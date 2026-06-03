/கம்மி விலையில் திருப்பதி தரிசனம்..ஐஆர்சிடிசியின் சூப்பர் பேக்கேஜ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

IRCTC Tirupati Tour Latest: இந்திய ரயில்வேயின் கீழ் ஐஆர்சிடிசி எனும் இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் செயல்பட்டு வருகிறது. ஐஆர்சிடிசி மூலம் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது மட்டுமில்லாமல், சுற்றுலா திட்டத்தையும் அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. வெளிநாடுகள், பல்வேறு மாநிலங்கள், ஆன்மீக தலங்களுக்கு குறைந்த செலவில் ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது.
ஐஆர்சிடிசி குறைந்த விலையில் சுற்றுலா அழைத்து செல்வதால் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் இதன் மூலம் சுற்றுலா சென்று வருகின்றனர். குறிப்பாக, ஐஆர்சிடிசி மூலம் ஆன்மீக பயணம் செல்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகம். இதனால், ஆன்மீக சுற்றுலா திட்டத்தை மிகவும் கம்மி விலையில் ஐஆர்சிடிசி அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது திருப்பதிக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது.
தென்னிந்தியாவில் பல புகழ்பெற்ற கோயில்கள் உள்ளன. இவை அனைத்தையும் தரிசிப்பது மிகவும் செலவுமிக்கது. மேலும், அதிக நாட்கள்,நேரத்தையும் எடுத்துக் கொள்ளும். அதனால், ஐஆர்சிடிசி குறைந்த செலவிலும், குறைவான நாட்களிலும் அதிக கோயில்களை தரிசனம் செய்யும் வகையில், ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், திருப்பதி, ஸ்ரீகாளஹஸ்தி, கோலப்பூர் ஆகிய இடங்களுக்கான ஒரு சுற்றுலா தொகுப்பை அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி, திருப்பதியில் உள்ள எழுமலையான் கோயில், ஸ்ரீகாளஹஸ்தியில் உள்ள சிவலிங்கம் கோயில், கோலப்பூரில் உள்ள மகாலட்சு கோயிலுக்கு ஐஆர்சிடிசி பேக்கேஜ் மூலம் தரிசிக்கலாம். ஐஆர்சிடிசியின் சுற்றுலா திட்டம் மும்பையில் இருந்து தொடங்குகிறது. மும்பையில் இருந்து திருப்பதி, ஸ்ரீகாலஹஸ்தி, கோலப்பூர் ஆகிய இடங்களை பார்வையிடுவீர்கள்.
ஐஆர்சிடிசியின் திருப்பதி பேக்கேஜ் 5 இரவுகள், 6 நாட்களை உள்ளடக்கியது. இந்த ஆன்மீக பயணம் ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் தொடங்கும். ஐஆர்சிடிசியின் இந்த பேக்கேஜ் மூலம் தங்குமிடம், உணவு, பயண வசதிகளையும் வழங்குகிறது. இருப்பினும், சுற்றுலா பயணிகள் தரிசன டிக்கெட்டுகள், கோயில்களில் உள்ள மற்ற செலவகளை தாங்களே ஏற்க வேண்டும்.
மும்பையில் உள்ள லோக்மான்ய திலக் முனைய ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படுவீர்கள். இந்த ரயில் ரேணிகுணடாவிற்கு செல்லும். இரவில் பயணத்தை தொடங்கி, மறுநாள் காலையில் ரேணிகுண்டாவில் இறங்குவீர்கள். ரேணிகுண்டா ரயில நிலையத்தை அடைந்ததும், சாலை மார்க்கமாக திருப்பதியை அடைவீர்கள். ஹோட்டலில் ஓய்வு எடுத்துவிட்டு, எழுமலையானையும், பத்மாவதி அம்மனையும் தரிசனம் செய்வீர்கள். இரவு தருப்பதியில் தங்கிவிட்டு, மறுநாள் காலை ரேணிகுண்டாவிற்கு புறப்படுவீர்கள். அங்கு ஹோட்டலில் செக் இன் செய்துவிட்டு, ஸ்ரீகாலளஹஸ்தியில் தரிசனம் செய்வீர்கள்.
ஸ்ரீகாளஹஸ்தியைப் பார்வையிட்ட பிறகு, சாலை மார்க்கமாக திருப்பதி ரயில் நிலையத்திற்குத் திரும்புவீர்கள். அங்கிருந்து, கோலாப்பூருக்கு ரயிலில் பயணம் செய்வீர்கள்... இந்தப் பயணம் இரவு முழுவதும் நீடிக்கும். ரேணிகுண்டாவிலிருந்து நீங்கள் கோலாப்பூரை அடைவீர்கள். கோலாப்பூர் ரயில் நிலையத்திலிருந்து ஹோட்டலுக்குப் பயணம் செய்வீர்கள்... புத்துணர்ச்சி பெற்ற பிறகு, கோவிலுக்குச் சென்று அம்மனை தரிசனம் செய்வீர்கள். தரிசனத்தை முடித்துவிட்டு, அன்றிரவு கோலாப்பூரில் ஜோதிபா கோயில், கனேரி மடம் போன்ற இடங்களை பார்வையிடுவீர்கள். அன்று இரவு கோலப்பூரில் இருந்து மும்பைக்கு ரயிலில் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.
திருப்பதி ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா பேக்கேஜ் திட்டத்திற்கு 3ஏசி மற்றும் ஸ்லீப்பர் வகுப்பிற்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.29,550, இரண்டு நபருக்கு ரூ.18,350, மூன்று பேருக்கு ரூ.15,150, படுக்கையுடன கூடிய குழந்தைக்கு ரூ.13,650, படுக்கை இல்லாத குழந்தைக்கு ரூ.12,950 என கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
சாதாரண வகுப்பிற்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.26,300, இரண்டு பேருக்கு ரூ.15,100, மூன்று பேருக்கு ரூ.11,900 என கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐஆர்சிடிசி திருப்பதி பேக்கேஜ் மூலம் சுற்றுலா செல்ல விருப்பப்படுபவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.