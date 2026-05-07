சிவன் பக்தர்களுக்கு ஜாக்பாட்; ஒரே பயணத்தில் 7 ஜோதிர்லிங்க தரிசனம், IRCTC அதிரடி ஜூன் பேக்கேஜ்

IRCTC June Tour Package 2026 : IRCTC, 'பாரத் கௌரவ்' சுற்றுலா ரயிலின் வாயிலாக, ஏழு ஜோதிர்லிங்கத் தலங்களையும் தென்னிந்தியாவின் இரண்டு வெவ்வேறு வழித்தடங்களையும் உள்ளடக்கிய சுற்றுலாத் தொகுப்புகளை ஜூன் மாதத்திற்காக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இத்தொகுப்புகள் EMI மற்றும் LTC வசதிகளையும் வழங்குகின்றன; இதன் மூலம் பயணிகள் இத்திருத்தலங்களை மிக எளிதாகப் பார்வையிட இயலும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : May 7, 2026, 12:06 PM IST
  • பயணத் திட்டம் மற்றும் முழு விவரங்கள்
  • ரயில் ஏறும் நிலையங்கள் மற்றும் கட்டண விவரங்கள்
  • ஜூன் 29 முதல் தென்னிந்திய ஆன்மீகச் சுற்றுலா

IRCTC June Tour Package 2026 : இந்திய ரயில்வே கேட்டரிங் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC), ஜூன் மாதத்தில் 'பாரத் கௌரவ்' சுற்றுலா ரயில் (Bharat Gaurav Tourist Train) மூலம் ஏழு ஜோதிர்லிங்கங்கள் மற்றும் தென் இந்தியாவை உள்ளடக்கிய சுற்றுலாப் பயணங்களை மேற்கொள்ளவுள்ளது. இந்த இரண்டு சுற்றுலாக்களுக்கான தொகுப்புகளையும் IRCTC புதன்கிழமையன்று அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த இரண்டு தொகுப்புகளிலும், EMI மற்றும் LTC வசதிகள் வாயிலாகப் பயணம் செய்யும் வாய்ப்பும் வழங்கப்படுகிறது.

ஜூன் 12 முதல் 7 ஜோதிர்லிங்க ஆன்மீக யாத்திரை: பயணத் திட்டம் மற்றும் முழு விவரங்கள்

இந்நிலையில் வருகிற ஜூன் 12 முதல் ஜூன் 23 வரை ஏழு ஜோதிர்லிங்க யாத்திரை நடைபெறும் என்று முதன்மை மண்டல மேலாளர் அஜித் குமார் சின்ஹா ​​அறிவித்தார். இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் மஹாகாலேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம் Mahakaleshwar (Ujjain, Madhya Pradesh), ஓம்காரேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம் (உஜ்ஜைன்) Omkareshwar (Madhya Pradesh), துவாரகாதீஷ் Dwarkadhish Temple, பேட் துவாரகை (Beyt Dwarka), நாகேஸ்வரர் ஜோதிர்லிங்கம் Nageshwar (Gujarat), சிக்னேச்சர் பாலம் (Signature Bridge), சோம்நாத் ஜோதிர்லிங்கம் (குஜராத்) Somnath (Gujarat), திரிம்பகேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம் Trimbakeshwar (Maharashtra), பஞ்சவடி (Panchavati), காலாராம் கோயில் Kalaram Temple Nashik, பீமாசங்கர் ஜோதிர்லிங்கம் (குஜராத்) Bhimashankar (Maharashtra), கிரிஸ்னேஸ்வரர் கோயில் (சத்திரபதி சம்பாஜிநகர்) Ghrishneshwar Temple ஆகிய கோவில்களுக்கு தரிசனத்திற்காக அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள்.

பயணக் காலம் ஜூன் 12, 2026 முதல் ஜூன் 23, 2026 வரை (12 நாட்கள்)
முக்கிய இடங்கள் மகாகாலேஷ்வர், ஓம்காரேஷ்வர், துவாரகாதீஷ், நாகேஸ்வரர், சோம்நாத், திரிம்பகேஷ்வர், பீமாசங்கர், கிரிஸ்னேஸ்வரர் மற்றும் நாசிக் (பஞ்சவடி)
ரயில் ஏறும் இடங்கள் ரிஷிகேஷ், ஹரித்வார், மொராதாபாத், பரேலி, லக்னோ, கான்பூர் மற்றும் இதர முக்கிய நிலையங்கள்
கட்டணம் (நபர் ஒருவருக்கு)

Economy: ₹24,100

Standard: ₹40,890

Comfort: ₹54,390

ஜோதிர்லிங்க ரயில் யாத்திரை: ரயில் ஏறும் நிலையங்கள் மற்றும் கட்டண விவரங்கள்

இந்த ரயில் பயணம் பின்வரும் நிலையங்களிலிருந்து தொடங்கும்: யோக் நகரி ரிஷிகேஷ், ஹரித்வார், மொராதாபாத், பரேலி, ஷாஜகான்பூர், ஹர்தோய், லக்னோ, கான்பூர், ஓரை, வீரங்கனா லட்சுமிபாய் மற்றும் லலித்பூர். 'எகானமி' பிரிவிற்கான (ஸ்லீப்பர் வகுப்பு) பயண தொகுப்பு கட்டணம் ஒரு நபருக்கு ₹24,100 ஆகும்; 'ஸ்டாண்டர்ட்' பிரிவிற்கு (AC 3-Tier) ஒரு நபருக்கு கட்டணமாக ₹40,890 வசூலிக்கப்படும்; மற்றும் 'கம்ஃபோர்ட்' பிரிவிற்கு (AC 2-Tier) ஒரு பயணியின் கட்டணம் ₹54,390 ஆகும்.

ஜூன் 29 முதல் தென்னிந்திய ஆன்மீகச் சுற்றுலா: முக்கியத் தலங்கள் மற்றும் கட்டண விவரங்கள்

அதேபோன்று, தென் இந்தியச் சுற்றுலா ஜூன் 29 முதல் ஜூலை 10 வரை நடைபெறும். இச்சுற்றுலாவில் முக்கியமாகத் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில், ராமநாதசுவாமி கோவில், மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவில், கன்னியாகுமரியில் உள்ள உள்ளூர் சுற்றுலாத் தலங்கள் மற்றும் மல்லிகார்ஜுன ஜோதிர்லிங்க கோவில் Mallikarjuna (Andhra Pradesh) ஆகிய இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள். இச்சுற்றுலாவிற்கான கட்டணம், ஸ்லீப்பர் வகுப்பிற்கு ₹24,350, AC 3-Tier வகுப்பிற்கு ₹41,800 மற்றும் AC 2-Tier வகுப்பிற்கு ₹55,750 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்பதிவு மற்றும் உதவி எண்கள்: உங்கள் பயணத்தை உறுதி செய்வது எப்படி?

இந்தத் தொகுப்பிற்கான முன்பதிவுகளை, கோமதி நகரில் அமைந்துள்ள சுற்றுலா பவனில் உள்ள IRCTC அலுவலகத்திலும், www.irctctourism.com என்ற இணையதளம் வாயிலாகவும், அல்லது 9236391908 மற்றும் 8287930908 ஆகிய உதவி எண்கள் மூலமாகவும் மேற்கொள்ளலாம்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

