கம்மி விலையில் வெளிநாடு செல்லலாம்.. IRCTC சுற்றலா.. 13 நாட்களில் 7 நாடுகள்.. முழு விவரம்!

IRCTC Europe Tour 2026: கோடை விடுமுறையில் வெளிநாடுகளுக்குச் செல்லத் திட்டமிட்டுள்ள உதய்பூர் உள்ளிட்ட ராஜஸ்தானைச் சேர்ந்த சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி உள்ளது. இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC) ஏப்ரல் மற்றும் மே 2026 க்கு ஐரோப்பாவிற்கு ஒரு சிறப்பு சர்வதேச சுற்றுலா தொகுப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் ஜெய்ப்பூர், மும்பை, அகமதாபாத், இந்தூர், டெல்லி, சண்டிகர், லக்னோ, கொச்சி மற்றும் பெங்களூரு போன்ற நகரங்களைச் சேர்ந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை தர முடியும். பல்வேறு மொழிகள், கலாச்சாரங்கள் மற்றும் பிராந்தியங்களைச் சேர்ந்த பயணிகள் 13 நாட்கள் ஒரு குடும்பமாக ஒன்றாக பயணிப்பார்கள்.
ஐரோப்பிய சுற்றுப்பயணத்திற்காக இரண்டு சிறப்பு புறப்பாடுகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. முதல் பயணம் ஏப்ரல் 26 முதல் மே 8 வரையும், மே 24 முதல் ஜூன் 5, 2026 வரையும் இருக்கும். இதில் மொத்தம் 20 இருக்கைகள் மட்டுமே கொண்டிருக்கும், இதனால் பயணிகளுக்கு பிரீமியம் அனுபவத்தை பெற முடியும்
12 இரவுகள் மற்றும் 13 பக்கல்களில் ஐரோப்பாவின் முக்கிய நாடுகள்:
இந்த சிறப்பு சுற்றுலா தொகுப்பு பல முக்கிய ஐரோப்பிய நாடுகள் மற்றும் நகரங்களை உள்ளடக்கும். பிரான்சில் பாரிஸ், பெல்ஜியத்தில் வெர்சாய்ஸ், நெதர்லாந்தில் ஆம்ஸ்டர்டாம், ஜெர்மனியில் கொலோன் மற்றும் மேன்ஹெய்ம், சுவிட்சர்லாந்தில் ஜங்ஃப்ராஹாஸ், ரைன் நீர்வீழ்ச்சி, ஆஸ்திரியாவில் இன்ஸ்ப்ரூக் மற்றும் இத்தாலியில் வெனிஸ், பிசா, ரோம் மற்றும் மிலன் ஆகிய இடங்கள் இதில் அடங்கும்.
ஏசி டீலக்ஸ் கோச்சில் உள்ளூர் சுற்றுலா:
முக்கிய இடங்களுக்கான நுழைவுச் சீட்டுகள்
அனுபவம் வாய்ந்த சுற்றுலா மேலாளர் மற்றும் வழிகாட்டி
சுற்றுலா தொகுப்பு கட்டணங்கள் மற்றும் முன்பதிவு தேதிகள்:
ஏப்ரல் பயண கட்டணம் : ஒரு நபருக்கு 428,830
மே மாதம் பயண கட்டணம் : ஒரு நபருக்கு 455,130
முன்பதிவு கடைசி தேதி:
மார்ச் 20, 2026, ஏப்ரல் புறப்பாடு
ஏப்ரல் 15, 2026, மே புறப்பாடு
முன்பதிவுகள் முதலில் வருபவர்களுக்கு முன்னுரிமை என்ற அடிப்படையில் இருக்கும்.
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் பின்வரும் வசதிகள் அடங்கும்:
ஏர் இந்தியா மூலம் விமானப் பயணம்
இரட்டை ஆக்கிரமிப்பு வசதியுடன் 3 நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் தங்குதல்
தினசரி காலை உணவு, மதிய உணவு மற்றும் இரவு உணவு
விசா கட்டணம் மற்றும் பயண காப்பீடு அடங்கும்.
