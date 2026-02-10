English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ரயில் பயணிகளுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! Whatsapp மூலம் சீட்டுக்கே வரும் சுடச்சுட உணவு!

ரயில் பயணிகளுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! Whatsapp மூலம் சீட்டுக்கே வரும் சுடச்சுட உணவு!

IRCTC தற்போது மெயில் மற்றும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்காக இ-பேன்ட்ரி (e-Pantry) சேவையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த சேவை மூலம் பயணிகள் இனி தங்கள் இருக்கையிலேயே சுட சுட மற்றும் தரமான உணவைப் பெறுவார்கள். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 10, 2026, 11:18 AM IST
  • இ-பேன்ட்ரி (e-Pantry) சேவை எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
  • இந்த ரயில்களில் இ-பேன்ட்ரி (e-Pantry) சேவை தொடக்கம்
  • பயணிகளுக்கு நன்மை பயக்கும்

ரயில் பயணிகளுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! Whatsapp மூலம் சீட்டுக்கே வரும் சுடச்சுட உணவு!

Indian Railway News: இந்திய ரயில்வே பயணிகளுக்காக நற்செய்தி ஒன்றை கொண்டு வந்துள்ளது. இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC) புதிதாக இ-பேன்ட்ரி (e-Pantry) சேவையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இதன் மூலம் ரயில் பயணிகள் 25 மெயில் மற்றும் விரைவு ரயில்களில் ஆன்லைனில் உணவு மற்றும் தண்ணீரை முன்பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம். இதன் மூலம் பயணிகள் தாங்கள் விரும்பும் உணவை நேரடியாக அவர்களின் இருக்கையில் பெறுவார்கள். அதுமட்டுமின்றி இந்த புதிய சேவையானது  டிக்கெட்டில் உணவு சேர்க்கப்படாத ரயில்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.

ஐஆர்சிடிசி (IRCTC) என்பது இந்திய ரயில்வேயின் விருந்தோம்பல் மற்றும் சுற்றுலாத் துறையாகும், இது கேட்டரிங், சுற்றுலா மற்றும் ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவை மேற்பார்வையிட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தற்போது வெளியான அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களின்படி, இ-பேன்ட்ரி (e-Pantry) சேவை பயணிகளின் வசதியை மேம்படுத்துவதற்கும் தொழில்நுட்பம் மூலம் பயணத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் ஒரு முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகும்.

இ-பேன்ட்ரி (e-Pantry) சேவை எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
இந்த இ-பேன்ட்ரி (e-Pantry) சேவை IRCTC டிக்கெட் முன்பதிவு வலைத்தளம் மற்றும் செயலியுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது. உறுதிப்படுத்தப்பட்ட, RAC அல்லது பகுதியளவு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட டிக்கெட்டுகளைக் கொண்ட பயணிகள், முன்பதிவு செய்யும் நேரத்திலோ அல்லது அதற்குப் பிறகும், முன்பதிவு செய்யப்பட்ட டிக்கெட் வரலாற்றுப் பகுதிக்குச் சென்று நிலையான உணவு மற்றும் ரயில் நீர் (பேக்கேஜ் செய்யப்பட்ட தண்ணீர்) ஆகியவற்றை முன்கூட்டியே ஆர்டர் செய்துக் கொள்ளலாம்.

ஆர்டர் செய்த பிறகு, பயணிகள் SMS அல்லது ஈமெயில் மூலம் உறுதிப்படுத்தல் செய்தி மற்றும் உணவு சரிபார்ப்புக் குறியீட்டை (MVC) பெறுவார்கள். பயண நாளில், பயணிகள் ரயிலில் உள்ள விற்பனையாளரிடம் MVC-ஐ வழங்க வேண்டும், பின்னர் உணவு பயணிகளின் இருக்கைக்கு டெலிவரி செய்யப்படும்.

இந்த ரயில்களில் இ-பேன்ட்ரி (e-Pantry) சேவை தொடக்கம்
இந்தியாவின் மிக நீண்ட தூர ரயில்களில் ஒன்றான விவேக் எக்ஸ்பிரஸில் (ரயில் எண் 22503/04) முதன்முதலில் இ-பேன்ட்ரி (e-Pantry) சேவை சோதனை முறையில் செயல்படுத்தப்பட்டது. இதற்கு கிடைத்த நேர்மறையான வரவேற்பைத் தொடர்ந்து, தற்போது 25 மெயில் மற்றும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களில் இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் எந்தெந்த முக்கிய ரயில்களில் இ-பேன்ட்ரி (e-Pantry) சேவையை பெறலாம் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

சுதந்திரதா சேனானி எக்ஸ்பிரஸ்
ஸ்வர்ணஜெயந்தி எக்ஸ்பிரஸ்
கர்நாடகா சம்பார்க் கிராந்தி எக்ஸ்பிரஸ்
மங்கள தீவு எக்ஸ்பிரஸ்
கலிங்கா உட்கல் எக்ஸ்பிரஸ்
புஷ்பக் எக்ஸ்பிரஸ்
பாசிம் எக்ஸ்பிரஸ்
நேத்ராவதி எக்ஸ்பிரஸ்
கிராண்ட் ட்ரங்க் எக்ஸ்பிரஸ்
பூர்வா எக்ஸ்பிரஸ்
லிச்சவி எக்ஸ்பிரஸ்
ஆசாத் ஹிந்த் எக்ஸ்பிரஸ்
மால்வா எக்ஸ்பிரஸ்
அகமதாபாத்-பரௌனி எக்ஸ்பிரஸ்
புருஷோத்தம் எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் பல ரயில்கள்.

பயணிகளுக்கு நன்மை பயக்கும்
கேட்டரிங் வசதி இல்லாத ரயில்களில் இந்த இ-பேன்ட்ரி (e-Pantry) சேவை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த சேவை மூலம் இனி பயணிகள் சுத்தமான, ஆரோக்கியமான மற்றும் சூடான உணவை பெறுவார்கள். பயணிகளின் கருத்து மற்றும் தேவைகளின் அடிப்படையில் இந்த சேவையை மேலும் பல ரயில்களுக்கு வரும் நாட்களில் விரிவுபடுத்தப்படுத்தப் போவதாக IRCTC தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | வாட்ஸ் அப்பில் திருப்பதி தரிசன டிக்கெட் பெறுவது எப்படி? ரொம்ப ஈஸி.. முழு விவரம் இதோ

மேலும் படிக்க | ராமேஸ்வரம் செல்ல ஆசையா? சீனியர் சிட்டிசன்களுக்காகவே ஸ்பெஷல் ரயில்வே பேக்கேஜ்

