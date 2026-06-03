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கம்மி விலையில் திருப்பதி தரிசனம்..ஐஆர்சிடிசியின் சூப்பர் பேக்கேஜ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

IRCTC Tirupati Tour Latest: ஐஆர்சிடிசி திருப்பதிக்கு சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது.  இதன் மூலம், திருப்பதி ஏழுமலையானை சுலபமாக தரிசிக்கலாம். ஐஆர்சிடிசியின் திருப்பதி சுற்றுலாவுக்கு எப்படி டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 03, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 06:44 PM IST
கம்மி விலையில் திருப்பதி தரிசனம்..ஐஆர்சிடிசியின் சூப்பர் பேக்கேஜ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க
Image Credit: IRCTC Tirupati Tour Latest

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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