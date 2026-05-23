/மூணாறு, கொச்சி சுற்றுலா: கம்மி விலையில் 3 நாட்கள் டூர்.. ஐஆர்சிடிசி பேக்கேஜ் இதோ

IRCTC Munnar Tour Package: ஐஆர்சிடிசி கேரளா மாநிலம் மூணாறு, கொச்சின் ஆகிய இடங்களுக்கு சுற்றுலா அழைத்து செல்கிறது. கம்மி விலையில் மூணாறு, கொச்சின் ஆகிய இடங்ளுக்கு ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதறக்ன டிக்கெட்டுகளை எப்படி முன்பதிவு செய்யலாம் என்று பார்ப்போம்.
IRCTC Munnar Tour Package: கோடை விடுமுறை தொடங்கியுள்ள நிலையில், மக்கள் பல்வேறு இடங்களுக்கு சுற்றுலா சென்று வருகின்றனர். குறிப்பாக, வெயிலின் தாக்கத்தில் இருந்து தப்பிக்க கேரளாவுக்கு சுற்றுலா பயணிகள் படையெடுத்து வருகின்றனர். தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி, வட மாநிலங்களில் இருந்தும் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருகின்றனர்.
கேரளாவில் வாகமன், கோவளம், வர்கலா, ஆலப்புழா, வயநாடு, மூணாறு, கொச்சின் ஆகிய இடங்களுக்கு சுற்றுலா பயணிகள் படையெடுத்து வருகின்றனர். குளிர்ந்த காலநிலை, இயற்கையான சூழல் எஎன அனைத்தும் சுற்றுலா பயணிகளை கவர்ந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், சுற்றுலா பயணிகளுக்காக ஐஆர்சிடிசி பட்ஜெட் விலையில் சுற்றுலா திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
அதவாது, மூணாறு, கொச்சி ஆகிய இடங்களை சுற்றி பார்க்கும் வகையில், சுற்றுலா திட்டத்தை ஐஆர்சிடிசி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த சுற்றுலா செப்டம்பர் மாதம் வரை செயல்படுத்தப்படுகிறது. மூணாறு, கொச்சின் சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம் பல்வேறு இடங்களை நீங்கள் சுற்றி பார்க்கலாம். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு 2 இரவு, 3 நாட்களை உள்ளடக்கியது.
நீஙகள் மூணாறு ரயில் நிலையம் அல்லது கொச்சின் விமான நிலையத்திற்கு வந்தடைந்தீர்கள் என்றால் அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக மூணாறுக்கு அழைத்து செல்லப்படுவீர்கள். அங்கு ஒரு ஹோட்டலில் தங்கி, அன்றைய தினம் மாலை தேயிலை அருங்காட்சியகத்தை பார்வையிடுவீர்கள். தொடர்ந்து, மூணாறு நகரை பார்வையிடுவீர்கள்.
இரண்டாவது நாள் காலை உணவிற்கு பிறகு, தேசிய பூங்கா, மட்டுப்பெட்டி அணை, எக்கோ பாயிண்ட், குண்டலா ஏரி ஆகிய இடங்களை பார்வையிடுவீர்கள். மூன்றாவது நாள், காலையில் ஹோட்டலில் இருந்து செக் அவுட் செய்துவிட்டு, சாலை மார்க்கமாக எர்ணாகுளம் ரயில் நிலையத்தில் அல்லது கொச்சி விமான நிலையம் செல்வீர்கள். பயணிகள் ஏர்ணாகுளம்/கொச்சி/திருவனந்தபுரம் வந்தடைந்தால் மட்டுமே முதல் நாளிலேயே அனைத்து இடங்களையும் சுற்றி பார்ப்பது சாத்தியமாகும்.
|சுற்றுலா திட்டம்
|ஐஆர்சிடிசி மூணாறு, கொச்சி டூர்
|சுற்றுலா காலம்
|செப்டம்பர் மாதம் வரை இருக்கும்
|பயண நாட்கள்
|2 இரவு/3 நாட்கள்
|முக்கிய இடங்கள்
|மூணாறு, கொச்சி
|ஒரு நபருக்கான கட்டணம்
|ரூ.23,450
|2 பேருக்கு கட்டணம்
|ரூ.12,260
|3 பேருக்கு கட்டணம்
|ரூ.9,390
|முன்பதிவு இணையதளம்
|IRCTC.Co.in
ஐஆர்சிடிசியின் மூணாறு சுற்றுலா கட்டணமாக ஒரு நபருக்கு ரூ.23,450 கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டு நபருக்கு ரூ.12,260, மூன்று நபருக்கு ரூ.9,390 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. படுக்கையுடன் கூடிய 5 முதல் 11 வயதுடைய குழந்தைகளுக்கு சுற்றுலா கட்டணமாக ரூ.3750, படுக்கை இல்லாமல் 5 முதல் 11 வயதுடைய குழந்தைக்கு ரூ.1,880 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் இரண்டு நாட்கள் தங்குமிடம், மூன்று வேலை உணவு, உள்ளூர் வாகனம் இடம்பெற்றிருக்கும். மேலும், உங்களுக்கான தனிப்பட்ட செலவுகள், சுற்றுலா இடங்களுக்கான நுழைவு கட்டணத்தையும் நீங்கள் தான் செலுத்த வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐஆர்சிடிசியின் மூணாறு சுற்றுலா செல்ல விருப்பப்பவர்கள் IRCTC.Co.in இணையதளம் அல்லது IRCகூஊ செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். இது தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 8287932024/8287932117 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.