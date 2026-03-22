English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Lifestyle
ஐஆர்சிடிசி மெகா அசத்தல் ஆஃபர்! திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்கலாம்... எப்படி புக் செய்வது?

IRCTC Latest Tirupati Tour Package: ஐஆர்சிடிசி தற்போது திருப்பதி ஏழுமலையானை கம்மி விலையில் தரிசிக்க சூப்பரான பேக்கேஜ் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், சுலபமாக ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய முடியும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 22, 2026, 05:03 PM IST
Trending Photos

IRCTC Latest Tirupati Tour Package: ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதியில் உலக பிரசித்தி பெற்ற ஏழுமலையான் கோயில் உள்ளது. இந்த கோயிலுக்கு வெளிநாடுகள், பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள். திருப்பதி ஏழுமலையானை மணிக்கணக்கில் காத்திருந்தும் தரிசனம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஆனால், ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்வது அவ்வளவு எளிதல்ல, ஏனெனில் இங்கு பக்தர்களின் அலைமோதும் கூட்டத்தின் காரணமாக, டிக்கெட் வெறுவது மிகவும் கடினம். ஆனால், தற்போது ஐஆர்சிடிசி நிறுவனம் அசத்தலான திருப்பதி டூர் பேக்கேஜ் ஒன்றை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதன் மூலம் எளிதாக டிக்கெட் பெற்று திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்கலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

தொகுப்புப் பெயர்: திருப்பதி பாலாஜி - மும்பையிலிருந்து (WMR171) - Tirupati Balaji Ex-Mumbai (WMR171)
கால அளவு 3 இரவுகள் / 4 பகல்கள்
பயணத் திட்டம் மும்பை – திருப்பதி – பத்மாவதி – காளஹஸ்தி – மும்பை
பயண காலம் தினமும்
பயணிகள் எண்ணிக்கை 3AC (வசதி வகுப்பு) - 8 நபர்கள் & SL (தரநிலை வகுப்பு) – 10 நபர்கள்

தரிசன அனுமதிச் சீட்டு இல்லை (திருப்பதி, பத்மாவதி & காளஹஸ்தி - Tirupati, Padmavati & Kalahasthi).

ரயில் எண்
ரயில் விவரங்கள்:		 From நேரம் ஏறுதல் /
இறங்குதல்		 புறப்படும் நேரம் To வருகை நேரம்
12163 LTT 18:40 hrs
TNA
KYN
PUNE
SUR

 
19:10
19:30
22:10
02:00

 

 RU 13:18 hrs
12164 RU 20:50 hrs
SUR
PUNE
KYN
TNA

 
07:45
11:45
14:20
14:40

 

 LTT 15:55 hrs

Tirupati Balaji Ex-Mumbai (WMR171) : கட்டண விவரம்

வகுப்பு சிங்கிள் இரண்டு பேர் மூன்று பேர் குழந்தை (5-11 வயது) - படுக்கையுடன் குழந்தை (5-11 வயது) - படுக்கை இல்லாமல்
3AC (Comfort)  18000  12500  11600  11000  10700
SL (Standard) 15500  9800 8900 8300 8100

சுற்றுலா பயணத்தின் முழுமையான பயணத் திட்டம்

நாள் 1: LTT - ரேணிகுண்டா

LTT நிலையத்திலிருந்து ரயில் எண் 12163/LTT-MAS எக்ஸ்பிரஸ் மூலம் 18:40 மணிக்கு புறப்படுதல். இரவு முழுவதும் ரயில் பயணம்.

நாள் 2: ரேணிகுண்டா / திருப்பதி

ரேணிகுண்டா ரயில் நிலையத்திற்கு 13:33 மணிக்கு வந்து சேருதல் (ரயிலின் திட்டமிடப்பட்ட நேரப்படி). அங்கிருந்து சாலை வழியாக ஹோட்டலுக்குச் செல்லுதல். ஹோட்டலில் அறை பெறுதல் (Check-in). பின்னர், ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரப் பெருமான் மற்றும் திருச்சானூர் (பத்மாவதி) கோவிலைத் தரிசிக்க திருமலைக்குச் செல்லுதல். ஹோட்டலுக்குத் திரும்புதல்; இரவு உணவு மற்றும் திருப்பதியில் உள்ள ஹோட்டலில் இரவு தங்குதல்.

நாள் 3:
திருப்பதி – மும்பை
காலை உணவுக்குப் பிறகு, ஹோட்டலிலிருந்து வெளியேறி (Check-out), ஸ்ரீ காளஹஸ்தி கோவிலைத் தரிசிக்கச் செல்லுதல். பின்னர், மும்பைக்குத் திரும்பும் ரயில் எண் 12164-ஐப் பிடிப்பதற்காக, சாலை மார்க்கமாக ரேணிகுண்டா நிலையத்திற்குச் செல்லுதல் (புறப்படும் நேரம்: 20:50). இரவு முழுவதும் ரயில் பயணம்.

நாள் 4: LTT -
LTT நிலையத்திற்கு 15:55 மணிக்கு வந்து சேருதல். இத்துடன் சுற்றுலா நிறைவடைகிறது.

பேக்கேஜில் என்னென்ன அடங்கும்

1. ரயில் கட்டணம்:- 'Comfort' பிரிவினருக்கு 3-Tier AC Economy வகுப்பும், 'Standard' பிரிவினருக்கு Non-AC Sleeper வகுப்பும் வழங்கப்படும்.
2. இடமாற்றங்கள் மற்றும் உள்ளூர் சுற்றுலா: பயணத் திட்டத்தில் (Itinerary) குறிப்பிடப்பட்டுள்ள/விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி மட்டுமே, பகிரப்பட்ட AC வாகனத்தின் மூலம் இவை வழங்கப்படும்.
3. தங்கும் வசதி: திருப்பதியில் 1 இரவு தங்குவதற்கான ஏற்பாடு.
4. உணவு: திருப்பதியில் 1 இரவு உணவு (நாள்-2) + 1 காலை உணவு (நாள்-3) வழங்கப்படும்.
5. பயணக் காப்பீடு.
6. GST.

பக்தர்கள் கவனத்திற்கு: தரிசன டிக்கெட் விதி

ஐஆர்சிடிசி நிறுவனத்தின் இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் திருப்பதி திருமலை ஏழுமலையான் தரிசனத்திற்கான டிக்கெட்டுகள் சேர்க்கப்படவில்லை என்பதை பக்தர்கள் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

பயணிகள் அதிகாலையில் திருமலைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு, இலவச தரிசன வரிசையி விடப்படுவார்கள் அல்லது பக்தர்களே முந்தைய இரவே வரிசையில் நின்று தரிசன டோக்கன் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

அவசரமாக குடும்பத்துடன் வசதியாக திருப்பதி யாத்திரை செல்ல விரும்புவோருக்கு இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். மேலும் கூடுதல் விவரங்களுக்கு (irctc tourism) பயணிகள் இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

IRCTCIRCTC TourIRCTC Tirupati TourTirupati TourismTirupati Latest

Trending News