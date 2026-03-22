ஐஆர்சிடிசி மெகா அசத்தல் ஆஃபர்! திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்கலாம்... எப்படி புக் செய்வது?

IRCTC Latest Tirupati Tour Package: ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதியில் உலக பிரசித்தி பெற்ற ஏழுமலையான் கோயில் உள்ளது. இந்த கோயிலுக்கு வெளிநாடுகள், பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து பக்தர்கள் வருகை தருவார்கள். திருப்பதி ஏழுமலையானை மணிக்கணக்கில் காத்திருந்தும் தரிசனம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஆனால், ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்வது அவ்வளவு எளிதல்ல, ஏனெனில் இங்கு பக்தர்களின் அலைமோதும் கூட்டத்தின் காரணமாக, டிக்கெட் வெறுவது மிகவும் கடினம். ஆனால், தற்போது ஐஆர்சிடிசி நிறுவனம் அசத்தலான திருப்பதி டூர் பேக்கேஜ் ஒன்றை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதன் மூலம் எளிதாக டிக்கெட் பெற்று திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்கலாம்.
|தொகுப்புப் பெயர்:
|திருப்பதி பாலாஜி - மும்பையிலிருந்து (WMR171) - Tirupati Balaji Ex-Mumbai (WMR171)
|கால அளவு
|3 இரவுகள் / 4 பகல்கள்
|பயணத் திட்டம்
|மும்பை – திருப்பதி – பத்மாவதி – காளஹஸ்தி – மும்பை
|பயண காலம்
|தினமும்
|பயணிகள் எண்ணிக்கை
|3AC (வசதி வகுப்பு) - 8 நபர்கள் & SL (தரநிலை வகுப்பு) – 10 நபர்கள்
தரிசன அனுமதிச் சீட்டு இல்லை (திருப்பதி, பத்மாவதி & காளஹஸ்தி - Tirupati, Padmavati & Kalahasthi).
|ரயில் எண்
ரயில் விவரங்கள்:
|From
|நேரம்
|ஏறுதல் /
இறங்குதல்
|புறப்படும் நேரம்
|To
|வருகை நேரம்
|12163
|LTT
|18:40 hrs
|
|
|RU
|13:18 hrs
|12164
|RU
|20:50 hrs
|
|
|LTT
|15:55 hrs
Tirupati Balaji Ex-Mumbai (WMR171) : கட்டண விவரம்
|வகுப்பு
|சிங்கிள்
|இரண்டு பேர்
|மூன்று பேர்
|குழந்தை (5-11 வயது) - படுக்கையுடன்
|குழந்தை (5-11 வயது) - படுக்கை இல்லாமல்
|3AC (Comfort)
|18000
|12500
|11600
|11000
|10700
|SL (Standard)
|15500
|9800
|8900
|8300
|8100
சுற்றுலா பயணத்தின் முழுமையான பயணத் திட்டம்
நாள் 1: LTT - ரேணிகுண்டா
LTT நிலையத்திலிருந்து ரயில் எண் 12163/LTT-MAS எக்ஸ்பிரஸ் மூலம் 18:40 மணிக்கு புறப்படுதல். இரவு முழுவதும் ரயில் பயணம்.
நாள் 2: ரேணிகுண்டா / திருப்பதி
ரேணிகுண்டா ரயில் நிலையத்திற்கு 13:33 மணிக்கு வந்து சேருதல் (ரயிலின் திட்டமிடப்பட்ட நேரப்படி). அங்கிருந்து சாலை வழியாக ஹோட்டலுக்குச் செல்லுதல். ஹோட்டலில் அறை பெறுதல் (Check-in). பின்னர், ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரப் பெருமான் மற்றும் திருச்சானூர் (பத்மாவதி) கோவிலைத் தரிசிக்க திருமலைக்குச் செல்லுதல். ஹோட்டலுக்குத் திரும்புதல்; இரவு உணவு மற்றும் திருப்பதியில் உள்ள ஹோட்டலில் இரவு தங்குதல்.
நாள் 3:
திருப்பதி – மும்பை
காலை உணவுக்குப் பிறகு, ஹோட்டலிலிருந்து வெளியேறி (Check-out), ஸ்ரீ காளஹஸ்தி கோவிலைத் தரிசிக்கச் செல்லுதல். பின்னர், மும்பைக்குத் திரும்பும் ரயில் எண் 12164-ஐப் பிடிப்பதற்காக, சாலை மார்க்கமாக ரேணிகுண்டா நிலையத்திற்குச் செல்லுதல் (புறப்படும் நேரம்: 20:50). இரவு முழுவதும் ரயில் பயணம்.
நாள் 4: LTT -
LTT நிலையத்திற்கு 15:55 மணிக்கு வந்து சேருதல். இத்துடன் சுற்றுலா நிறைவடைகிறது.
பேக்கேஜில் என்னென்ன அடங்கும்
1. ரயில் கட்டணம்:- 'Comfort' பிரிவினருக்கு 3-Tier AC Economy வகுப்பும், 'Standard' பிரிவினருக்கு Non-AC Sleeper வகுப்பும் வழங்கப்படும்.
2. இடமாற்றங்கள் மற்றும் உள்ளூர் சுற்றுலா: பயணத் திட்டத்தில் (Itinerary) குறிப்பிடப்பட்டுள்ள/விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி மட்டுமே, பகிரப்பட்ட AC வாகனத்தின் மூலம் இவை வழங்கப்படும்.
3. தங்கும் வசதி: திருப்பதியில் 1 இரவு தங்குவதற்கான ஏற்பாடு.
4. உணவு: திருப்பதியில் 1 இரவு உணவு (நாள்-2) + 1 காலை உணவு (நாள்-3) வழங்கப்படும்.
5. பயணக் காப்பீடு.
6. GST.
பக்தர்கள் கவனத்திற்கு: தரிசன டிக்கெட் விதி
ஐஆர்சிடிசி நிறுவனத்தின் இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் திருப்பதி திருமலை ஏழுமலையான் தரிசனத்திற்கான டிக்கெட்டுகள் சேர்க்கப்படவில்லை என்பதை பக்தர்கள் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
பயணிகள் அதிகாலையில் திருமலைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு, இலவச தரிசன வரிசையி விடப்படுவார்கள் அல்லது பக்தர்களே முந்தைய இரவே வரிசையில் நின்று தரிசன டோக்கன் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
அவசரமாக குடும்பத்துடன் வசதியாக திருப்பதி யாத்திரை செல்ல விரும்புவோருக்கு இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். மேலும் கூடுதல் விவரங்களுக்கு (irctc tourism) பயணிகள் இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம்.
மேலும் படிக்க | திருப்பதி செல்பவரா நீங்கள்? அப்போ இந்த ஜாக்பாட் நியூஸ் உங்களுக்குத்தான்!
மேலும் படிக்க | கம்மி விலையில் திருப்பதி தரிசனம்! ஐஆர்சிடிசி அசத்தல் பேக்கேஜ்.. எப்படி புக் செய்யலாம்?
மேலும் படிக்க - திருப்பதி: ஜூன் மாதம் தரிசனம் செல்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க
