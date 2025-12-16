கம்மி செலவில் மேகாலயா, அசாம் டூர்! IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்.. எப்படி புக் பண்ணலாம்?

IRCTC Assam Meghalaya Tour Package: சுற்றுலா என்பது ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் முக்கியமாக உள்ளது. ஆண்டுக்கு ஒருமுறையாவது சுற்றுலா செல்ல வேண்டும் என பலரும் நினைக்கின்றனர். வெளிநாடுகளோ அல்லது பல்வேறு மாநிலங்களுக்கோ குடும்பத்துடனோ, நண்பர்களுடனோ சுற்றுலா செல்ல பலரும் விருப்பப்படுகின்றனர். ஆனால், சில நேரங்களில் திட்டமிட்டப்படி செல்ல முடிவது இல்லை. இதற்காக இந்திய ரயில்வே கீழ் செயல்படும் ஐஆர்சிடிசி சுற்றுலா தொகுப்புகளை வழங்கி வருகிறது. இதன் மூலம் குறைந்த செலவில் பல்வேறு இடங்களுகு நாம் செல்ல முடியும். இந்த நிலையில், தற்போது ஐஆர்சிடிசி மேகாலயா, அசாம் மாநிலங்களுக்கு சுற்றுலா பேக்கேஜ்களை அறிவித்துள்ளது.
மேகாலயா, அசாம் சுற்றுலா பேக்கேஜ்
பயணிகளின் வசதிக்காக ஐ.ஆர்.சி.டி.சி போதுமான ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளது. சென்னையில் இருந்து அசாம், மேகாலயாவுக்கு நீங்கள் பயணம் மேற்கொள்ளலாம். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் உங்கள் பயணம் மொத்தம் ஐந்து இரவுகள் மற்றும் 6 நாட்கள் பயணம் மேற்கொள்ளலாம். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் நீங்கள் ஷில்லாங், சிரபுஞ்சி, மாவ்லின்னாங், காசிரங்கா ஆகிய இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள்.
ஐ.ஆர்.சி.டி.சியின் இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில், உங்கள் பயணம் விமானம் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும். இது தவிர, உங்களை மற்ற இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல பேருந்து ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. சுற்றுலா தொகுப்பில் ஹோட்டல் தங்குமிடம், உணவு மற்றும் பானங்கள் மற்றும் உங்கள் தங்குதலுக்கான வழிகாட்டி ஆகியவை அடங்கும். இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் நீங்கள் காப்பீட்டு வசதியையும் பெறுவீர்கள்.
கட்டணம் எவ்வளவு?
இந்த சுற்றுலா தொகுப்பின் மூலம் தனிநபருக்கு ரூ.60,700 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இரண்டு பேருடன் பயணம் மேற்கொள்பவர்களுக்கு ரூ.45,500, மூன்று பேருடன் பயணம் மேற்கொள்பவர்களுக்கு ரூ.44,300 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சுற்றுலா தொகுப்பு 2026 பிப்ரவரி 11ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது. சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் கவுகாந்திக்கு செல்லும் நீங்கள், அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக சீரப்பூஞ்சிக்கு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.
அங்கு இரவு தங்கிவிட்டு, அடுதத நாள் பயணத்தை மேற்கொள்வீர்கள். இந்த ஒட்டுமொத்த பயணித்தில் ஷில்லாங், சிரபுஞ்சி, மாவ்லின்னாங், காசிரங்கா ஆகிய இடங்களுக்கு செல்வீர்கள் என தெரிவிக்கப்படடுள்ளது. மேலும், இந்த சுற்றுலா தொகுப்பில் விமான கட்டணம், மேலும், 5 இரவுகள் தங்கும் வசதி, இரவு உணவுகள் ஆகியவை சுற்றுலா தொகுப்பில் இடம்பெறுகிறது.
