  • Tamil News
  • Lifestyle
  சீனியர் சிட்டிசன்களுக்கு ஜாக்பாட் அறிவிப்பு... IRCTC வெளியிட்ட சூப்பர் அறிவிப்பு

சீனியர் சிட்டிசன்களுக்கு ஜாக்பாட் அறிவிப்பு... IRCTC வெளியிட்ட சூப்பர் அறிவிப்பு

IRCTC Jyotirlinga Tour Package: IRCTC இன் சிறப்பு யாத்திரை பேக்கேஜில் பக்தர்கள், மகாகாலேஷ்வர் மற்றும் ஓம்காரேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கங்களையும், கால் பைரவர் கோயிலையும் தரிசிக்கும் வாய்ப்பை பெறலாம். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 4, 2026, 10:24 AM IST
  • புதன்கிழமையும் இரவு 9:45 மணிக்கு பயணம் ஆரம்பம்.
  • சிவராத்திரி சிறப்பு டூர் பேக்கேஜ்.
  • 4 இரவுகள் மற்றும் 5 பகல்கள் பயணம் அடங்கும்.

சீனியர் சிட்டிசன்களுக்கு ஜாக்பாட் அறிவிப்பு... IRCTC வெளியிட்ட சூப்பர் அறிவிப்பு

Jyotirlinga IRCTC Tour Package 2026: ஒவ்வொரு பயணமும் ஒரு கதையைச் சொல்கிறது, மேலும் சில பயணங்கள் ஆன்மீகத்தின் மையத்தை நேரடியாக அடைகின்றன, அங்கு பக்தி, வரலாறு மற்றும் கலாச்சார ஆழம் ஒவ்வொரு அடியிலும் உணரப்படுகின்றன. அந்த வகையில் இந்திய ரயில்வேயின் துணை நிறுவனமான ஐஆர்சிடிசி (IRCTC), பாரம்பரிய ஆன்மிக யாத்திரைக்கு ஒரு புதிய திருப்பத்தை அளித்துள்ளது. குறிப்பாக மூத்த குடிமக்கள் பயன்பெறும் வகையில் புதிய சிறப்பு டூர் பேக்கேஜ் ஒன்றை அறிமுகம் படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில் நீங்கள் சிவனின் மஹாகாலேஷ்வர் கோவிலுடன் ஓம்காரேஷ்வர் கோவிளையும் பார்வையிட விரும்பினால், மஹாகாலேஷ்வர்-ஓம்காரேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்க தரிசனம் (Mahakaleshwar-Omkareshwar Jyotirlinga Darshan) என்கிற சிறப்பு ஐந்து நாள் டூர் பேக்கேஜ் தற்போது IRCTC கொண்டுவந்துள்ளது. இந்த பேக்கேஜில் உஜ்ஜைன் மற்றும் ஓம்காரேஷ்வரின் புனித ஜோதிர்லிங்கங்கள் மற்றும் கால பைரவ கோவிலின் தரிசனம் ஆகியவை அடங்கும். இந்த டூர் பேக்கேஜ் தொடர்பான அணைத்து விவரத்தையும் இந்த தொகுப்பிக் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

பயணத்தின் ஆரம்பம்

இந்த ஆன்மீக பயணம் ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் இரவு 9:45 மணிக்கு புது தில்லி ரயில் நிலையத்திலிருந்து ரயில் எண் 12416 (இந்தூர் இன்டர்சிட்டி சூப்பர்ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ்) மூலம் தொடங்குகிறது. இரவு நேர பயணத்திற்குப் பிறகு, காலையில் இந்தூர் சென்றடைவீர்கள். அங்கிருந்து, உஜ்ஜைன்-ஓம்காரேஷ்வர் நோக்கி பயணம் தொடங்குகிறது. முதல் நிறுத்தம் ஓம்காரேஷ்வர் ஜோதிர்லிங்கம் கோவில் ஆகும். இதற்குப் பிறகு, பாபா மகாகாலுக்கு வருகை திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கோயில் உஜ்ஜைன் நகரில் அமைந்துள்ள ஒரு பழங்கால கோயில் அகௌம். உஜ்ஜைனில் உள்ள மகாகாலுக்குப் பிறகு, கால் பைரவர் கோவிலுக்கு அழைத்து செல்லப்படுவீர்கள்.

டூர் பேக்கேஜ் விவரம்

இந்திய ரயில்வேயின் துணை நிறுவனமான IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) உருவாக்கிய இந்த சிறப்பு சுற்றுலா பேக்கேஜில் 4 இரவுகள் மற்றும் 5 பகல்கள் பயணம் அடங்கும். சுற்றுலாப் பயணங்கள் தங்குமிடம் முதல் மற்றும் உணவு வரை அனைத்து வசதிகலையும் பெறுவார்கள். இது தவிர, ஆரத்தி மற்றும் தரிசனத்திற்கான அனைத்து வகையான பாஸ்களும் பேக்கேஜில் அடங்கும். இந்த பேக்கேஜில், நீங்கள் 3 வகுப்பு ஏசி பெட்டியில் பயணம் செய்யலாம். மேலும் இந்த பேக்கேஜின் MAHAKALESHWAR-OMKARESHWAR JYOTIRLINGA DARSHAN ஆகும். இதன் குறியீடு (NDR011) எண் ஆகும். இந்த பேக்கேஜை ஐ.ஆர்.சி.டி.சியின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் அல்லது மொபைல் செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம். இது தவிர, தொலைபேசி அழைப்பு மூலம் பேக்கேஜை முன்பதிவு செய்யும் வசதியும் உங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

கட்டண விவரம்

இந்த பேக்கேஜுடன் தனியாக பயணம் செய்ய கட்டணமாக ரூ. 31,370 செலுத்த வேண்டும். இரண்டு பேருடன் பயணம் செய்ய ஒரு நபருக்கு ரூ. 18,060 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். மூன்று பேருடன் பயணம் செய்தால், ஒரு நபருக்கு ரூ.15,805 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். 5 முதல் 11 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கான கட்டணம் ரூ.14,130 என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | ரயில் டிக்கெட்டுகளில் ஈஸியா தள்ளுபடி பெறலாம்.. எப்படி தெரியுமா? சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் இதுதான்

மேலும் படிக்க | கம்மி செலவில் தாய்லாந்து டூர்! ஜோடியா போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க - எப்படி புக் பண்ணலாம்?

