுக்கு இரவு உணவு.
அனைத்து போக்குவரத்து மற்றும் சுற்றுலாவிற்கும் ஏசி வாகனங்கள் வழங்கப்படும்.
பொருந்தக்கூடிய அனைத்து பார்க்கிங் மற்றும் டோல் கட்டணங்களும் இந்த தொகுப்பு கட்டணத்தில் சேர்க்கப்படும்.
ஜிஎஸ்டி கட்டணங்களும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இந்திய ரயில்வேயின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் மூலம் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்துக்கொள்ளலாம்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

IRCTCIndian Railwayirctc puri tour packagePuri Tour PackagePuri

